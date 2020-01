Eurooppa-kirje: Lontoon-kirjeenvaihtaja hilpeänä, koska brittikomedian ensimmäinen tuotantokausi päättyy – Juhlat Big Benillä kuun lopussa

LontooMiltä siellä Lontoossa nyt tuntuu? Tähän kysymykseen sai vastata toistuvasti joululomilla Pohjolassa. Britannian uusi tilanne joulukuisten parlamenttivaalien jälkeen ei jäänyt ystäviltä ja sukulaisilta huomaamatta.

Pieni mahdollisuus brexitin peruuntumisesta poistui sinä hetkenä, kun maan parlamenttivaalien tulos julkaistiin. 80 edustajan enemmistöllä EU-eromielinen pääministeri Boris Johnson voi tehdä mitä tahtoo.

Hänen EU-erosopimuksensa sai vuoden 2020 alkajaisiksi selvääkin selvemmän tuen parlamentin alahuoneelta. Nyt näyttää päivänselvältä, että EU:n historian pahin takaisku – kolmanneksi suurimman jäsenmaan ero – todellakin tapahtuu tammikuun 31. päivänä.

Kovan linjan EU-eromieliset juhlivat tietenkin voittonsa varmistumista. Miljonääri Arron Banksin tukema Leave EU -sivusto kampanjoi sen puolesta, että kaikkia maan kirkonkelloja soitettaisiin (siirryt toiseen palveluun) helmikuun 1. päivänä Britannian uuden “itsenäisyyden” kunniaksi.

EU-jäsenyyden puolustajille kellojen kumahtelu olisi suolan heittämistä haavoihin. Vaikka kellojen soitto ei viime tietojen mukaan onnistu, kuuluisa brexitööri Nigel Farage on saanut luvan järjestää isot juhlat (siirryt toiseen palveluun) Big Ben -kellotornin juurella EU-eron kunniaksi.

Samalle joululennolle osunut vuoden takaisen jutun haastateltava oli silminnähden masentunut kotimaansa poliittisen tilanteen vuoksi. Uutta kansanäänestystä ajaneen People's Vote -kampanjan aktiivijäsen kertoi, että kampanja on tällä erää kuopattu.

Oma mielialani pian EU:sta eroavaan Britanniaan palatessa oli yllättävänkin hilpeä. Ei sen vuoksi, että Britannian tulevaisuus EU:n ulkopuolella näyttäisi erityisen ruusuiselta. Tuoreen Bloomberg-talousmedian tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Britannian talous on jo kärsinyt yli 150 miljardin euron iskun brexit-sotkujen vuoksi. Boris Johnsonin ajama jyrkkä ero voi leikata UK in Changing Europe -tutkimuslaitoksen mukaan jopa seitsemän prosenttia kansantuotteesta (siirryt toiseen palveluun).

Helpotuksen tunteeni johtui täysin itsekkäistä leipätyön sisältöön liittyvistä syistä. Brexit-prosessi oli jumissa niin kauan, että siitä raportointi alkoi muistuttaa Studio Julmahuvi-komediasarjan Neuvottelut -sketsiä (siirryt toiseen palveluun). Sketsissä televisiotoimittaja seuraa päättymättömiä lakkoneuvotteluja päivästä toiseen. Uutta kerrottavaa ei ole, ja toimittajan turnauskestävyys sekä mielenterveys alkavat selvästi rakoilla.

Pian Britanniassa siirrytään eroneuvotteluista tulevaisuuden suhteiden luomiseen. Uutta prosessia kuvataan (siirryt toiseen palveluun) monin verroin vaikeammaksi kuin mitä EU-eron sinetöiminen oli. 11 kuukaudessa pitäisi sopia sadoista asiakokonaisuuksista.

Sopimuksettoman eron uhkakin leijuu edelleen ilmassa, sillä pääministeri Boris Johnson vakuuttaa, että vuoden lopussa umpeutuvaan brexitin siirtymäaikaan ei haeta jatkoa.

Nyt tiedetään ainakin, että brexit etenee. Painajaismainen tilanne, jossa jokainen päivä toistui samanlaisena kuin Päiväni murmelina -elokuvassa, on poissa. Se voi olla helpotus toimittajille ja kenties uutisten yleisöllekin.

#SOMESSA: Euroenglanti on uusin eurooppalainen kieli

Brysseliin on kehittynyt ihan oma englannin kielen muoto (siirryt toiseen palveluun), joka usein ärsyttää englantia äidinkielenään puhuvia. Lakitekstejä kääntävät EU:n lingvisti-juristit, ja jotkut muunkielisten väärin kääntämät sanat jäävät elämään. Esimerkiksi "to assist" tarkoittaa euroenglannissa useimmiten ranskalaisittain "olla läsnä" eikä "auttaa". Virheellisiä termejä on paljon muitakin (siirryt toiseen palveluun).

EU-meemeillä iloitteleva sometili DG Meme, suomeksi Meemi-pääosasto, vitsailee Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa lyhenteillä. Tiedätkö mikä ero on WTD:llä, WTO:lla ja WTF:llä? Brysselin kielten sekamelska innoitti takavuosina jopa erään kääntäjän kehittelemään oman europanto-kielen, joka on sekoitus EU:n pääkieliä: "Europanto - la lingua majeure for Europa para the nouvelle millenium." (siirryt toiseen palveluun)

#FAKTA: Suomalaiset saavat useimmin kännykän työnantajaltaan

Kaksi kolmesta eurooppalaisesta työnantajasta tarjoaa työntekijöilleen jonkin mobiililaitteen, Pohjoismaissa liki kaikki. Yhteys verkkoon on yhä tärkeämpi. Mobiililaitteiden käyttö lisää työn kulkeutumista vapaa-ajalle. Esimerkiksi Ranskassa säädettiin muutama vuosi sitten laki, jonka mukaan työntekijällä on oikeus sulkea älypuhelimensa vapaa-ajalla. Myös kouluissa älypuhelinten käyttö on maassa kielletty.

Brysselin koneessa haastateltavana oli vuoden ensimmäisessä osassa Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen. Hän toteaa, että nyt kun perussuomalaiset ja siniset eivät enää ole hallituksessa, Suomessa on aiempaa vahvemmin sitouduttu eurooppalaiseen yhteistyöhön. Tuppuraisen mukaan Suomen paikka on EU-asioissa eturivissä, ja tavallaan palataan Paavo Lipposen politiikkaan päivitettynä tähän päivään.

Joka neljännellä saksalaisella on juutalaisvastaisia ajatuksia. Monet juutalaiset tuntevat olonsa uhatuksi ja harkitsevat maastamuuttoa. Ben Salomo on berliiniläinen rap-muusikko. Hän on myös juutalainen. Siksi hän saa päivittäin vihapostia ja solvauksia sosiaalisen median kautta.

EU-komissio julkisti tiistaina valtavan ilmastopaketin. Unioni ohjaa budjetistaan ja kanavoi markkinoilta yli tuhat miljardia euroa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun tulevina kymmenenä vuotena.

Iranin kriisi on osoittanut, kuinka kehnolla tolalla EU:n ja Yhdysvaltain suhteet ovat. Viime viikolla EU:n ulkoministerit vetosivat Iraniin ja Yhdysvaltoihin, jotta tulenarka tilanne Iranissa ja sen lähialueilla saadaan rauhoittumaan. EU haluaa vahvistaa rooliaan ulkopoliittisena toimijana.

Muutoksia parlamentissa:

Brexitin jälkeen oikeistopopulistien ID-ryhmä nousee Vihreitä (siirryt toiseen palveluun) suuremmaksi puolueeksi EU-parlamentissa. Myös konservatiivien EPP-ryhmän koko kasvaa. Brittimepit olivat parlamentin täysistunnossa viimeistä kertaa (siirryt toiseen palveluun) tällä viikolla.

Tällä viikolla myös maanpaossa elänyt katalaanijohtaja Carles Puigdemont uskalsi vihdoin ottaa vastaan paikkansa EU-parlamentissa. Espanjan korkein oikeus yrittää yhä kumota (siirryt toiseen palveluun) separatistijohtajan koskemattomuuden ja saada tämän tuomioistuimen eteen Espanjaan.

ENSI VIIKOLLA: Suomi esittelee talouttaan muille €-maille

Kuten euroryhmän tapoihin kuuluu, jäsenmaiden uudet hallitukset esittelevät taloussuunnitelmiaan muille aina virkaan astuttuaan. Maanantaina tuore valtiovarainministeri Katri Kulmuni valistaa kollegoitaan Suomen tilanteesta. Euroryhmän pöydällä on myös valuutta-alueen oma budjetti (siirryt toiseen palveluun), jonka rahoituksesta vallitsee jyrkkä erimielisyys. Yhteisen finanssipolitiikan tarpeesta ovat erimielisiä myös Suomen puolueet.

Maanantai-iltana (siirryt toiseen palveluun) EU-maiden ulkoministerit pohtivat muun muassa uudenlaista ilmastodiplomatiaa – mitä se voisi pitää sisällään?

Erotetaanko unkarilainen Fidesz-puolue EU-parlamentin suurimmasta ryhmästä, konservatiivien EPP:stä? EPP:n viime vuonna valittu puheenjohtaja Donald Tusk on lupaillut erottamispäätöstä (siirryt toiseen palveluun) tammikuun loppuun mennessä. Fideszin johto taas on vihjaillut siirtyvänsä itse euroskeptiseen ECR-ryhmään (siirryt toiseen palveluun) ennen mahdollisia potkuja.

