Ikaalinen aikoo aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt:t – 4 miljoonan euron säästöt voivat johtaa irtisanomisiin

Kaupunki on etsinyt keinoja talouden tasapainottamiseksi. Tomi Natri / AOP

Ikaalisten kaupunki on aloittamassa yt-neuvottelut heikon taloustilanteen korjaamiseksi. Ensi maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään, että Ikaalinen aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut.

Kaupungin pitäisi saavuttaa noin neljän miljoonan euron säästöt vuosien 2020–2023 aikana. Edessä voi olla irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia tai heikennyksiä palvelusuhteen ehtoihin taloudellisin ja tuotannollisin perustein.

Ikaalisten taseessa on noin 1,4 miljoonaa euroa alijäämää vuodelta 2018, ja vuodelta 2019 tulee myös runsaasti alijäämää. Kaupunki on etsinyt keinoja talouden tasapainottamiseksi. Tästä huolimatta koko kaupunkia koskevat yhteistoimintaneuvottelut on katsottu välttämättömiksi.

– Yhteistoimintaneuvotteluiden aikana neuvotellaan yhteistoimilain mukaisesti eri vaihtoehdoista, joiden avulla kustannusten vähennykset voidaan toteuttaa, kaupunginhallituksen esityslistalla sanotaan.