USA:n liittovaltion tarkastusvirasto: Valkoinen talo rikkoi lakia, kun se viivytti Ukrainalle myönnetyn avustuksen maksatusta

Yhdysvaltain liittovaltion varainkäyttöä tarkkaileva elin on todennut Valkoisen talon rikkoneen lakia viime kesänä.

Government Accountability Office GAO toteaa lausunnossaan (siirryt toiseen palveluun), ettei Valkoisella talolla ollut oikeutta viivyttää avustuksen maksamista Ukrainalle sen jälkeen, kun kongressi oli antanut hyväksyntänsä avulle.

GAO:n mukaan maksatusta viivytettiin presidentti Donald Trumpin omien poliittisten mielipiteidensä perusteella, mikä ei ole lainmukaista.

GAO on puolueeton valtion virasto, jonka tehtävänä on valvoa erityisesti liittovaltion varainkäytön lainmukaisuutta.

Valkoisen talon hallinto- ja budjettitoimisto sanoo olevansa eri mieltä GAO:n kanssa. Toimiston mukaan maksatuksen viivyttäminen oli tarpeellista ja laillista.

Yhdysvaltain senaatissa on juuri alkamassa presidentti Trumpia koskeva virkasyyteoikeudenkäynti, jonka keskiössä on epäily, että Trump on rikkonut lakia Ukrainaa koskevissa päätöksissään. On epävarmaa, miten GAO:n lausunto vaikuttaa Trumpiin kohdistuvia syytteitä punnitseviin senaattoreihin.

Trumpin syyllisyyteen uskovan demokraattiryhmän puheenjohtaja Chuck Schumer totesi GAO:n lausunnon johdosta, että lausunto tukee demokraattien vaatimusta siitä, että senaatin on saatava kuulla lisää todistajia ja nähdä lisää asiakirjoja.

– Mitä presidentti oikein peittelee. Mitä hän pelkää, Schumer tivasi.

Ukrainassa kaksi poliisitutkimusta

Ukrainan poliisi on alkanut tutkia, onko Yhdysvaltain entinen Ukrainan-suurlähettiläs Marie Yovanovitch joutunut laittoman tarkkailun kohteeksi.

Yhdysvaltain demokraattipoliitikot julkistivat tiistaina suuren määrän dokumentteja, joista ilmenee, että Trumpin Ukraina-politiikkaa epävirallisesti hoitavan lakimies Rudy Giulianin avustaja Lev Parnas kävi keväällä aktiivisesti keskusteluja Yovanovichin syrjäyttämiseksi. Trump erotti Yovanovichin toukokuussa.

Yhdysvaltain entinen Ukrainan-suurlähettiläs Marie Yovanovich saapumassa kongressin kuultavaksi Washingtonissa 11. lokakuuta. Shawn Thew / EPA

Ukrainan johto sanoo, ettei se halua puuttua Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan.

– Tästä huolimatta julkaistu viestienvaihto saattaa sisältää tietoja Ukrainan lain ja diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen rikkomisesta, sanotaan Ukrainan ulkoministeriön tiedotteessa.

Wienin yleissopimus takaa diplomaattien oikeudet kohdemaassaan.

Ukraina tutkii myös, ovatko venäläiset hakkerit tunkeutuneet ukrainalaisen Burisma-kaasuyhtiön tietojärjestelmään. USA:n demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin poika Hunter Biden on ollut töissä Burismassa. Presidentti Trump on vaatinut, että Ukraina tekisi Burismaan ja Hunter Bideniin kohdistuvan rikostutkinnan. Virkarikossyytteen mukaan Trump on tässä käyttänyt väärin virka-asemaansa.

Eilen keskiviikkona Parnas oli MSNBC-televisioyhtiön haastattelussa. Hän kertoi Trumpin olleen täysin tietoinen tekemisistään.

– Hän [Trump] tiesi kaikki liikkeeni. En tekisi mitään ilman Rudy Giulianin ja presidentin hyväksyntää, Parnas sanoi.

Lähteet: AFP, AP, Reuters