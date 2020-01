Mitä on vammaisiin kohdistuva inspiraatioporno? "Se on ylistämällä alistamista ja selkääntaputtelua tavallisista asioista"

Toimittajat Julianna Brandt ja Jenniina Järvi käsittelevät radio-ohjelmassaan muun muassa vammaisuuteen liittyviä tabuja. Ohjelman tarkoitus on tuoda esiin vammaisten omia kokemuksia elämästä ja yhteiskunnasta ja törmäyttää aiheita vammaisten ja vammattomien ihmisten välillä.

Yle Puhe -kanavalla esitetty sarja on saanut paljon kiitosta osakseen.

– En osannut odottaa, että positiivisuus tulee näin isolla volyymilla, Julianna Brandt iloitsee.

– On ollut upeaa huomata, miten syvälle ihmisiin aiheen käsittely on mennyt, Järvi jatkaa.

Vammaiskultti-radio-ohjelma saa jatkoa keväällä. Syksyllä sarja nosti esiin aiheita kuten seksi, vanhemmuus, deittailu ja inspiraatioporno.

Viimeksimainitulla termillä tarkoitetaan kohtelua, joka koetaan esimerkiksi ylistämällä alistamiseksi.

– Mediassa voi esimerkiksi olla kuva henkilöstä, jolla on proteesi ja hän pelaa jalkapalloa. Se uutinen ja otsikko on sitten: Mikä on sinun tekosyysi, miksi et mennyt tänään salille? Brandt avasi termiä Puoli seitsemän -ohjelmassa.

– Tai annetaan selkääntaputteluja ja diplomeja vammattomien ihmisten elämään kuuluvista tavallisista asioista. Eli tehdään sankaritarinoiksi asioita, joita itse en ole valinnut sankaritarinaksi, Brandt lisää.

Vammaisuus yhä vaikeasti lähestyttävä aihe

Brandtilla ja Järvellä on kummallakin CP-vamma. Järvi tarvitsee liikkuessaan tukea, Brandtilla CP-vamma näkyy toisessa jalassa.

Brandt kertoo, että koska vamma ei näy hänestä heti, saattaa asian esiin tuleminen yllättää ja aiheuttaa kanssaihmisessä vaivaantumista ja niin sanotun silkkihansikasefektin. Se tarkoittaa sitä, että vammaiselle puhutaan ylikorostetun hienotunteisesti.

Järvi arvelee, että syy tähän voi olla siinä, että moni ei näe tai tiedä, miten vammaiset elävät.

– Luulen, että vammaisuus on edelleen vaikeasti lähestyttävä aihe. Vaikka emme enää ole peräkammariin tuomitussa asemassa, niin silti se ei ole niin jokapäiväistä ihmisille, ja se mielletään jotenkin todella hankalana asiana.

Julianna Järven ja Jenniina Brandtin koko haastattelu Yle Areenassa.