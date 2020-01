YK vaatii ulkomaalaisten Isis-taistelijoiden lasten palauttamista Syyriasta kotimaihinsa

YK:n mukaan Syyrian leireillä on noin 28 000 lasta. Pelkästään Koillis-Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä elää yhteensä 68 000 ihmistä.

YK:n mukaan Syyrian leireillä on noin 28 000 lasta. Pelkästään Koillis-Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä elää yhteensä 68 000 ihmistä.

YK:n tutkijat vaativat torstaina terrorijärjestö Isisin taistelijoiden lasten palauttamista kotimaihinsa Syyriasta.

Lapset ovat erityisen vaarallisessa asemassa, koska heiltä puuttuvat usein viralliset asiakirjat, sanotaan YK:n asettaman Syyrian ihmisoikeustilanteen tutkimuskomitean raportissa.

– Tämä vuorostaan vaarantaa lasten oikeuden kansalaisuuteen, vaikeuttaa perheiden yhdistämisprosessia ja saattaa lapset alttiiksi riistolle ja hyväksikäytölle, raportissa todetaan.

YK:n mukaan Syyrian leireillä on noin 28 000 Isis-taistelijoiden lasta ja heistä 20 000 on Irakista. Tuhansia muita uskotaan olevan vankiloissa, joissa teini-ikäisiä pidetään vangittuna yhdessä aikuisten kanssa.

– Viivyttely näiden lasten ottamisessa pois vankiloista on pöyristyttävää. Se on skandaali, sanoo komitean puheenjohtaja Paulo Pinheiro.

Suomi on tähän mennessä kotiuttanut leiriltä kaksi orpolasta.

Kurdiviranomaiset: Al-Holin leirillä kuollut yli 500 ihmistä

Syyriassa täyteen ahdetulla al-Holin leirillä kuoli viime vuonna yli 500 ihmistä, joista lapsia oli 371, kertoi kurdien Punainen Puolikuu uutistoimisto AFP:lle torstaina.

Aliravitsemus, vastasyntyneiden huono terveydenhuolto ja hypotermia ovat järjestön mukaan yleisiä syitä lasten kuolleisuuteen leirillä.

Koillis-Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä on 68 000 ihmistä, jotka ovat riippuvaisia humanitaarisesta avusta etenkin ankarien talvikuukausien aikana.

Kurdiviranomaisten mukaan kolmella leirillä Syyriassa on noin 12 000 Irakin ulkopuolelta tullutta ulkomaalaista. Näiden joukossa on 4 000 naista ja 8 000 lasta. Suurin osa on al-Holin leirillä. Siellä elää noin kymmenen suomalaista naista ja heidän 30 suomalaista lasta.

