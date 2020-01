Ennestään tuntematon virustauti tappoi toisen ihmisen Kiinassa – sairastuneita vahvistettu yli 40

Kiinassa kymmeniä ihmisiä on saanut tuntemattoman koronaviruksen tyypin aiheuttaman tartunnan. Toista tautiin menehtyneistä hoidettiin kuvan terveysasemalla Wuhanissa.

Kiinassa kymmeniä ihmisiä on saanut tuntemattoman koronaviruksen tyypin aiheuttaman tartunnan. Toista tautiin menehtyneistä hoidettiin kuvan terveysasemalla Wuhanissa. Noel Celis / AFP

Kiinassa on kuollut toinen ihminen ennestään tuntemattomaan virustautiin, paikalliset viranomaiset kertoivat perjantaina. Aiemmasta kuolonuhrista kerrottiin lauantaina.

Molemmat kuolleet olivat yli 60-vuotiaita miehiä, joilla oli keuhkokuumeen kaltaisia oireita. Hengitystiesairauden aiheuttajaksi epäillään uutta, sars-virusta muistuttavaa koronavirusta.

Keskiviikkona kuolleella 69-vuotiaalla miehellä oli keuhkokuumeen lisäksi epänormaalia munuaisten toimintaa sekä vakavia sisäelinvaurioita. Aiemmin kuollut 61-vuotias mies kärsi myös muun muassa kroonisesta maksasairaudesta.

Tautia on todettu Wuhanin kaupungissa keskisessä Kiinassa. Wuhanin viranomaiset ovat vahvistaneet kaikkiaan 41 viruksen aiheuttamaa keuhkokuumetta.

Wuhanissa yli 760 ihmistä on ollut tarkkailussa viruksen takia. Heistä reilut 600 on todettu terveeksi ja yli 100 on vielä tarkkailussa.

Kiinan ulkopuolella on todettu yksi tartunta Japanissa sekä yksi Thaimaassa. Kummatkin sairastuneista olivat olleet Wuhanissa tammikuun alussa.

Varsinaista tartunnanlähdettä ei vielä ole varmistettu. Suurin osa tartunnan saaneista on tiettävästi käynyt ruokamarkkinoilla, joissa myydään mereneläviä sekä eläviä lintuja ja muita eläimiä.

Taudin puhkeaminen on herättänyt huolta, sillä vuosina 2002–2003 Manner-Kiinassa ja Hongkongissa yli 600 ihmistä kuoli sars-viruksen aiheuttamaan tautiin.

Lue myös:

THL:n asiantuntija Aasiassa leviävästä uudesta virustaudista: ”Ei tästä tarvitse Suomessa yöunia menettää”

Tuntematon hengitystiesairaus tappoi yhden ja sairastutti kymmeniä Kiinassa – aiheuttajaksi epäillään sarsia muistuttavaa uutta virusta