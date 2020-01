Harvey Weinsteinin rikosoikeudenkäynnin valamiehistöä valittiin – supermalli Gigi Hadid hylättiin tehtävästä

Elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin rikosoikeudenkäynnin valamiehistöön valittiin torstaina seitsemän ihmistä. Yhteensä heitä valitaan 12.

Julkisuudessa huomiota herättänyt ehdokas, supermalli Gigi Hadid hylättiin valamiehistöstä. 24-vuotias Hadid oli yksi 120 ehdokkaasta, joita haastateltiin maanantaina valamiesten valintaprosessissa.

Oikeudenkäynti newyorkilaisessa tuomioistuimessa käynnistyi viime viikolla.

Weinsteiniä syytetään törkeästä raiskauksesta, pahoinpitelystä ja seksiin pakottamisesta. Kyseiset tapaukset, joissa osallisina on ollut kaksi naista, ovat vuosilta 2006 ja 2013. Weinstein, 67, voi saada niistä enimmillään elinkautisen vankeustuomion. Weinstein kiistää kaikki syytteet.

Oikeuden istuntojen ja avauspuheenvuorojen odotetaan alkavan ensi viikolla. Oikeusprosessi kestää kokonaisuudessaan kaksi kuukautta.

Weinsteinin asianajajat vetosivat vielä viime hetkellä, että oikeudenkäynti New Yorkissa pysäytetään ja siirretään toiseen kaupunkiin. Asianajajien mukaan oikeudenkäynti New Yorkissa on muuttunut "media- ja viihdesirkukseksi". Tapaus saa heidän mukaansa New Yorkissa voimakkaasti julkisuutta sekä kerää mielenosoituksia, minkä vuoksi Weinstein ei saa reilua oikeudenkäyntiä.

Joulukuussa Weinstein teki sopimuksen kymmenien häntä seksuaalirikoksista syyttävien kanssa. 25 miljoonan dollarin sopimuksella Weinstein vapautuisi lähes kaikista syytöksistä.

Lähteet: AFP, Reuters, AP