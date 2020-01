Teemu Pukin kotikaupungissa pohditaan, miten Vuoden urheilijaa pitäisi muistaa: "Noussut suurten kotkalaisten legendojen joukkoon"

Miten tähtihyökkääjää pitäisi muistaa? Tämä kysymys pyörii nyt kuumana Teemu Pukin lapsuuden ja nuoruuden kotikaupungissa Kotkassa.

Pukki voitti torstaina ylivoimaisella äänivyöryllä Vuoden urheilija 2019 -äänestyksen. Hän oli suuressa roolissa, kun Huuhkajat saavutti historiallisen EM-kisapaikan ensi kesän kisoihin. Norwichissa Pukki taas oli ratkaisevassa roolissa, kun joukkue nousi Mestaruussarjasta Valioliigaan. Tällä kaudella hän on tehnyt yhdeksän maalia Norwichille.

– Tämä oli täysin nappivalinta. Koko Kotka pakahtuu ylpeydestä, kotkalainen kaupunginvaltuutettu Joona Mielonen (vas.) sanoo.

Hän itse on seurannut Teemu Pukin uraa alusta asti. Hän istui katsomossa vuonna 2006, kun Pukki pelasi ensimmäisen Veikkausliiga-ottelunsa kotkalaisessa FC KTP:ssä.

– Heti ensimmäisen kerran, kun hän tuli kentälle, hän teki hyvin pukkimaisen maalin. Muistan sen kuin eilisen päivän. Nyt Teemu Pukki on noussut suurten kotkalaisten legendojen joukkoon.

Jo entuudestaan siellä ovat Mielosen mielestä jalkapalloilija Arto Tolsa, laulaja, lauluntekijä ja sanoittaja Juha "Junnu" Vainio sekä lauluyhtye Harmony Sisters. Siinä lauloi kolme kotkalaista Valtosen sisarusta: Vera, Maire ja Raija. Yhtye oli Suomessa erittäin suosittu 1930-luvulla.

Arto Tolsa pelasi jalkapalloa Kotkan Työväen Palloilijoissa ja belgialaisessa Beerschotissa. Hän oli myös vuosia Suomen jalkapallomaajoukkueen jäsen. Juha Vainion lauluista kenties tunnetuimpia – ja ainakin Kotkassa rakastetuimpia – on Kotkan poikii ilman siipii.

Harjoitteluhallille uusi nimi

Joona Mielonen on tehnyt valtuustoaloitteen, jotta Teemu Pukin entinen harjoitteluhalli Kotkan Ruonalassa nimettäisiin uudelleen hyökkääjän kunniaksi.

– Teemu on meidän sukupolvemme elävä legenda. Hän antaa meille ylpeyden aihetta ja kohentaa meidän aika alhaista itsetuntoamme. Siksi Ruonalan halli edustaa meille jotain suurta, Mielonen perustelee.

Myös Kotkan keskustan viereisen kaupunginosan, Hovinsaaren, paikkoja voisi Mielosen mielestä nimetä uusiksi Pukin mukaan. Pukki pelasi ensimmäiset pihapelinsä juuri Hovinsaaressa.

Hirssaaren lähiliikuntapuistossa on ulkokuntoiluvälineitä sekä taustalla näkyvä palloilukenttä. Suunnitelmissa on kunnostaa liikuntapaikka ja lisätä sinne Teemu Pukin urasta kertovia tauluja. Jesse Mäntysalo / Yle

Mainetekoihin yltäneitä ihmisiä pitäisi Mielosen mielestä ylipäätään muistaa silloin, kun he ovat vielä elossa eikä vasta vuosien tai vuosikymmenien päästä, kun he ovat jo kuolleet.

Arto Tolsa sai areenansa Kotkaan kuolemansa jälkeen. Samoin kävi Juha Vainiolle: hän sai katunsa Kotkan Kuusiseen niinikään kuolemansa jälkeen. Harmony Sistersien kunniaksi ei ole nimetty mitään paikkaa kaupungissa.

Teemu Pukin kohdalla on osittain toisin. Kaupungissa on hänen mukaan nimetty yksi lähiliikuntapaikka Hirssaaressa. Paikka perustettiin yli kymmenen vuotta sitten, vuonna 2009. Se on kuitenkin päässyt vuosien mittaan rapistumaan, eikä se Mielosen mielestä enää millään tavalla kuvaa Pukin saavutuksia.

– En halua väheksyä sen liikuntapaikan arvoa, mutta onhan se nykykunnossaan aika surullinen näky. Teemu Pukki on kasvanut sen yli.

Merenrantatontti tai oma katu

Kotkan kaupunki harkitsee nyt liikuntapaikan kunnostamista. Paikalla on palloilukenttä ja ulkokuntoilulaitteita. Vanhat välineet korvattaisiin uusilla, ja liikuntapaikan yhteyteen tulisi Pukin urasta ja kotkalaisuudesta kertovia kuvia ja tauluja.

Kotkalaisen Ville Kekäläisen mielestä Teemu Pukin lähiliikuntapaikan kunnostaminen on hyvä ajatus. Hän ehdottaa, että kunnostamisen jälkeen paikkaa voisi myös mainostaa.

Timo ja Hanna Mustonen puolestaan ehdottavat, että Kotkan kaupunki antaisi Teemu Pukille lahjaksi merenrantatontin. Meren rannalla sijaitsevassa Kotkassa riittää niiden suhteen valinnan varaa.

– Teemu Pukin kunniaksi voisi nimetä myös kadun, koska Junnullakin on, pariskunta pohtii.

Lasse Robert Tähtinen ei osaa suoralta kädeltä ehdottaa mitään. Hän kuitenkin kehuu Teemu Pukin saavutuksia jalkapalloilijana.

– Hyvin on poika pärjännyt.

Juha Vainio on tunnettu kotkalainen ja kotkalaisten rakastama hahmo. Antero Tenhunen

Arto Tolsa oli ensimmäinen kotkalaisen jalkapalloilun suurnimi. Kuvakaappaus Ylen vanhasta tv-haastattelusta. Yle

Valtosen sisarusten Harmony Sisters oli suosittu yhtye 1930-luvulla. Yhtye perustettiin Kotkassa. Yle

Miten Teemu Pukin kotikaupungin pitäisi muistaa häntä? Vai pitäisikö mitenkään? Voit keskustella aiheesta klo 22 saakka.