Japanilaisministeri ilmoitti pitävänsä isyysvapaata – joutui heti arvostelun kohteeksi

Ympäristöministeri Shinjiro Koizumi on kertonut tulleensa isäksi ja aikovansa pitää isyysvapaata. Kuva on otettu syyskuussa 2019. Kimimasa Mayama / EPA

Japanin ympäristöministeri Shinjiro Koizumi on tehnyt miespoliitikolle harvinaisen päätöksen pitää isyysvapaata. Ministeri ilmoitti perjantaina perheeseensä syntyneestä ensimmäisestä lapsesta.

– Isänä olen erittäin onnellinen siitä, että terve poika syntyi turvallisesti, Koizumi sanoi ja lisäsi olleensa vaimonsa tukena synnytyksessä.

Jo keskiviikkona Shinjiro Koizumi sanoi aikovansa pitää vauvan syntymän jälkeen yhteensä kaksi viikkoa isyysvapaata kolmen kuukauden ajalla siroteltuna.

Ministerin aie näyttää esimerkkiä muillekin työssä käyville isille sai kuitenkin välittömästi vastaansa arvosteluryöpyn. Osa Japanin parlamentaarikoista julisti, että Koizumin pitäisi asettaa julkinen virkansa perheensä edelle.

Japanilainen ministeri ei uutistoimisto AFP:n mukaan ole koskaan aiemmin pitänyt isyysvapaata. Koizumi kertoo saaneensa sekä päätöstään arvostelevia että tukevia viestejä.

Pääministeri Shinzo Aben hallitus on yrittänyt kannustaa miehiä pitämään isyysvapaata, sillä vain kuusi prosenttia isistä pitää vapaata lapsensa syntymän jälkeen.

Japanissa sekä äidillä että isällä on oikeus pitää vapaata vuoden ajan. Isyysraha on noin 60 prosenttia palkasta. Tästä huolimatta isyysvapaata pitävistä miehistä yli 70 prosenttia on vapaalla vain alle kaksi viikkoa.

Shinjiro Koizumi on Japanin aiemman pääministerin Junichiro Koizumin poika.

Lähteet: Reuters, AFP