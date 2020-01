"Kaikki luulevat, että olen tavallinen maajussi mutta oikeasti ajan Bemarilla" – Kiinan kuumimmat sometähdet striimaavat nyt pellon laidalta

FEIYINGPU Hedelmäköynnösten välistä kuuluu mutinaa.

– Tämä hedelmä on todella iso. Se voi painaa melkein kilon. Ja tämä toinen on vielä isompi, yhtä iso kuin naamani.

Keltaisia passionhedelmiä notkuvien oksien alta erottuu nuorehko mies. Hän etenee selkä kyyryssä, puhelin kädessään.

– Kukat ovat kirkkaita, niin kauniita, hän selittää.

Muuten Kiinan kaakkoislaidalla pienen Feiyingpun pikkukaupungin laitamilla kohoavilla vehreillä rinteillä on tähän aikaan vuodesta hiljaista. Seuraavaan sadonkorjuuseen on kuukausia aikaa.

Tuloni ovat kymmenkertaistuneet.

Vaikka aluksi niin voisi kuvitella, Zheng Zhihong ei könyä puskissa juttelemassa passionköynnöksilleen paremman sadon toivossa.

Oikeastaan hän puhuu kymmenille tai sadoille kiinalaisille, jotka parhaillaan tuijottavat puhelimistaan hänen Douyin-livestriimiään. Zheng on paitsi hedelmätarhuri, myös jonkin sortin somejulkkis.

– Jos teillä on kysymyksiä keltaiseen passionhedelmään liittyen, kysykää ihmeessä, hän kehottaa kameralle.

Zheng Zhihong on oppinut kaiken kasveista itse. Hän vastailee sometileillään katsojien kysymyksiin. Jenny Matikainen / Yle

Douyin on Kiinan Tiktok – lähes samanlainen sovellus kuin suomalaistenkin käyttämä videosovellus mutta tarkoitettu Kiinan markkinoille. Tiktokin ja Douyinin omistaa sama kiinalainen yhtiö. Aivan kuten Tiktokissa, Douyinissa käyttäjät voivat tehdä sekä valmiiksi editoituja lyhyitä videoita että livelähetyksiä.

Zhengin on tällä hetkellä Douyinissa 65 000 seuraajaa.

Määrä ei ole Kiinan mittakaavassa mieletön mutta paljon kuitenkin. Sen verran, että se on muuttanut kolmikymppisen kahden lapsen isän elämän.

– Kaikki luulevat, että olen tavallinen maajussi mutta oikeasti ajan Bemarilla, hän vitsailee.

Zheng Zhihongilla on Douyin-videopalvelussa yli 60 000 seuraajaa. Kuvakaappaus Douyin-palvelusta.

Täällä keskellä maaseutua sitä ei arvaisi. Ei ainakaan, ellei satu huomaamaan rinteiden kainaloon parkkeerattua arvoautoa. Muuten maisema on kuin eri vuosikymmeneltä livestriimien ja liketysten kanssa.

Mutta Kiinan jatkuva muutos näkyy vain muutaman kilometrin päässä, missä pikkukaupungin keskustaan nousee uusia taivasta hipovia kerrostaloja.

Nyky-Kiina ei ole maalaisromantiikan maa, täällä arvostetaan nykyaikaa. Betonia, kehitystä ja bisnestä. Zhengin kaltaiset nuoret aikuiset ovat uusien elintapojen innokkaimpia ajureita myös maaseudulla.

Siksi hedelmäviljelysten vieressä olevan vajan seinää vasten nojaa kuokkien lisäksi kameranjalusta. Täällä Zheng kasvattaa taimia ja tekee videoitaan.

Zhengin menestyksessä ei ole kyse yhden miehen tuhkimotarinasta vaan kaupankäynnin ilmiöstä. Kiinassa uudet tavat ostaa ja myydä omaksutaan nopeasti.

Zheng kurkistaa pressun alla suojassa olevia kasvin alkuja. Mikään ei paljasta, että hän on itse asiassa opiskellut sisustussuunnittelijaksi.

– En koskaan opiskellut maanviljelyä tai kauppaa. Olen oppinut kaiken itse, hän sanoo.

Oikea amerikkalainen unelma, vaikka Kiinassa ollaankin.

Kaikki tapahtui oikeastaan vahingossa. Opiskelujen jälkeen Zheng päätti muuttaa takaisin pieneen kotikaupunkiinsa Fujianin maakunnassa ja päätyi ensin ravintola-alalle. Viisi vuotta sitten hän innostui hedelmistä.

– Minulla oli hyvä kutina tästä hedelmästä, Zheng sanoo.

Hänen tähtituotteensa on makean litsihedelmän makuinen passionhedelmä. On vaikea sanoa, onko maku todella sama kuin pienessä ruskeakuorisessa, Kiinassa yleisessä litsissä vai onko kyseessä mainostemppu. Hyvältä hedelmät joka tapauksessa maistuvat.

Zheng jätti ravintolat ja sijoitti rahansa maapalan vuokraan ja siemeniin. Hän alkoi kaupitella hedelmien lisäksi taimia. Hän myi hedelmiään lähiseudun myymälöihin. Taimikauppa kävi lähinnä tuttujen välillä.

Tuntui, että bisnes ei voisi enää kasvaa, Zheng sanoo.

Hänluulikin jo saavuttaneensa kaiken, mitä hedelmäviljelijänä voisi saavuttaa. Kiinan nopeasti kehittyvä ja uusiin tarpeisiin mukautuva sosiaalinen media näytti kuitenkin voimansa.

Monia kiinalaisia kiinnostaa elämä maaseudulla, Zheng sanoo. Jenny Matikainen / Yle

Aluksi Zheng yritti mainostaa tuotteitaan Wechatissa, joka on Kiinan suosituimpia sosiaalisen median sovelluksia. Siellä julkaisut kuitenkin levisivät vain hänen ystävilleen, eikä myynti juuri kasvanut.

Lopulta hän keksi alkaa tehdä videoita suurelle yleisölle.

Zheng oli hoksannut, että muut maanviljelijät toimivat lyhytvideopalveluissa kuten Douyinissa ja sen kilpailijasovelluksessa Kuaishoussa. Viljelijöillä oli koko ajan enemmän seuraajia.

Näissä sovelluksissa oli myös ominaisuuksia, jotka mahdollistivat suoran kaupanteon parilla klikkauksella.

Aluksi Zheng teki liikekumppaninsa kanssa kymmeniä videoita, joita ei katsonut kukaan. Mutta harjoitus alkoi tuottaa tulosta.

Seuraukset olivat odottamattomat.

– Nyt lähes kaikki hedelmien ja taimien kysyntä tulee videoiden kautta. Tuloni ovat kymmenkertaistuneet, Zheng sanoo.

Hän kertoo aiemmin ansainneen 100 000–200 000 yuania vuodessa. Vuositulot ovat siis nyt nousseet jopa 260 000 euroon. Rahasumman arvo on Kiinassa paljon enemmän kuin Suomessa, etenkin maaseudun hintatasolla.

Esimerkiksi ravintolalounas maksaa Feiyingpun pikkukaupungissa reilun euron. Zhengillä menee siis todella hyvin.

Niin hyvin, että hän vitsailee jo Douyin-striimissäänkin perässään juoksevista toimittajista.

Zheng Zhihong näyttää videoillaan, miten muun muassa hedelmäpuita vartetaan. Jenny Matikainen / Yle

Live-striimauksesta ja siihen yhdistetystä kaupankäynnistä tuli viimeistään viimevuonna Kiinan maaseudulla ilmiö. Douyinista ja Kuaishousta löytyy tuhansia tilejä, joilla voi seurata elämää kiinalaisissa pikkukylissä ja peltojen laidalla.

Suosittu genre ovat videot, joissa maaseudulla asuvat kertovat kotikyliensä surkeasta elämästä ja pyytävät kaupunkilaisia auttamaan. Ostakaa, ostakaa, ne kehottavat.

Zheng ei köyhäilyvideoista perusta, hän on keksinyt jotain muuta.

Hänen videonsa sisältävät usein tiukkaa asiaa. Hän vastaa kysymyksiin siemenistä, kasveista ja hedelmistä. Hedelmätarhurina Zheng on itseoppinut.

– Kaivan tietoa netistä, hän kertoo.

Tänään hän varttaa livessä hedelmäpuita. Uusi verso liitetään toisen kasvin juuriosaan. Näin köynnöksiä voidaan lisätä ilman, että hedelmien laatu muuttuu.

– Käytän tällaista ohutta terää. Katsokaa, leikkaan todella varovasti. Sitten kiinnitän verson juureen, Zheng selittää puhelimensa kameralle.

Zhengillä on tili myös Kuaishou-videopalvelussa. Fiksu laittaa verkot kaikille vesille.

Maaseudun sometähtien tavoitteena on usein keksiä jotain uutta ja yllättävää. Tätä videota on katsottu lähes 260 000 kertaa. Kuvakaappaus Kuaishou-videopalvelusta

Monet myös sekoittavat tileillään erityyppisiä sisältöjä: tietoa, huumoria, syömistä ja silkkaa sekoilua. Kun selaa sovellusten tarjontaa, voi löytää monenlaista kummaa.

Yksi farmari laulaa karaokea sikalassa ja paijaa videoilla porsaitaan. Hänellä on 170 000 seuraajaa. Välillä hän kertoo faktoja rehusta ja rokotuksista.

Eräs suosittu Sisä-Mongoliassa asuva rouva kuvaa lähinnä arkipäiväänsä.

Yleensä huumori toimii, sillä kiinalaiset rakastavat pöhköjä videoita.

Monet tekevät videoita, joissa esitellään maaseudun karuja oloja. Katsojia pyydetään auttamaan ostamalla myyjän tuotteita. Kuvakaappaus Kuaishou-videopalvelusta

Myös Kiinassa viihdettä etsitään yhä enemmän internetistä. Television katselu on saanut antaa tilaa älypuhelimien tuijotukselle.

Kiinalaistutkimuksen mukaan aikuiset käyttävät päivittäin jopa 4,7 tuntia (siirryt toiseen palveluun)viihdesovellusten parissa.

Puhelimen päivittäinen käyttöaika kiinalaista kohden on kasvanut nopeasti. Merkittävä syy siihen ovat nimenomaan videot.

Douyinilla on 400 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Määrä on kasvanut vuodessa yli puolella, kertoi sovelluksen omistava Bytedance-yhtiö tammikuun alussa. Sen kilpailijaa, Tencentin omistamalla Kuaishouta käyttää viime kesän tietojen mukaan päivittäin 200 miljoonaa ihmistä.

Zhengin kaltaisten käyttäjien tarkoitus ei kuitenkaan ole vain viihdyttää. He haluavat myydä tuotteitaan.

Sanomalehti South China Morning Postin mukaan Kuaishou arvioi, että maanviljelijät olisivat myyneet tuotteitaan toissa vuonna yhteensä yli kahdella miljardilla eurolla. (siirryt toiseen palveluun)

Yksi nousevista trendeistä on juuri livevideoiden yhdistäminen verkkokauppaan.

Livestriimaus löi Kiinassa läpi 2010-luvun loppupuoliskon aikana. Erilaisilla, lähinnä vain Kiinassa toimivilla palveluilla ja sovelluksilla oli yhtäkkiä satoja miljoonia käyttäjiä. Suosituimmat striimaajat ansaitsivat omaisuuden virtuaalilahjoilla, joita fanit heille ostivat.

Yle seurasi syksyllä 2018 parikymppistä Wang Lilaa, jonka työ oli tanssia, laulaa ja jutella faneilleen. Wangin tili oli suositussa YY-palvelussa.

Livevideosovellusten käyttäjien määrän kasvu on kuitenkin taittumassa, todetaan Kiinan valtion uutistoimiston Xinhuan siteeraamassa raportissa. (siirryt toiseen palveluun)

Raportin mukaan kasvun hidastuminen kannustaa sovellusyhtiöitä etsimään uusia keinoja tehdä rahaa. Yksi nousevista trendeistä on juuri livevideoiden yhdistäminen verkkokauppaan.

Videopalveluissa aktiivisesti toimivien maanviljelijöiden määrästä ei pidetä kirjaa, mutta sovellusyhtiöt houkuttelevat heitä innolla lisää. Myös Kiinan suurimmassa verkkokaupassa Taobaossa voi tehdä livevideoita. Sen tavoite oli houkutella viime vuonna satatuhatta maanviljelijää mukaan videopalveluunsa.

Viljelijöille, tarhureille ja karjankasvattajille videosovellukset ovat kätevä keino sivuuttaa kalliit välikädet. Ruuantuottajat voivat mainostaa tuotteitaan suoraan kuluttajille pienin kustannuksin. Tarvitaan vain puhelin, aikaa ja idea.

Pelkkää tuotetta tuputtavaa mainosta ei Zhengin mukaan saa tehdä. Pitää olla sisältöä.

Rong Shao tekee tililleen videoita, joissa hän syö hedelmiä. Samalla hän myy niitä. Jenny Matikainen / Yle

– Etkö vieläkään tiedä, mikä tämä on? Se on keltainen passionhedelmä. Ai, miten niin se ei näytä passionhedelmältä?

Myös Zhengin hedelmävarastolla, muutaman kilometrin päässä tarhalta, on käynnissä live-lähetys. Rong Shao seisoo passionhedelmäkasan vieressä ja selittää kameralle niiden loistavia ominaisuuksia.

On makua, C-vitamiinia ja ennen kaikkea halpa hinta.

Samalla hän lusikoi suuhunsa ties monettako keltaista hedelmää. Hän aikoo jatkaa passionliveä tunnin ja siirtyä sitten seuraavaan hedelmään.

– Siis jos violetti passionhedelmä on passionhedelmä, tämä on sen passionhedelmä isä. Ymmärrätkö, bro? Se violetti on tämän lapsi. Tajuatko?

Rong ryystää lusikasta hedelmälihaa äänekkäästi suuhunsa.

Syömisvideoilla on Kiinassa pitkä perinne ja ne sopivat hyvin myös hedelmäkaupantekoon. Rong on todellinen 2020-luvun helppoheikki. Syö ja puhuu yhtä aikaa lakkaamatta sekä vastailee katsojien kysymyksiin. Yksi kysymys tulee Kiinan koillisosasta.

– Voinko lähettää Dongbeihin? No en voi, siellä on liian kylmä.

Jos tilaat nyt, lähetän hedelmät huomenna, Rong Shao lupaa katsojilleen. Jenny Matikainen / Yle

Zheng näyttää, kuinka kaupankäynnin edistymistä voi seurata sovelluksesta. Juuri nyt Rongin livellä on 120 katsojaa, ja tähän mennessä on mennyt kaupaksi 60 hedelmälaatikkoa.

Rong on ikään kuin Zhengin vähittäismyyjä. Hän tekee videoita omalla tilillään ja ostaa lopulta sen verran hedelmiä kuin saa lähetyksen aikana kaupaksi. Molemmille jää voittoa.

Hedelmät pakataan laatikkoon ja lähetään ympäri Kiinaa. Kolmen kilon lähetyksen hinta on alle euron. Maksaminenkin on Kiinassa kätevää, sillä raha liikkuu somekäyttäjältä toiselle parilla klikkauksella.

Zheng näyttää Wechatistaan, että viimeksi hän on saanut asiakkaalta taimista 10 000 yuania.

Miten toisella puolella maataasuva ostaja uskaltaa lähettää vieraalle hedelmäkauppiaalle yli tuhat euroa?

– Uskon, että he luottavat minuun, koska olen tehnyt videoita pitkään. Jos olisin huijari, olisin jo kadonnut, hän pohtii.

Sosiaalisen median kautta käytävän kaupan suosiota on selitetty myös ruokaturvallisuudella. Ruuan alkuperään on helpompi luottaa, kun näkee, mistä se on tullut.

Tosin tätäkin on jo opittu käyttämään hyväksi. Jotkut kauppiaat lainaavat tuttujen peltoja ja tiloja tehdäkseen sisältöä sometileilleen.

Henanin maakunnassa asuvalla sikafarmarilla on 170 000 seuraajaa. Hän käytää sovelluksessa nimeä ”Veli possu, suosittu siankasvattaja”. Kuvakaappaus Kuaishou-videopalvelusta

Talvipäivän hellelukemiin kuumentanut aurinko alkaa kääntyä kohti länttä. Ilta on parasta someaikaa, silloin yleisöä on puhelinten ääressä.

Zhengin tarhalle ajaa auto, josta nousee viisi miestä. Mao-pukuja henkivä maalaistyyli on edellisen sukupolven juttu. Tulijoilla on yllään merkkejä ja laatua.

Somettavia hedelmäkauppiaita, Zheng sanoo. Tuttuja.

He ovat tulleet hänen hedelmätarhalleen saadakseen uutta sisältöä videoihinsa. Jos yleisö innostuu, he voivat alkaa myydä Zhengin hedelmiä.

Zhengin menestyksessä ei ole kyse yhden miehen tuhkimotarinasta vaan kaupankäynnin ilmiöstä. Kiinassa uudet tavat ostaa ja myydä omaksutaan nopeasti, varsinkin jos tuottoa tulee. Kilpailu videopalveluissa on jo kovaa.

Yksi miehistä väittää ansaitsevansa nykyisin 300 000 yuania kuukaudessa. Se tarkoittaa yli 40 000 euroa.

Joukko kapuaa ylös rinnettä Zhengin köynnösten sekaan.

Hetkinen, siis 40 000 euroa kuussa?

Jää hieman epäselväksi, onko kyseessä sittenkin kalajuttu. Tai siis hedelmäjuttu. Niitä Kiinassa kerrotaan tänä vuonna vielä paljon.

