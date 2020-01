"Auttamiseksi on nähty paljon vaivaa" – ulkomailta muuttaneet sopeutuvat Inariin nopeasti, silti tietoa palveluista kaivataan yhä englanniksi

Kuusi vuotta sitten Katarina Nyqvistin perhe saapui ensimmäistä kertaa Ivaloon, Inarin kunnantalon pihaan. Saksalainen perhe oli tehnyt kuusi viikkoa aikaisemmin päätöksen, että he haluavat muuttaa luonnon ja talven perässä Lappiin.

Kunnantalolla Nyqvistit kyselivät mahdollisten vapaiden vuokra-asuntojen perään. Kunnan työntekijä harmitteli aluksi tilannetta, jossa asuntoja oli niukasti. Pienen etsinnän jälkeen perheelle löytyi kuitenkin kerrostaloasunto, jonne he pääsivät muuttamaan samantien.

Muutto suuresta saksalaisesta kaupungista muutaman tuhannen asukkaan Ivalon kylään oli sujuvampaa kuin he osasivat odottaa.

– Meidät otettiin alusta saakka todella hyvin vastaan, hymyilee Katarina Nyqvist.

Vaikka paikallisten kanssa ystävystyminen on ollut helppoa, on Katarina Nyqvistillä ollut myös yksinäinen olo. Sara Wesslin / Yle

Vaikka ihmiset ovat avuliaita ja pienellä paikkakunnalla pidetään huolta toinen toisesta, aiheutti suomalainen byrokratia päänvaivaa. Mistä löytää tietoa, kuinka pääsemme lääkäriin? Mihin auto pitää rekisteröidä?

– Välillä tuli hieman yksinäinen tunne, kun ihmisillä on jo valmiiksi omat ystäväpiirinsä eikä Ivalossa ollut selkeästi paikkoja, joista kysyä. Mietimme, mistä löytäisimme tietoa, vaikka nettisivuilla on hyvin käännetty asioita myös englanniksi.

Nyqvist mainitsee esimerkkinä terveyspalvelut, jotka toimivat Suomessa eri tavoin kuin kotimaassa Saksassa. Palveluiden kokonaisuus hämmensi ja sitä oli vaikeaa aluksi hahmottaa.

Palveluiden kehittämistä vieraskielisten silmin

Lappiin saapuu sesonkityön perässä tuhansia työntekijöitä joka vuosi. Osa heistä haluaa jäädä pysyvästi asumaan pohjoiseen.

Vuoden 2017 lopussa Inarin kunnassa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia oli 136. Suurin osa muuttaa Inariin Venäjältä, Saksasta, Ranskasta ja Virosta. Tarkkoja tilastoja muuttaneista on haastavaa pitää, mutta muuttoliike on kuitenkin kasvamaan päin muun muassa matkailualan houkuttelemana.

Mutta miten ulkomaalaiset ovat kokeneet Inarin kunnan palvelut ja kuinka he ovat asettuneet Inariin? Näistä asioista myös Inarin kunta on kiinnostunut.

Sujuvasti arktiseen elämään -hanke onkin selvittänyt, millaisia tarpeita vieraskielisillä inarilaisilla on.

Hankekoordinaattori Jan Denksin mukaan ulkomailta Inariin muuttaneilla on ollut kaiken kaikkiaan helppo asettua kansainvälistyneeseen kuntaan. Sara Wesslin / Yle

Parivuotisen hankkeen koordinaattorin Jan Denksin mukaan suurimmat haasteet liittyvät maahanmuuttoon, veroihin, erilaisiin rekistereihin sekä koulutus- ja terveyspalveluihin.

Suomeen tullessa esimerkiksi ulkomaalainen auto tulee rekisteröidä viranomaisille.

– Me haluamme, että tänne muuttavilla ulkomaalaisilla jää hyvä mieli asiasta. Nyt ja tulevaisuudessa Inarin kuntaan tarvitaan työntekijöitä väestön ikääntyessä. Jos me nyt pidämme heistä huolen, sana leviää siitä, että Inarissa on hyvä elää. Silloin saamme jatkossakin hyvää työvoimaa, kertoo Denks.

Kunnan omassa toimintamallissa tavoitteena on hyvä tiedonjako Suomen palveluista sekä siitä, miten Suomeen muuttavan tulee rekisteröidä itsensä. Myös kunnalta odotetaan kuitenkin toimia: muun muassa henkilöstöltä tulisi vaatia lisää kielitaitoa suomen kielen ohella.

Avoimuudella ja asenteella pääsee alkuun

Inarin asukkaat ovat ystävällisiä ja ottavat uudet kuntalaiset hyvin vastaan. Näin sanoo viime kesänä Ivaloon Saksasta muuttanut Gero Kriependorf, jokayllättyi siitä, kuinka avuliaita ihmiset ovat.

– Vaikka jonkin asian hoitaminen ei olisikaan omalla vastuulla, on minun auttamiseksi nähty paljon vaivaa. Täällä on ollut todella lämmin vastaanotto, kertoo Kriependorf.

Vaikkei suomen kieli vielä taivu täysin, on asioiden hoitaminen ollut Kriependorfin mielestä sujuvaa Inarin kunnassa.

– Yksi todella helpottava asia voisi olla selkeän tiedon löytyminen englanniksi. Tarvitsisin enemmän ja tarkempaa tietoa lainsäädännöstä ja muista konkreettisista asioista, hän pohtii.

Seitsemän kuukautta Ivalossa asunut Gero Kriependorf opiskelee paraikaa suomen kieltä. Työt löytyivät paikkakunnalta helposti, vaikkei kieli vielä taivukaan täysin. Sara Wesslin / Yle

Samanlaista tietoa kaipaa myös yrittäjänä toimiva Katarina Nyqvist.

– Olisi hyvä, jos nettiin kirjoitettaisiin enemmän perustietoa meidän näkökulmastamme, ja kunnan sivut päivitettäisiin englanniksi. Voisi kirjoittaa aivan alusta lähtien siitä, mikä esimerkiksi Kela on ja millaisista asioista se vastaa, mistä voi aloittaa työnhaun ja minne soittaa, jos tulee ongelmia, ehdottaa Nyqvist.

Kuuden vuoden pohjoisessa asumisen jälkeen koko Nyqvistin perheellä on Suomen kansalaisuus. He oppivat suomen kielen, löysivät töitä ja hankkivat omakotitalon Inarinjärven saaresta.

Pärjäämiseen vaikuttaa paljon myös oma asenne.

– Hyvin paljon on myös omasta itsestä kiinni se, miten tänne asettuu. Jos itse menee ja uskaltaa pyytää apua ja kysyä, asiat kyllä järjestyvät, rohkaisee Nyqvist.