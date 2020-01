Amnesty: Iranin mielenosoituksissa loukkaantuneet pelkäävät eivätkä uskalla hakea apua

Useat Iranin viime päivien mielenosoituksissa loukkaantuneet eivät ole uskaltaneet hakea apua saamiinsa vammoihin, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.

Iranin mielenosoitukset käynnistyivät viime viikonloppuna sen jälkeen kun Iran myönsi ampuneensa vahingossa alas ukrainalaisen matkustajakoneen Teheranin lähellä. Kaikki koneessa olleet 176 ihmistä saivat surmansa.

Iranin viranomaiset olivat sitä ennen kiistäneet usean päivän ajan, että kone olisi ammuttu alas. Sen sijaan viranomaiset kertoivat epäilevänsä, että moottorivika oli pudottanut koneen.

Mielenosoittajat lähtivät kaduille vastustamaan Iranin johtoa ja vaatimaan uudistuksia. He vaativat muun muassa Iranin korkeimman johtajan ajatollah Ali Khamenein eroa.

Osa klinikoista käännyttänyt loukkaantuneita pois

Amnesty syyttää Iranin turvallisuusjoukkoja kohtuuttomasta voimankäytöstä mielenosoitusten tukahduttamisessa. Amnesty on hankkinut tietonsa Iranissa kokoamalla silminnäkijälausuntoja, videoita ja valokuvia.

Amnestyn mukaan turvallisuusjoukot ampuivat mielenosoittajia metsästykseen tarkoitetuilla luodeilla, löivät ja potkivat mielenosoittajia, hakkasivat heitä pampuilla ja käyttivät kyynelkaasua sekä pippurisumutetta.

Moni mielenosoituksissa loukkaantunut tarvitsi sairaalahoitoa esimerkiksi kehoon jääneiden luotien poistamiseksi. Eräät mielenosoittajat kuitenkin kertoivat järjestölle, etteivät he uskalla mennä sairaalaan pidätyksen pelossa.

Osa klinikoista on myös itse käännyttänyt ihmisiä pois ja varoittanut, että sairaaloissa toimivat tiedusteluviranomaiset saattavat ilmiantaa mielenosoituksiin osallistuneet turvallisuusjoukoille.

Iranialaiset opiskelijat kokoontuivat Teheranissa osoittamaan myötätuntoa alasammutun ukrainalaisen matkustajakoneen kuolonuhreille 14. tammikuuta. Abedin Taherkenareh / Epa

Lääkäreitä on uhkailtu ja viranomaiset ovat yrittäneet siirtää potilaita armeijan sairaaloihin, järjestö kertoo.

– Kadut olivat täynnä siviilipukuisia agentteja, jotka ampuivat ilmaan ja uhkasivat ampua myös ihmisiin, eräs Amnestyn haastattelema nainen kertoi.

– Yksi viranomainen jahtasi minua, kun hän huomasi, että videoin tapahtumia. Silloin minua ammuttiin jalkaan. Kivut ovat kovat, hän jatkoi.

Myöhemmin nainen käännytettiin pois kolmesta eri sairaalasta.

– Iranin tilanne on kuolemaakin tuskallisempi. He tappavat meidät hitaasti; he kiduttavat meidät kuoliaaksi.

Amnestyn mukaan ihmisiä on kidutettu. Mielenosoituksiin osallistuneita on pidätetty mielivaltaisesti ja heitä on kadonnut.

Läheiset eivät ole saaneet tietoa pidätettyjen olinpaikasta tai voinnista, Amnesty kertoo.