Sinikettujen lastaus on alkanut Kokkolassa, protestoijat paikalla – Yle seuraa tilannetta

Turkistarhaajien torstaina alkanut protesti kokkolalaistarhalla jatkuu. Elävien kettujen lastaaminen kuljetusautoihin on alkanut.

Elävien siitoseläinten lastaaminen kuljetusautoihin on Ylen saamien tietojen mukaan alkanut kokkolalaisella turkiskasvattamolla perjantaina aamupäivällä.

Lastaamisen alkamisesta kertoivat Ylelle sekä Rannikon Turkistuottajat ry:n puheenjohtaja Arto Isopahkala että eläinten oikeuksia puolustava Finland Fur Animal Save -ryhmä.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollossa tietoa lastaamisen aloittamisesta ei perjantaina aamupäivällä vielä ollut. Eläimiä lastattaessa pitäisi terveysvalvonnan johtaja Andréas Smedsin mukaan olla paikalla myös valvontaeläinlääkäri.

Osa turkiseläinkasvattajista yöpyi torstain ja perjantain välisen yön autoissaan eläinten vientiä kaavailevan tarhan lähistöllä. Kuljetusautojen siirryttyä tarhalle, elävien eläinten vientiä vastaan protestoivat turkistarhaajat hälyttivät lisää jäseniä paikalle.

– Keinot [kuljetuksen estämiseen] ovat vähissä. Emme voi oikeastaan estää niitä mitenkään muuten kuin osoittamalla mieltä, Isopahkala sanoo.

Protestiin osallistuvat turkistuottajayhdistykset kertovat odottavansa kokkolalaistarhalle perjantaina jopa 200 turkiseläinkasvattajaa sekä muita vientiä vastustavia.

Poliisi kutsuttu paikalle

Tarhan kiinalainen omistaja Pan Jian Ping on kutsunut poliisin paikalle. Hänen mukaansa protestoijat ovat luvatta yksityisalueella. Poliisi on siirtänyt protestoijat pois yksityisalueelta.

Turkistarhan omistajan mukaan vientiin on lähdössä 2500 sinikettua. Kiinassa hänellä on 60 000 kettua.

Kokkolassa hän on toiminut muutaman vuoden ja kertoo haluavansa kasvattaa turkiseläimiä Suomessa, koska ilmasto on viileä ja pimeyskin on eläinten mieleen.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ottaa kantaa Kokkolan tapahtumiin ja elävien turkiseläinten vientiin sähköpostitse:

"En pidä hyvänä elävien kettujen vientiä Suomesta. Meillä on korkealuokkaista jalostusosaamista, jonka arvoa menetetään viemällä jalostuskettuja. Eläinten hyvinvoinnin ja alan itsensä kannalta Suomesta pitäisi viedä turkista, ei eläviä turkiseläimiä. Silloin tunnemme myös tuotanto-olosuhteet läpikotaisin.

Suomessa eläintuotanto on vastuullista ja eläinten terveys ja tautien torjunta otetaan vakavasti. Turkisalalla on omat sertifikaatit, jotka painottavat erityisesti eläinten hyvinvointia. Työtä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi tehdään koko ajan.

On toimivaltaisten viranomaisten tehtävä valvoa, että viennin ehdot täyttyvät. Tämä koskee niin eläintauti- kuin hyvinvointiehtojakin. Mikäli toiminta on säädösten ja vientiehtojen mukaista, se voi toteutua. Jos ehdot eivät täyty, se estetään.

Viranomaiset myös varmistavat, että kuljetuksiin käytettävät autot on desinfioitu tautiriskien torjumiseksi. Esimerkiksi afrikkalaisen sikaruton leviämisessä ei pidä ottaa mitään riskejä. Luotan suomalaisten viranomaisten ammattitaitoon."

Yhteinen protesti

Turkiseläinkasvattajien protestiin osallistuvat ja yhteiset tiedotteet ovat allekirjoittaneet Pohjois-Suomen Turkiseläinkasvattajat ry, Rannikon Turkistuottajat Ry, Lakeuden Tarhaajat ry ja Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf.

