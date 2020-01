Samuel Shipwayn rohkea avautuminen sai herjaajan poistamaan videonsa Youtubesta: "Toivotimme toisillemme hyvät jatkot"

Suosituissa Risto Räppääjä -elokuvissa lapsena näytellyt Samuel Shipway puhui vuodenvaihteessa julkaistussa artikkelissa avoimesti kokemastaan kiusaamisesta.

Shipway kertoi saamistaan vihaviesteistä ja Youtube-videosta, jossa häntä herjataan rajulla tavalla.

Vuosia vanha video oli tuolloin edelleen kaikkien nähtävissä. Shipwayn haastattelu sai myös herjavideon tehneen tubettajan katumapäälle.

Hän oli pyytänyt kiusaamista jo aiemmin anteeksi, mutta teki sen uudelleen. Keskustelun jälkeen video hävisi Youtubesta.

– Hän oli hyvin pahoillaan ja poisti videon omasta aloitteestaan. Toivotimme toisillemme hyvät jatkot, enkä kanna kaunaa hänelle, Shipway kertoo nyt.

Avoin puhe kannatti

Shipwayn haastattelu herätti ilmestyessään valtavasti huomiota. Kiusaamisen lisäksi Shipway kertoi Touretten oireyhtymästään ja siihen liittyvästä pakko-oireisesta häiriöstä.

Tupladiagnoosi, terapia ja lääkitys toivat hänelle itselleen helpotuksen. Sen jälkeen Shipway on puhunut asiasta avoimesti.

– Mietin pitkään, uskallanko kertoa sairaudestani julkisesti. Sain niin paljon kiittävää palautetta, että tiesin tehneeni oikein. En todella ole ainoa nuori, joka kamppailee mielenterveyden tai ulkonäköpaineiden kanssa. Siksi näistä asioista täytyy puhua enemmän, Shipway kertoi artikkelissa.

Hän kertoo nyt, että jutun julkaisemisen jälkeen myönteisen palautteen määrä on vain kasvanut.

– Esimerkiksi moni äiti on ottanut yhteyttä ja kertonut lukeneensa juttua yhdessä lapsensa kanssa, jolla on Touretten oireyhtymä. On ollut todella hienoa kuulla, että ihmiset pystyivät samastumaan siihen mitä kerroin.

