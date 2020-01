Vaatimattomiin saavutuksiin tottuneet lätkäfanit ottavat nyt kaiken irti kiekkohuumasta – KooKoon hurja menestys näkyy nyt kaikkialla Kouvolassa

Kouvolan KooKoo on nopeasti noussut jääkiekkoliigan kärjen tuntumaan.

Oranssimustat pipot ja kaulaliinat näyttävät olevan aiempia vuosia suositumpaa talven katumuotia Kouvolassa. Keskustan lounasravintoloiden ja kahviloiden pöydissä KooKoo on puheenaihe – sen voi helposti satunnainenkin vierailija kuulla syyllistymättä sen vakavampaan salakuunteluun.

Kotiotteluiden iltoina keskustassa sijaitsevaan jäähalliin vaeltavat ihmisjonot puolestaan ovat niin pitkiä, että näyttää kuin koko kaupunki olisi matkalla KooKoon peliin.

Jääkiekkoliigassa pelaavan Kouvolan KooKoon menestys on synnyttänyt kaupungissa ennenkokemattoman kiekkohuuman.

Kohti unelmaa

Sarjataulukossa neljänneksi kivunneen joukkueen innokkaimmat kannattajat puhuvat jo mahdollisuuksista päästä mitaleille – tai ainakin mitalipeleihin.

Kuudes kenttäpelaaja ry:n puheenjohtaja Janne Ruonala myöntää kannattajan nälkä on kasvanut sitä mukaa kun Kouvolan KooKoo on menestynyt jääkiekkoliigassa. Mitalin väriä Ruonala ei vielä tohdi arvailla. Antro Valo / Yle

Joukkueen virallisen kannattajayhdistyksen Kuudes kenttäpelaaja ry:n (siirryt toiseen palveluun) puheenjohtaja Janne Ruonala sanoo, että kannattajien odotukset kauden alussa olivat vaatimattomammat. Toiveena oli, että KooKoo pääsisi keväällä liigan pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle, jossa ovat mukana runkosarjassa sijoille 7–10 päätyneet joukkueet.

Sekin olisi KooKoon liigahistoriassa kova ja ainutlaatuinen suoritus, mutta nyt odotukset ovat toiset.

– Kyllähän tuollaista joukkuetta kohtaan odotukset kasvavat. Hienoa olisi, jos jonkinvärinen mitali tulisi, mutta ei lähdetä arvuuttelemaan vielä väriä, myhäilee Ruonala.

Hänen kokemuksensa mukaan tunnelma KooKoon kotihallissa on tällä kaudella ollut ainutlaatuinen. Sekä pelaajat kaukalossa että kannattajat fanikatsomossa puhaltavat yhteen hiilen ja nauttivat jääkiekosta. Edelliskausilta tutuiksi käyneitä tappiota ja pudotuspelien karkaamista muille paikkakunnille ei enää mietitä.

– Nyt nautitaan voittojen hetkistä, sanoo Ruonala.

Bussimatkat vieraspeleihin lisänneet suosiota

KooKoon menestys näkyy joukkueen kotiotteluiden katsojamäärissä. Ottelukohtainen keskiarvo lähentelee tällä hetkellä 3 800:aa, kun jäljellä on yksitoista kotiottelua. Jos keskiarvo säilyy samana, pääsee seura kahden kauden tauon jälkeen runkosarjassa jälleen yli 100 000 katsojan.

Kotiotteluiden lisäksi monet kannattajista haluavat nyt osallistua myös kannattajayhdistyksen järjestämille bussimatkoille vieraspeleihin.

Kannattajien bussimatkoista KooKoon vieraspeleihin vastaava Minttu Nulpponen sanoo, että matkoja ei pahemmin ole tarvinnut tällä kaudella markkinoida. Pitkillekin matkoille on löytynyt helposti lähtijöitä. Antro Valo / Yle

Esimerkiksi seuraava vieraspelimatka Turkuun lauantaina 18. tammikuuta tehdään vajaan parin sadan kannattajan voimin kolmella bussilla. Aiemmin juuri TPS:n vieraspeleihin on vaikea ollut saada edes yhtä bussia täyteen.

– Ihan uskomatonta - hyvä on hype, iloitsee kannattajayhdistyksessä matkojen järjestämisestä vastaava Minttu Nulpponen.

Suosituin matkakohde on Nulpposen mukaan helppo nimetä.

– Kyllä se on Lappeenranta ja SaiPan pelit. Siellä on kiva käydä ja Lappeenrannassa meidät otetaan aina hyvin vastaan.

Kannattajayhdistyksen jäsenyyskin houkuttelee

Jäähallin katsomon lisäksi KooKoon kiinnostavuus näkyy myös kannattajayhdistyksessä. Seuran mestisaikoina vuonna 2001 perustettu kannattajayhdistys on kasvattanut jäsenmääräänsä varsinkin tällä kaudella.

– Se on selvä, että kun tuote on kunnossa eli joukkue menestyy, niin se näkyy myös meidän jäsenmäärissä, sanoo Janne Ruonala.

Alun perin muutaman kymmenen hengen porukasta on kasvanut jo monin verroin alkuvuosia suurempi kannattajayhdistys. Tämän kauden alussa eli viime syksynä jäseniä oli 300. Sen jälkeen kasvu on kiihtynyt samassa tahdissa kuin KooKoo on saalistanut pisteitä ja hivuttautunut liigan terävimmän kärjen tuntumaan.

Janne Ruonalan tarkistaman tilanteen mukaan jäseniä on nyt hieman alle 400, joista noin 100 on liittynyt mukaan kuluvan kauden aikana. Hänen mukaansa tavoite on vieläkin korkeammalla 1 200:n seisomopaikan päätykatsomossa, jossa liput liehuvat ja kannatuslaulut raikuvat.

– Hyvältä tuntuu, mutta jatketaan kasvua, eihän tämä vielä riitä. Kun koko pääty laulaa, niin sitten ollaan valmiita.

Tänään lauantaina KooKoon kannattajat matkustavat Turkuun, jossa vastassa on TPS. Sen ja muut ottelut voit kuunnella Yle Puheen jääkiekkokierroksella kello 15 alkaen.