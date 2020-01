Posti-jupakan jälkinäytös: Osa Postin hallituksen jäsenistä tuskin jatkaa – Saivat syksyllä tarpeekseen Antti Rinteen omistajaohjauksesta

Ylen tiedot: "Antti Rinteen kaataja", postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola on silti valmis jatkamaan.

Edellisen pääministerin Antti Rinteen (sd.) kompurointi Postin omistajaohjauksessa on johtamassa maan hallituksen eron lisäksi seurauksiin myös Postin hallituksessa.

Ylen tietojen mukaan kaikki hallituksen nykyiset jäsenet eivät olisi halukkaita jatkamaan Postin hallituksessa. Jotkut ovat harkinneet vakavasti, että eivät olisi enää käytettävissä.

Samojen tietojen mukaan hallituksen nykyinen puheenjohtaja, hallitusammattilainen Markku Pohjola olisi kuitenkin edelleen valmis jatkamaan Postin hallituksessa.

Syynä joidenkin jäsenten lähtöhaluihin on kokemus, että Postin hallitustyö politisoitui syksyn kiistoissa. Jäsenet kokevat, että aiempi pääministeri Antti Rinne pyrki julkisuuden kautta ohjaamaan Postin hallituksen toimintaa.

Viime syksynä Postin pakettilajittelijoiden kohtalosta syntyi työehtosopimusneuvotteluissa työnantajan ja työntekijöiden välillä kiista, jonka ratkomiseen Rinne pääministerinä suoraan puuttui.

Postin hallituksessa koettiin, että hallituksen omistajaohjaus pääministeriä myöten epäonnistui. Rinne itse piti toimiaan oikeutettuna, vaikka myöhemmin myönsi, että virheitäkin tuli tehtyä.

Seuraava erä Postista otellaan maaliskuussa

Posti-jupakan jälkinäytös on tulossa. Valtioneuvoston omistajaohjausyksikkö valmistelee yhtiökokousta, joka pidettäneen maaliskuun lopulla, normaalirytmissä.

Postin yhtiökokouksen hallitusvalinnoista itse kukin voi sitten yrittää päätellä, miten maan nykyinen, Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus ja tuore omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) suhtautuvat syksyn Posti-kiistaan.

Postin hallituksessa kaikki eivät luota, että omistajaohjaus sujuisi tulevaisuudessakaan normaalin käytännön mukaan valtioneuvoston omistajaohjausosaston ja omistajaohjausministerin kautta.

Postin tapauksessa Antti Rinne käytännössä käveli oman hallituksensa omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) ylitse. Postin hallituksen näkökulmasta tilanne oli sekava, suorastaan jakomielitautinen.

Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola ei ole syksyn jupakan jälkeen ilmaissut valtio-omistajalle, ettei olisi käytettävissä Postin hallitukseen ensi vuodeksi. Pohjola valtakunnansovittelijan toimistossa postilakon aikaan marraskuussa. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Markku Pohjola ei ole kieltäytynyt jatkamasta Postin hallituksessa

Kun Antti Rinne erosi, Postin hallituksen puheenjohtajasta Markku Pohjolasta tuli käytännössä Rinteen kaataja.

Pari päivää postilakon päättymisen jälkeen marraskuun lopulla Pohjola tiedotti, ettei valtio-omistaja ole esittänyt Postille vastustavansa pakettilajittelijoiden liikkeenluovutusta Postin tytäryhtiölle. Tieto romutti pääministerin uskottavuutta ja johti lopulta maan hallituksen eroon.

Ylen tietojen mukaan Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola ei ole ilmaissut valtio-omistajalle, ettei hän olisi käytettävissä Postin hallitukseen ensi vuodeksi.

Kun bisnes-kielen koukerot kääntää suomeksi, tiedot tarkoittavat sitä, että Pohjola on valmis jatkamaan Postin hallituksessa. Pohjola ei siis ole kieltäytynyt jatkopestistä, jos valtio-omistaja sitä haluaa.

Valtion omistajaohjausosasto ei kommentoi keväällä valittavaa Postin hallitusta.

Postin asioista omistajaohjausosastolla vastaava finanssineuvos Maija Strandberg kertoo, että hyvään käytäntöön kuuluu, että valtionyhtiöiden hallitusten jäsenet ilmoittavat hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta, jos he eivät ole käytettävissä hallitustehtäviin seuraavalla kaudella.

Postin tapauksessa tällaisen ilmoituksen ajankohta tarkoittaa käytännössä vuodenvaihdetta. Eli kieltäytyjät ovat jo todennäköisesti omistajaohjausosaston tiedossa.

Ylen lähteiden mukaan valtionyhtiöt eivät ole hallitusammattilaisille niin houkuttelevia kuin muut yritykset. Valtio-omistajan Posti-murheita ei siis ainakaan helpota se, että osa nykyisistä Postin hallituksen jäsenistä harkitsee jättävänsä leikin sikseen.

Posti saa uuden toimitusjohtajan lähiaikoina

Postin hallitus nimittää yhtiöön uuden toimitusjohtajan lähiaikoina. Uuden toimitusjohtajan valinta on niin sanotusti lyhyen listan vaiheessa, eli nimiä on muutamia ja ehdokkaiden tarkempi arviointi on menossa.

Myös Postin hallituksen puheenjohtajan vaihtumista arvuuteltiin jo loppusyksystä Posti-jupakan ollessa kiihkeimmillään.

Tarkoittaako toimitusjohtajan vaihtuminen, että myös hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola menee vaihtoon? Näin ei välttämättä käy. Yritysmaailmassa ei pidetä ihanteellisena, että yhtiön avainrooleissa olevat ihmiset vaihtuvat samanaikaisesti.

Myös omistajaohjausosaston Maija Strandberg on samaa mieltä.

– Yksittäisen yrityksen kannalta olisi haastavaa, jos moni avainrooli vaihtuisi yhtä aikaa, muotoilee Strandberg.

Toki tilannetta helpottaisi, jos Postin uusi toimitusjohtaja tulisi omasta talosta.

Yksi Ylen lähde arvelee, että omistajaohjausosasto tuskin haluaisi vaihtaa Pohjolaa.

Valtio-omistaja päättää maaliskuussa Postin yhtiökokouksessa, jatkaako yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja Markku Pohjola tehtävässään. Postilaisten mielenosoitus eduskuntatalolla marraskuussa. Petteri Sopanen / Yle

Tytti Tuppuraisen vaikea valinta: joko–tai

Entäpä jos nykyinen omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) olisi sitä mieltä, että Postin työehtokiistojen jälkeen nykyinen hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola ei sovi jatkamaan tehtävässään? Tuppurainen joutuisi miettimään, myllerretäänkö Postia liikaa – koska osa yhtiön hallituksesta saattaa muutenkin vaihtua.

Tuppuraisen pitää siis valita: joko Postin kaksi avainhenkilöä vaihtuu kerralla tai Postin työntekijöiden vihat niskoilleen saanut hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola jatkaa.

Jos valtio-omistaja haluaisi Pohjolan vaihtoon, yksi mahdollisuus on, että vaihto tapahtuisi vasta ensi vuonna. Sitä odotellessa varapuheenjohtajaksi tulisi ihminen, joka nostettaisiin vuoden kuluttua uudeksi puheenjohtajaksi. Pohjola ehtisi tukea uutta toimitusjohtajaa tämän alkutaipaleella.

Postin lakon aikana ainakin osa Postin työntekijöistä toivoi Pohjolan lähtöä. Halu oli, että bisneskeskeinen ajattelutapa yhtiön hallituksessa muuttuisi tai Postin hallitus vaihtuisi.

Postin hallituksessa on vaihtunut pari jäsentä vuosittain

Postin hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja on työeläkevakuuttajien etujärjestön TELAn toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja.

Siimes on ollut Postin hallituksessa vuodesta 2013 lähtien. Hänellä on tullut täyteen vuodet, jotka valtionyhtiöiden hallituksessa yleensä istutaan.

Omistajaohjausosaston Maija Strandberg vahvistaa, että yleensä valtionyhtiöiden hallituksissa jäsenten kaudet kestävät viidestä seitsemään vuotta.

Viime vuosien aikana Postin hallituksesta on vaihtunut kaksi jäsentä vuosittain. Jos Ylen tiedot joidenkin Postin hallituksen jäsenten haluttomuudesta jatkaa tarkoittaisivat paria jäsentä, ei vaihtuvuus lukumääräisesti poikkeaisi aiemmasta.

Tämä kuitenkin edellyttäisi, että valtio-omistaja olisi valmis muiden hallituksen jäsenten pestien jatkamiseen, mukaan lukien nykyinen puheenjohtaja Markku Pohjola.

Oletettavaa olisi, että esimerkiksi omistajaohjausosaston oma edustaja Postin hallituksessa jatkaisi. Finanssineuvos Minna Pajumaa aloitti hallituksessa viime vuonna.

Postin nykyisen hallituksen muut jäsenet ovat jo aiemmin mainitun Suvi-Anne Siimeksen lisäksi Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, Telian Anna Martinkari, hallitusammattilainen Frank Marthaler, hallitusammattilainen Per Sjödell ja hallitusammattilainen Arja Talma.

Postin hallituksessa on myös kokeiluluontoisesti henkilökunnan edustaja. Hän on yksi Posti-konsernin valtakunnallisista pääluottamusmiehistä, Pertti Miettinen.

