Iikka Tolonen oli ajamassa rekkaansa kotiin – sitten eteen kääntyi auto, jonka kuljettaja oli päättänyt kuolla

Itsemurhakolari voi olla raskas paikka ammattikuljettajalle, joiden kokemuksia on koottu tutkimukseen.

Vastaantulevan henkilöauton kuljettaja katsoo ratin takaa suoraan silmiin ja kääntää autonsa vastaantulevien kaistalle aivan viime hetkellä. Auto törmää täydessä lastissa olevan rekan keulaan.

Tapahtumasta on aikaa jo lähes 24 vuotta, mutta kajaanilainen Iikka Tolonen, 55, muistaa kolarin tapahtumat yhä selvästi. Hän oli rekan kuljettaja.

– Kunpa muutkin tärkeämmät asiat jäisivät mieleen samalla tavalla, Tolonen hymähtää.

Onnettomuus johtui henkilöauton kuljettajan tekemästä itsemurhasta. Asia kävi ilmi autoon jätetystä viestistä.

Raskaan liikenteen kuljettajilla on ammattinsa vuoksi riski joutua tieliikenneonnettomuuteen – ja myös sellaiseen, jossa joku yrittää tahallaan aiheuttaa kolarin. Itsemurhakolari myös jättää tutkitusti jäljen ammattikuljettajiin. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin teettämä juuri julkaistu tutkimus (siirryt toiseen palveluun) on Suomessa ensimmäisiä, jossa on selvitetty kuinka raskaan liikenteen kuljettajat selviävät heidän ajoneuvoonsa törmäämällä tehtyjen itsemurhien jälkeen.

Iikka Tolonen ei ollut mukana kyseisessä tutkimuksessa, sillä hänen onnettomuutensa on sattunut aiemmin.

Ei mitään keinoa estää onnettomuutta

Iikka Tolonen oli onnettomuuden sattuessa työajossa ja matkalla kohti Kajaanissa sijaitsevaa kotia. Onnettomuus sattui Kuopiossa kolmen jälkeen yöllä vuonna 1996.

– Olin vasta katsonut kelloa ja miettinyt, että kahden ja puolen tunnin päästä olen jo kotona nukkumassa. Se venyikin kahteentoista tuntiin.

Alkukesän yö oli sateinen ja hämärä. Vähän ennen kolaria vastaantuleva henkilöauto väläytti valoja. Myös Tolonen väläytti rekkansa valoja näyttääkseen, ettei hänellä ole pitkät päällä.

– Jälkikäteen olen ajatellut, että kuljettaja halusi varmistaa, että kyseessä on rekka.

Tolonen kertoo ymmärtäneensä, mitä on tapahtumassa, noin kaksi sekuntia ennen törmäystä. Sinä aikana ei pystynyt tekemään paljoa. Tolonen ei ehtinyt jarruttaa, mutta oli tehnyt vaistomaisen väistöliikkeen. Sen vuoksi auto törmäsi rekan kuljettajan puoleiseen osaan eikä keskelle keulaa.

Raskaan liikenteen kuljettajien on usein lähes mahdotonta välttää tahallisesti aiheutettua kolaria, Traficomin selvityksessä todetaan.

Väistöliikkeen ja törmäyksen seurauksena Tolosen kuljettama rekka suistui tieltä ja jatkoi matkaansa metsän puolelle katkoen matkalla puita. Auto pysyi pystyssä, mutta osa kuormana olleesta kappaletavarasta syöksyi rekasta ulos.

Kun auto viimein pysähtyi, Tolosella tuli kiire ulos. Autoon alkoi tulla höyryä, jota Tolonen luuli ensin savuksi. Hän pelkäsi autonsa syttyvän tuleen.

Rekasta ulos kiiruhtaessaan Tolonen satutti olkapäänsä, joka vaati myöhemmin leikkaushoitoa. Hän myös joutui sairauslomalle.

Iikka Tolonen pitää rekkaa päin ajavia itsemurhakuskeja itsekkäinä, sillä teko tapahtuu kuljettajan työpaikalla ja voi viedä myös tämän hengen. Timo Sihvonen / Yle

Tutkimusten perusteella tiedetään, että itsemurhan tarkoituksena ei yleensä ole fyysisesti vahingoittaa muita. Raskaan liikenteen ajoneuvoa vastaan tehdyissä itsemurhissa voidaan ajatella, että ajoneuvon suuri massa tarjoaa suojaa kuljettajalleen.

Mutta myös raskaan liikenteen kuljettaja voi kuolla tai vammautua kolarissa. Lähes 30 prosenttia Traficomin selvityksessä mukana olleista itsemurhakolarin kokeista kuljettajista loukkaantui. Selvityksessä tarkasteltiin 138 kolaria vuosilta 2011–2016.

Fyysisten vammojen lisäksi kolariin joutumisella saattaa olla vakavia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Kuolemaan johtaneissa kolareissa posttraumaattinen stressihäiriö on yleinen seuraus.

Kun Tolonen pääsi autostaan, hän kävi tarkistamassa vastaan tulleen auton tilanteen ja totesi kuljettajan kuolleen.

– Näin kuskin ja se oli selvä tapaus.

Toloselle kolari ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän kohtasi dramaattisen tilanteen. Hän kertoo olleensa nuorempana mukana vapaapalokunnassa ja nähneensä pelastustöissä kaikenlaista.

Kuudesosa tieliikennekuolemista on itsemurhia

Vaikka raskaan liikenteen kuljettajat yleisesti tunnistavat itsemurhakolarit ammattiriskiksi, ei Tolosella ollut käynyt etukäteen edes mielessä, että joku voisi tehdä sellaista.

– Eniten on närästänyt, että joku tulee toisen työmaalle päästäkseen hengestään. Olisihan niitä keinoja muitakin.

Tolosesta tuntuu edelleen pahalta nähdä uutisia henkilöauton ja rekan välisistä kolareista.

– Aina kun siellä lukee, että henkilöauto törmäsi tuntemattomasta syystä rekkaan, niin ajattelen, että joku siellä taas päätti päivänsä.

Uutisia kolareista näkyy usein, sillä onnettomuuksia teillä sattuu paljon. Monessa niistä on taustalla itsemurha.

Selvityksen mukaan vuosina 2011–2016 Suomessa tapahtui yhteensä 180 tieliikenneitsemurhaa. Noin 12 prosenttia kaikista kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista on itsemurhia.

Tieliikenneitsemurhissa ovat yleensä osallisina henkilöauto ja raskaan liikenteen ajoneuvo.

Itsemurhakolaria voi olla vaikea tunnistaa

Onnettomuuden jälkeen Tolonen kävi sairaalassa ja sai hyvää keskusteluapua poliisilaitoksella.

Myöhemmin Kajaanissa tarjotusta keskusteluavusta hän ei kokenut saaneensa hyötyä.

– Eihän sillä ihmisellä ollut itsellä edes ajokorttia.

Tutkimukseen osallistuneet kuljettajat painottivat, että erityisen hyödyllistä on puhuminen sellaisten kanssa, jotka voivat ymmärtää heidän tilanteensa.

Suurimman avun Tolonen kokee saaneensa silloin, kun tapahtumaa on purettu kollegoiden kanssa.

Tolonen kertoo, ettei ole itse nähnyt onnettomuudesta painajaisia, mutta työkaverin uniin tapahtumat ovat tulleet.

Se ei ole ihme, sillä tutkimuksen mukaan moni kuljettaja kertoo pelkäävänsä, että joku yrittäisi tehdä itsemurhan ajamalla heidän ajoneuvoaan päin.

Raskaan liikenteen kuljettajille ei ole olemassa yhtenäistä ohjeistusta siitä, miten onnettomuustilanteessa ja sen jälkeen tulisi toimia avun saamiseksi.

Esimerkiksi veturinkuljettajilla on selkeät ohjeet, kuinka toimia kolaritilanteissa. Selvityksen mukaan raskaan liikenteen puolelle ohjeistus olisi hyvä laatia.

Tolonen kertoo, että häntä helpotti tieto, että henkilöautoa kuljettanut nainen teki tekonsa tahallaan. Ilman autosta löytynyttä viestiä törmäyksen syy olisi voinut jäädä hämärän peittoon.

– En ole kokenut kolarista syyllisyyttä. Muuten olisin joutunut lopettamaan työnteon.

Traficomin tutkimuksen mukaan itsemurhatarkoitusta voi olla vaikea tunnistaa, koska jotkut ihmiset valitsevat auto-onnettomuudessa kuolemisen juuri peittääkseen itsemurhansa. Sen ajatellaan olevan yleisesti hyväksytympi tapa kuolla.

Tahallinen törmäys tulee kalliiksi

Tolonen palasi töihin samaan aikaan kun hänen autonsa remontti valmistui eli kuuden viikon kuluttua onnettomuudesta.

Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että monet ajoneuvot ovat kärsineet kolarissa huomattavia vaurioita. Tästä kertoo vakuutusyhtiöiden keskimääräinen korvaussumma, joka on 70 500 euroa.

Kuljettajan vammautumiseen liittyvät korvaukset olivat keskimäärin 9000 euroa.

Vakuutuskorvauksista huolimatta pienyrittäjälle kolari voi merkitä jopa yritystoiminnan loppua, sillä ajoneuvon korjaaminen vie aikaa, jolloin yritykset voivat menettää asiakkaansa ja toimeentulon.

Tolonen kertoo onnettomuuden jälkeen alkaneensa seurata vastaantulevaa liikennettä entistä tarkemmin. Näin tekivät myös tutkimukseen osallistuneet kuljettajat, jotka olivat kokeneet itsemurhakolarin.

Nykyisin Tolonen ajaa työkseen päivisin linja-autoa. Ammatinvaihto ei johtunut kolarista, mutta Tolonen arvelee, että linja-auto on epätodennäköisempi kohde itsemurhakolaria suunnitteleville.

– 36 vuotta olen ottanut leivän tieltä. Jos kohdalle olisi sattunut toinen samanlainen kolari, olisin lopettanut nämä työt.

