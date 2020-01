Huippusuositun Fleabag-sarjan Phoebe Waller-Bridge – nainen, jota Obama ja Daniel Craig fanittavat

Fleabag on Phoebe Waller-Bridgen luoma hahmo. Kirppusäkkiä tarkoittava Fleabag on myös hänen lempinimensä.

Fleabag on Phoebe Waller-Bridgen luoma hahmo. Kirppusäkkiä tarkoittava Fleabag on myös hänen lempinimensä. All3Media

Mitäköhän Michelle Obama ajattelee brittinäyttelijä Phoebe Waller-Bridgestä?

Television tämän hetken ehkä kuumin nimi muisti Michellen puolisoa Barack Obamaa pokatessaan jälleen yhden pystin muutaman viikon takaisessa Golden Globe -gaalassa.

Waller-Bridge kiitti puheessaan Obamaa siitä, että tämä oli listannut Fleabag-sarjan kakkoskauden suosikkiensa joukkoon.

Näyttelijätär muistutti, että Obamalla on erityispaikka hänen sydämessään. Waller-Bridge viittasi Fleabagin aloitusjaksoon, jossa hänen esittämänsä nimihahmo masturboi katsoessaan Obaman tv-puhetta.

20 miljoonan dollarin nainen

Fleabag on roisi, älykäs, hauska ja samalla traaginen tv-sarja noin kolmikymppisestä naisesta, joka elää ylemmän keskiluokan sinkkunaisen elämää Lontoossa.

Fleabag on 34-vuotiaan Phoebe Waller-Bridgen luomus. Se syntyi yhden naisen näytelmänä, jota Waller-Bridge esitti Edinburghin Fringe-festivaaleilla vuonna 2013. BBC bongasi esityksen ja siitä muokattiin tv-sarja yhtiön nuorisokanavalle. Pian jättiyhtiö Amazon tajusi sarjan potentiaalin ja osti sen oikeudet. Sarja valloitti lopulta paitsi Barack Obaman, myös koko Yhdysvallat.

Kuka Phoebe Waller-Bridge? Huippusuositun Fleabag-tv-sarjan luoja ja pääosan esittäjä.

Rohmunnut palkintoja, mm. kolme Emmyä ja kaksi Golden Globea.

Amazon maksaa hänelle tiettävästi 20 miljoonaa dollaria vuodessa.

Käsikirjoittanut palkittua Killing Eve -sarjaa sekä tulevaa James Bondia.

34-vuotias lontoolainen eliittikoulujen kasvatti.

Fleabagin toinen tuotantokausi alkaa TV2:ssa ja Yle Areenassa 5.2.

Erityisesti sarjan toinen tuotantokausi osui kultasuoneen. Se on voittanut jotakuinkin kaikki arvosteltuimmat tv-alan palkinnot Baftasta Emmyihin ja Golden Globeihin. Se sai myös huippuarviot vaikutusvaltaiselta Rotten Tomatoes -kritiikkisivustolta (siirryt toiseen palveluun).

Kakkoskausi teki myös Waller-Bridgestä miljonäärin. Julkisuudessa on arvailtu Amazon-diilin tuovan Waller-Bridgelle 20 miljoonaa dollaria vuodessa (siirryt toiseen palveluun). Se olisi suurimpia käsikirjoittajalle koskaan maksettuja summia.

Amazon on antanut Waller-Bridgelle vapaat kädet tehdä, mitä hän haluaa. Yhtiön toiveuni on, että Waller-Brigde innostuisi kirjoittamaan jatkoa Fleabagille. Toistaiseksi hän on kieltäytynyt kohteliaasti.

Fleabag on kahminut käytännössä kaikki arvostetuimmat tv-alan palkinnot. Rob Latour / AOP

Toista tuotantokautta ei pitänyt syntyä lainkaan

Fleabag siis perustuu Waller-Bridgen kirjoittamaan näytelmään, jonka punaisena lankana on päähahmoa jäytävä suru parhaan ystävän kuolemasta. Tarina on kokonaisuus, jossa on myös selkeä päätepiste. Siitä oli vaikea jatkaa.

Waller-Bridge onkin haastatteluissa (siirryt toiseen palveluun) kertonut, ettei hänen ollut tarkoitus tehdä sarjalle jatkoa.

Lisäksi Fleabagin jatkamaista vaikeutti se, että Waller-Bridge oli kehittänyt tv-sarjaan tehokeinon, joka oli sarjan kannalta elintärkeä, mutta josta hän luopui.

– Fleabag puhuu paljon suoraan kameralle. Kunnes hän ensimmäisen kauden lopussa lakkaa puhumasta kameralle. Fleabagin jatkaminen oli mielestäni mahdotonta, jos en keksisi syytä, miksi hän alkaisi jälleen puhua kameralle, Waller-Bridge kertoi Jimmy Fallonin isännöimässä Tonight Show`ssa.

Puhuessaan kameralle, siis meille yleisölle, Waller-Bridge murtaa teatterikielellä "neljännen seinän", kuvitellun rajan näyttelijöiden ja yleisön välistä.

Tehokeinoa on toki käytetty aiemminkin, viime aikoina muun muassa House of Cards -sarjassa. Fleabagin toisella kaudella se saa kuitenkin aivan uuden ulottuvuuden.

Waller-Bridge kehitti sarjaan hahmon, katolilaisen papin, jolla on ihmekyky.

– Hän pystyy aistimaan sen, että Fleabag puhuu välillä kameralle. Ongelma oli ratkennut ja pystyin jatkamaan Fleabagia.

Ratkaisu oli muutenkin menestys: yleisö ihastui Uusi Sherlock -sarjasta tutun Andrew Scottin esittämään hahmoon ja se alkoi elää omaa elämäänsä sosiaalisessa mediassa nimellä "hot priest".

Sandra Oh esittää toista pääosaa Killing Eve -sarjassa. AOP

Uuden Bondin käsikirjoittaja

Fleabag ei tietenkään ole yhtä kuin Phoebe Waller-Bridge, mutta yhteisiäkin nimittäjiä löytyy.

Waller-Brigde on syntyperäinen lontoolainen ja kuuluu ylempään keskiluokkaan, jonka molempien vanhempien suvusta löytyy myös aatelistoa. Hän on käynyt yksityiskouluja ja valmistunut arvostetusta Royal Academy of Dramatic Art:ista.

Joidenkin arvostelijoiden mielestä Waller-Bridgen tausta näkyy sarjassa: Guardian (siirryt toiseen palveluun) piti Fleabagia etuoikeutettujen nuorten naisten sarjana, joka ei kuvaa yleisemmin naisten kokemusmaailmaa.

Waller-Brigden uran alku Lontoon kivikovassa teatterimaailmassa oli tyypillisempi kuin Fleabagin menestys antaa olettaa. Valmistumisen ja läpimurron väliin mahtuu seitsemän vaikeaa vuotta, jolloin näyttelijä etsi paikkaansa.

Hän tuli hylätyksi muun muassa Downton Abbey -sarjasta (siirryt toiseen palveluun). Waller-Bridge oli loppusuoralla Crawley-siskon rooliin, mutta joutui pettymään, koska oli "liian hauska".

Waller-Brigde antoi äänensä Tähtien sota -elokuvan L3-37 -droidille. Lucasfilm / AOP

Waller-Bridge on tehnyt muutakin kuin huumoria. Hän on muun muassa käsikirjoittanut Golden Globe -palkitun trillerin Killing Eve.

Hän on myös yksi tulevan James Bond -elokuvan käsikirjoittajista. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Waller-Bridgen keksi käsikirjoittajatiimiin itse James Bond, näyttelijä Daniel Craig.

Craig on myös puolustanut valintaansa (siirryt toiseen palveluun)epäilijöiltä, jotka ovat vihjailleet, että taustalla olisi ollut halu saada miehiseen tehtävään nainen. Bondin käsikirjoittajakaarti on perinteisesti ollut hyvin miesvaltainen. Craigin mukaan vihjailut ovat roskaa: Waller-Bridge valittiin, koska hän on pätevä.

Näyttelijän uralle mahtuu rooli robottina: Waller-Bridge esittää droidi L3-37:ää Tähtien sota -elokuvasarjan edellisessä osassa Solo: a Star Wars Story.

Katso Fleabag Yle Areenasta:

Fleabagin ykköskausi pyörii parhaillaan uusintana TV2:ssa ja Yle Areenassa. Toinen tuotantokausi alkaa TV2:ssa ja Yle Areenassa 5. helmikuuta.