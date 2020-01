Niikko selvitti Kiina-kytköksiään valiokunnalle – Selvitystä vaatinut Virolainen on tyytyväinen vastauksiin

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenet arvioivat, että valiokunnan puheenjohtajan Mika Niikon (ps.) Kiina-kytköksistä puhutaan valiokunnan seuraavassa kokouksessa helmikuussa.

Suomen Kuvalehti kertoi eilen (siirryt toiseen palveluun), että Niikolla tiedettyä syvempi kytkös kiinalaisyritykseen, jonka toimintaa hän on myös edistänyt poliitikon roolissaan. SK:n mukaan Niikko esimerkiksi sai vuosina 2017 ja 2018 lahjoituksina useita Kiinan-matkoja, joista hän raportoi viiveellä eduskunnalle sidonnaisuusilmoituksella.

Ylen MOT-ohjelma kertoi maaliskuussa, että Niikko oli salannut tukijansa nimen vaalirahoitusilmoitukselta muuttamalla saadun tuen jälkikäteen vaalilainaksi. MOT:n mukaan alkuperäisestä vaalirahoitusilmoituksesta näkyy, että vaalituen antaja on SK:n jutussa mainittu kiinalaisyritykseen liittyvä henkilö.

Ulkoasianvaliokunnan kokoomuslainen Anne-Mari Virolainen vaati eilen Niikolta kattavaa selvitystä asiasta.

Nyt Virolainen kertoo Niikon lähettäneen kaikille valiokunnan jäsenille asiasta kirjallisen selvityksen. Hän kertoo myös puhuneensa Niikon kanssa puhelimitse. Virolaisen mukaan Niikon selvitys tyydyttää häntä.

– Luulen, että ensimmäisessä valiokunnan kokouksessa hän vielä haluaa käydä tämä läpi kaikille yhteisesti, Virolainen arvioi.

Ulkoasiainvaliokunnan seuraava kokous pidetään sen jälkeen, kun eduskunta kokoontuu helmikuun 4. päivä. Valiokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd.) kertoo, että Niikko soitti hänelle eilen illalla.

Tuomiojan mukaan hän sanoi Niikolle, että asiasta varmasti keskustellaan epävirallisesti valiokunnassa. Muuten hän ei halua kommentoida asiaa tässä vaiheessa.

Ovaska: Näyttää siltä, että mitään sääntöjä ei ole rikottu

Keskustalainen valiokunnan jäsen Jouni Ovaska sanoo, että olisi hyvä käydä asia läpi seuraavassa valiokunnan kokouksessa, jotta hyvä henki ja yhteistyö säilyisi jatkossakin.

Hänen mukaansa Niikko on informoinut valiokunnan jäseniä sähköpostitse asiasta.

– Jotta kenellekään jää epäilyksen varjoa riippumattomuudesta, on hyvä puhua asiat halki, Ovaska sanoo.

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella näyttää Ovaskan mukaan siltä, että mitään sääntöjä ei ole rikottu. Kansanedustajalta vaaditaan kuitenkin erityistä tarkkavaisuutta, että huolehditaan riippumattomuudesta suhteissa ulkovaltoihin.

Arhinmäki: Niikon Kiina-kytköksistä ei ole valiokunnassa puhuttu

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Paavo Arhinmäki kertoo, ettei Niikon kytköksistä Kiinaan ole valiokunnassa käyty missään vaiheessa keskustelua.

Arhinmäki huomauttaa, että puolueet valitsevat itse parhaaksi katsomansa puheenjohtajat valiokuntiin, joiden puheenjohtajuuden ne ovat eduskunnassa saaneet.

– On olemassa tapauksia aikaisemmin, että puheenjohtajaa on joissakin valiokunnissa vaihdettu sen vuoksi, että he eivät ole nauttineet yleistä luottamusta, Arhinmäki sanoo.

STT ei ole toistaiseksi tavoittanut vihreiden ja RKP:n edustajia ulkoasiainvaliokunnassa.

Aiheesta lisää:

SK: Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja salasi aiempia Kiina-bisneksiään – Eduskunnan pääsihteeri: Ei aiheuta toimia

MOT: Vaalirahaa ja salarahaa

MOT selvitti piiloon jäävää vaalitukea: Etujärjestöiltä yli 100 000 euroa kolmen suurimman puolueen kärkipoliitikoille, osa ay-järjestöistä maksaa palkkaa vaalityöstä