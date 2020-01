Arctic Lapland Rally vauhtiin Rovaniemellä – nuorelle Kalle Rovanperälle ensimmäinen kisa WRC-autolla

Tunturirallissa on mukana esimerkiksi formulakuljettaja Valtteri Bottas.

19-vuotias Kalle Rovanperä on kaikkien aikojen nuorin tehdaskuljettaja rallin MM-sarjassa.

Tänä vuonna Tunturiralliin osallistuu yli 140 autokuntaa, joiden joukossa on jälleen mielenkiintoisia autourheilun supertähtiä. Kisaan osallistuu viime vuoden tapaan myös formulakuljettaja Valtteri Bottas.

– Muistan ensimmäiset pätkät viime vuonna Tunturissa, oli huikea fiilis ja todella hauskaa. Pääsin onneksi maaliin, totesi Valtteri Bottas ennen kilpailun alkua.

Rovaniemellä ja Kemijärvellä ajettava Arctic Lapland Rally tunnetaan parhaiten nimellä Tunturiralli. Kilpailu on järjestyksessään jo 55.

Kalle Rovanperä (oik.) Tunturirallin tiedotustilaisuudessa. Pekka Viinikka/Yle

Bottaksen ohella mielenkiinto Tunturirallissa kohdistuu myös Kalle Rovanperään, joka on rallin MM-sarjassa kaikkien aikojen nuorin tehdaskuljettaja. Tunturiralli on Rovanperälle testipaikka, jossa hän istahtaa ensimmäistä kertaa kisamielessä WRC-autoon.

– Steppi WRC-luokkaan on aika iso ja vauhti kasvaa entiseen paljon. WRC-luokassa on downforcea eli autoon alaspäin kohdistuvaa voimaa aika lailla enemmän, jolloin mutkavauhdit kasvavat. Siinä on aika iso opetteleminen, kertoo 19-vuotias Rovanperä ennen kilpailun alkua.

Rallilupaus kaasutti karkuun formulakuljettajalta

Nuoren Kalle Rovanperän meno on Tunturirallin ensimmäisellä Aittajärven erikoiskokeella hurjaa, formulakuljettaja Valtteri Bottas jää peräti 34 sekunnin päähän. Rallilupaus ei lähde paukuttelemaan henkseleitä ennen kilpailua.

– Edessä on varmasti vaikea kausi ainakin aluksi, kun täytyy opetella auton hallintaa ja tiimi on uusi. Toivottavasti loppukaudesta pystyisi ajamaan MM-sarjassa jo hyviä kisoja.

Rallin MM-sarja starttaa viikon päästä Monte Carlon osakilpailulla ja sen jälkeen vuorossa on Ruotsin ralli, jonka pitäisi olla niin sanottu lumiralli, mutta tällä hetkellä Karlstadin alueella ei ole lunta ja taivaalta sataa pelkästään vettä.

– Siellä ei ole lunta, mutta pitkällä tähtäimellä sielläkin pitäisi ilman kylmetä, joten saa nähdä. Tämä on testiä myös helmikuun puolivälissä ajettavaan Ruotsin ralliin, toteaa Kalle Rovanperä.

Kisareiteillä lumesta ei ole puutetta. Rovanperän mukaan Tunturiralli on hyvä paikka testata autoa ja uuden tiimin yhteistyötä.

– En ole aikaisemmin ajanut Tunturirallissa. Reitit tuntuvat hienoilta ja näyttävät mielenkiintoisilta. Erikoiskokeilla on rytmivaihdoksia, nopeaa tietä ja sen jälkeen hidasta, niissä on haastavuutta. Nautiskellaan ja ajetaan toivottavasti kovaa, päättää rennonoloinen Rovanperä.