Yhdysvalloissa viranomaiset tutkivat Teslan outoja onnettomuuksia – auton väitetään kiihdyttäneen itsestään

Yhdysvaltain tieturvallisuusvirasto alkaa käsitellä tutkintapyyntöä, joka on jätetty sähköautovalmistaja Teslan malleista niille tapahtuneiden outojen onnettomuuksien vuoksi.

Useissa tapauksissa kyse oli väitteistä, että auto oli kiihdyttänyt äkillisesti itsestään, kun kuljettaja oli pyrkinyt pysäköimään ajoneuvoa.

Tutkintapyyntö koskee noin puolta miljoonaa Teslaa ja vuosien 2012–2019 malleja. Tutkintapyynnön kohteena ovat Teslan Model S vuosilta 2012–2019, Model X vuosilta 2016–2019 ja Model 3 vuosilta 2018–2019.

Tutkintapyynnössä viitataan 127 kuluttajavalitukseen, jotka on tehty Yhdysvaltain tieturvallisuusvirastolle NHTSA:lle. Niissä on kuvattu yli sata onnettomuutta ja 52 vamman tuottamusta.

Tutkintapyynnön on tehnyt nimettömänä pysyttelevä henkilö. Tesla ei ole kommentoinut tietoja tutkintapyynnöstä perjantaina.

Teslaa luotsaa miljardööri Elon Musk.

Useat Teslan omistajat kuvanneet äkillisiä kiihdytyksiä

Tieturvallisuusvirasto haluaa selvittää väitteitä siitä, että Teslan kolme sähköautomallia saattavat kiihdyttää itsestään.

Useissa kuluttajavalituksissa oli kuvattu, kuinka auto oli väitetysti kiihdyttänyt joko kesken ajon liikenteessä tai kun kuljettaja käytti kuljettajaa avustavaa järjestelmää.

Osassa tapauksista äkillinen kiihdytys oli tapahtunut autoa pysäköitäessä autotalliin tai jalkakäytävän reunaan.

Eräs Tesla-kuljettaja Pennsylvanian Avondalessa kuvasi valituksessaan, kuinka auto oli kiihdyttänyt itsestään hänen ollessa pysäköimässä sitä parkkiruutuun koulun lähellä.

– Auto kulki jalkakäytävän reunuksen yli ja törmäsi metalliaitaan, kuljettaja kuvasi.

Kävijät tarkastelivat Teslan esittelemiä autoja Berliinissä marraskuussa 2019. Tesla ilmoitti rakentavansa ensimmäisen tehtaansa Euroopassa Grünheideen Berliinin lähellä. Felipe Trueba / Epa

Autopilottijärjestelmästä raportoitu ongelmia

Virasto on saanut jo aiemmin useita Teslaan liittyviä tutkintapyyntöjä. Se tutkii muun muassa kolmea joulukuussa tapahtunutta onnettomuutta, joissa kolme ihmistä sai surmansa.

Viranomaiset aikovat selvittää, oliko turma-autoissa Teslan kehittämä autopilottijärjestelmä päällä.

Virasto on saanut tutkittavakseen kaikkiaan jo 14 onnettomuustapausta, joissa se epäilee, että autojen autopilotti- tai muulla kehittyneellä ohjausjärjestelmällä on saattanut olla osuutta turmiin.

Autopilottijärjestelmän tiedetään olleen päällä ainakin kolmessa Tesla-autojen onnettomuudessa vuodesta 2016 alkaen.

Kyseessä on eräänlainen automaattiohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu pitämään auto omalla kaistallaan ja turvallisen välimatkan päässä muista tielläliikkujista. Järjestelmä osaa myös vaihtaa auton kaistalta toiselle.

Kuljettajan on silti hallittava autoa. Tesla on toistuvasti todennut, että järjestelmän tarkoitus on vain auttaa kuljettajia, joiden on itse pysyttävä valppaina ja valmiina puuttumaan ohjaukseen tarvittaessa.

Myös Teslan akuissa on havaittu ongelmia. Lokakuussa tieturvallisuusvirasto kertoi tutkivansa, olisiko Teslan pitänyt toukokuussa vetää takaisin korjattavaksi 2 000 myytyä autoa.

Tesla oli tehnyt autoihin vain järjestelmäpäivityksen. Päivityksen oli määrä korjata mahdollinen häiriö, joka olisi saattanut sytyttää auton akun tuleen. Häiriö liittyi Teslan S- ja X-malleihin vuosilta 2012–2019.

Tieturvallisuusvirasto ei ole vielä kertonut arviotaan tapauksesta.

Lähteet: Reuters, AP