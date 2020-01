Herätys: Poliisi vähensi vihapuhetutkintaa, presidentti Halonen Venäjän valtapelistä, outo virustauti leviää Kiinassa, laastari täyttää 100 vuotta

Syyteharkintaan menneiden rasististen nettikirjoitusten määrä romahti

Rasistiset nettikirjoitukset päätyvät rikostutkintaan huomattavasti harvemmin kuin aiempina vuosina. Syyttäjälle on tullut neljän viime vuoden aikana vireille yhteensä 227 rikosasiaa nimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Viime vuonna juttujen määrä suorastaan romahti. Yksi syy kehitykseen on se, että poliisi ei enää tutki netin vihapuherikoksia yhtä aktiivisesti kuin ennen.

Mitä ajattelee presidentti Tarja Halonen Venäjän valtapelistä?

Presidentti Tarja Halonen saapuu TV1:n Ykkösaamun vieraaksi lauantaiaamuna. Lähetyksessä nousevat esiin muun muassa yllättävä pääministerin vaihdos Venäjällä ja Lähi-idän kärjistynyt tilanne. Suomen ensimmäisen naispresidentin kanssa keskustellaan myös naisten asemasta Suomen poliittisen vallan huipulla. Ykkösaamun suora lähetys alkaa TV1:ssä ja Yle Areenassa kello 10.05.

Laastari täyttää 100 vuotta – Mahtavasta keksinnöstä saamme kiittää rouva Dicksonia, joka oli kömpelö keittiössä

Band-Aid-laastereita ei Suomessa ole enää myynnissä. Kuvan peltirasia löytyi Ylen tarpeistosta. Petteri Sopanen / Yle

Haava sormessa kuulostaa nykyään yksinkertaiselta pikkujutulta, mutta se ei ollut sitä yli sata vuotta sitten. Aikana, jolloin käsiä ei pesty eikä antibiootteja ollut, tulehtunut haava oli kauhea asia. Ensimmäinen haavalaastari oli Earle Dicksonin kehittämä Band-Aid. Laastari syntyi, koska Dicksonin vaimolla oli taipumusta viiltää sormiaan veitsellä.

Kiinassa lisää tuntemattomia virustartuntoja – Useat maat aloittaneet tartunta-alueelta tulevien terveystarkastukset lentokentillä

Kiinassa kymmeniä ihmisiä on saanut tuntemattoman koronaviruksen tyypin aiheuttaman tartunnan. Yksi heistä on menehtynyt tautiin, ja häntä hoidettiin kuvan terveysasemalla Wuhanissa. Noel Celis / AFP

Kiinassa on todettu lisää tuntemattomia virustartuntoja, viranomaiset kertovat. Neljä uutta tartuntaa on vahvistettu Wuhanin alueella.

Kiinan viranomaisten mukaan vahvistettuja tartuntoja on nyt noin 50. Kansainväliset tartuntatautien asiantuntijat arvioivat, että sairastuneiden todellinen määrä on huomattavasti korkeampi, jopa 1 700.

"Kaikki luulevat, että olen tavallinen maajussi mutta oikeasti ajan Bemarilla" – Kiinan kuumimmat sometähdet striimaavat nyt pellon laidalta

Zheng Zhihong on oppinut kaiken kasveista itse. Hän vastailee sometileillään katsojien kysymyksiin. Kuvakaappaus Douyin-videopalvelusta.

Kiinan Tiktok-versiossa voi käydä verkkokauppaa ja rikastua puhumalla vaikka passionhedelmistä. Zheng Zhihong tekee juuri niin. Hän on itseoppinut hedelmätarhuri ja jonkin sortin somejulkkis, jonka hedelmänviljelyyn keskittyvää Douyin-livestriimin seuraajia on 65 000. Somemenestys on mullistanut hänen elämänsä.

Pohjoisessa monin paikoin huono ajokeli

Seija Paasonen / Yle

Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä- ja Keski-Lapissa on tänään huono ajokeli paikoin runsaan lumisateen takia. Lunta voi sataa paikoin jopa 20 senttimetriä. Lämpötila alueella vaihtelee yhden plusasteen ja kahdeksan pakkasasteen välillä. Pohjoisemmassa voi olla pakkasta jopa 20 astetta. Pohjois-Lapissa on tänään poutaa ja osittain selkeää ja pakkanen voi kiristyä jopa 30 asteeseen. Maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä, utuista ja varsinkin keskiosassa maata sataa vettä tai räntää. Lämpöasteita on nollasta kuuteen asteeseen.

