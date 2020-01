Kiinassa lisää tuntemattomia virustartuntoja – Useat maat aloittivat tartunta-alueelta tulevien terveystarkastukset lentokentillä

Kiinassa kymmeniä ihmisiä on saanut tuntemattoman koronaviruksen tyypin aiheuttaman tartunnan. Yksi heistä on menehtynyt tautiin, ja häntä hoidettiin kuvan terveysasemalla Wuhanissa.

Kiinassa kymmeniä ihmisiä on saanut tuntemattoman koronaviruksen tyypin aiheuttaman tartunnan. Yksi heistä on menehtynyt tautiin, ja häntä hoidettiin kuvan terveysasemalla Wuhanissa. Noel Celis / AFP

Vahvistettuja tartuntoja on noin 50. Kansainväliset tartuntatautien asiantuntijat arvioivat, että sairastuneiden todellinen määrä on huomattavasti korkeampi.

Kiinassa on todettu lisää tuntemattomia virustartuntoja, viranomaiset kertovat.

Viranomaisten mukaan uusia tartuntoja on tavattu neljä Wuhanin alueella, jolla myös aiemmat tartunnat esiintyivät. Kaikkien potilaiden vointi on vakaa.

Ennestään tuntematon virus aiheuttaa keuhkokuumeen kaltaisia oireita. Viruksen uskotaan olevan uusi koronaviruksen tyyppi.

Tautiin on kuollut tähän mennessä kaksi ihmistä.

Epidemia-asiantuntijat: Tartuntoja mahdollisesti liki 1 700

Kiinan viranomaisten mukaan noin 50 ihmistä on saanut vahvistetusti tartunnan tähän mennessä. Kansainväliset tartuntatautien asiantuntijat arvioivat, että tartuntojen todellinen määrä on todennäköisesti huomattavasti suurempi.

Perjantaina julkaistu tutkimus arvioi (siirryt toiseen palveluun) todelliseksi tartuntojen määräksi liki 1700.

Imperial College London -yliopiston globaalien tartuntatautien tutkimusyksikössä tehdyn laskelman perusteena on käytetty virustyyppiin liittyvää epidemiamallinnusta sekä tietoja tartunta-alueen väestöstä, alueen lentoyhteyksistä ja ulkomailla tavatuista tartunnoista.

Imperal College London toimii muun muassa Britannian hallituksen ja Maailman terveysjärjestön neuvonantajana.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että tartunnan leviäminen laajemmalle on mahdollista.

Kiinassa alkaa uudenvuoden lomakausi ensi viikolla ja tauti saattaa levitä muualle matkailijoiden mukana.

Hengitystiesairauden aiheuttajaksi epäilty uusi koronavirus muistuttaa sars-virusta, joka surmasi lähes 800 ihmistä eri puolilla maailmaa vuosina 2002–2003.

Terveystarkastuksia lentokentillä

Yhdysvallat on ilmoittanut aloittavansa Wuhanista saapuvien matkailijoiden tarkastukset kolmella lentokentällä, jotta mahdollisesti sairastuneet tavoitetaan. Tarkastuksia tehdään New Yorkin JFK-lentokentällä sekä San Franciscon ja Los Angelesin lentokentillä.

Myös Thaimaassa, Japanissa, Malesiassa, Etelä-Koreassa ja Singaporessa on tehostettu saapuvien matkailijoiden valvontaa osalla lentokentistä.

Indonesia kertoi tehostaneensa valvontaa kaikilla rajanylityspaikoilla ja Filippiinit tarkastaa saapuvat matkustajat lentokentillä ja satamissa.

Kaikki tähän mennessä tartunnan saaneet ovat joku matkustaneet Wuhanissa tai asuvat siellä. Wuhan on 11 miljoonan asukkaan suurkaupunki, josta on vilkkaat liikenneyhteydet kansainvälisesti.

Thaimaa on kertonut kahdesta tartuntatapauksesta. Molemmat ovat Wuhanista tulleita kiinalaisia matkailijoita. Myös Japanissa on ollut yksi tartunta. Sairastunut on Wuhanissa matkustanut japanilaismies.

Varsinaista tartunnanlähdettä ei ole vielä varmistettu eikä sitä kuinka helposti tauti tarttuu ihmisestä toiseen.

Tartuntalähteeksi on epäilty Wuhanin ruokamarkkinaa, jolla myydään muun muassa mereneläviä. Osa tartunnan saaneista on kuitenkin kiistänyt asioineensa torilla.

Lähteet: Reuters, AFP, AP