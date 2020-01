Palkansaajat vaativat muutoksia valtakunnansovittelijan rooliin – SAK:n Eloranta ehdottaa monen sovittelijan mallia

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan suuremman sovitteluinstituution tehtäviin voisi kuulua neuvottelujärjestelmän kehittäminen niin liittojen välillä kuin paikallisestikin. Hänen mukaansa sovittelija on nykyisellään vaikeassa paikassa.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan suuremman sovitteluinstituution tehtäviin voisi kuulua neuvottelujärjestelmän kehittäminen niin liittojen välillä kuin paikallisestikin. Hänen mukaansa sovittelija on nykyisellään vaikeassa paikassa. Jarno Kuusinen / AOP

Vuokko Piekkalan toiminta on kerännyt kritiikkiä palkansaajien puolelta. EK:n Jyri Häkämies pitää erikoisena, että valtakunnansovittelijan asema kyseenalaistetaan.

Palkansaajajärjestöt kaipaavat sovittelujärjestelmän uudistamista. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan Suomessa olisi syytä harkita siirtymistä useamman sovittelijan malliin Ruotsin tapaan.

– Silloin yhteen henkilöön ja aika pieneen resurssiin liittyvät riskit voitaisiin välttää. Kun syntyy tällaista puolueettomuuteen liittyvää keskustelua, niin yksittäinen henkilö on aika heikoilla. Siksi resurssien vahvistaminen voisi olla perusteltua, Eloranta sanoo.

Käynnissä oleva liittokierros on osoittautunut hankalaksi ja palkansaajapuolelta on satanut kovaa kritiikkiä valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan toiminnasta. Lauantaina nimettömänä pysytelleet työmarkkinalähteet kertoivat STT:lle, että Piekkalalta puuttuu auktoriteettia eikä hänen tasapuolisuuteensa luoteta.

Työntekijäpuoli on jopa väläytellyt toiveita valtakunnansovittelijan vaihtamisesta.

SAK:n Eloranta ei lähtisi vaihtamaan sovittelijaa kesken kierroksen.

– En näe, että sovittelijan vaihtaminen kesken kierroksen olisi ratkaisu. Pölyn laskeuduttua osapuolten on kuitenkin pohdittava, mitä tälle sovittelijainstituutiolle tehdään. Tämä ei ole kovin toivottava tilanne sen puolen työnantajien kuin ay-liikkeenkään näkökulmasta, Eloranta sanoo.

Ammattiliitot syyttävät puolueellisuudesta

Suurimpia kitkakysymyksiä neuvottelupöydillä ovat 24 kiky-tunnin jatko ja palkankorotusten taso. STT:n haastattelemat nimettömät lähteet katsovat, että Piekkala ei saa ratkaisuja aikaan: työntekijä- ja työnantajaliitot toisensa jälkeen marssivat ulos toimistosta ratkomaan riitansa keskenään.

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen tuo samat näkemykset esiin nimellään.

– Minun mielestäni Vuokko Piekkala on puolueellinen, ja hänen lausuntonsa heijastelevat työnantajan kaikuja. On vakavaa, että kesken sovittelun kerrotaan kymmenyksen tarkkuudella, mikä tulee olemaan ratkaisu, Palonen sanoo.

Kimmo Palonen Mikko Koski / Yle

Palonen viittaa Kauppalehden (siirryt toiseen palveluun)haastatteluun. Siinä Piekkala totesi puolustavansa sovittelijana yleistä linjaa, jonka hänen mukaansa muodostaa Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton päänavaussopimus.

Lausunnollaan Piekkala myös asetti palkankorotuksille rajan, jota neuvottelupöydissä ei ylitetä. Tätä palkansaajapuoli pitää puolueellisena.

– Työnantajapuolella ei ole mitään mielenkiintoa neuvotella tai halua sopia, kun he tietävät prosentin kymmenyksen tarkkuudella, mitä heille Piekkalan toimistolta tarjotaan, Palonen sanoo.

– On ongelmallista, että etukäteen otetaan voimakkaita kantoja siihen, mitä sovintoesitys voi pitää sisällään tai mitä siellä ei ainakaan voi olla, sanoo puolestaan SAK:n Eloranta.

Toinen iso kitkakysymys on kiky-tunnit. Piekkala on ilmoittanut, ettei koske neuvottelupöytien suurimpaan kiistakysymykseen, vaan osapuolten on haettava ratkaisunsa ensisijaisesti itse.

Palonen jakaa Elorannan näkemyksen sovittelujärjestelmän uudistamisesta.

– Puolueeton virkamies tai esimerkiksi jonkinnäköinen kolmihenkinen ratkaisulautakunta olisi parempi ratkaisu, Palonen sanoo.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan Piekkala on suoriutunut vaikeassa tilanteessa hyvin. Jarno Kuusinen / AOP

EK:n Häkämies: "Erikoista kyseenalaistamista"

Työnantajapuoli pitää ay-liikkeen esitystä erikoisena. Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan Piekkalan toiminnassa ei ole valittamista.

– On hyvin erikoista, että valtakunnansovittelijainstituutio kyseenalaistetaan. Piekkala on toiminut vaikeassa tilanteessa mallikkaasti.

Häkämiehen mukaan Piekkala on oikeassa vaatiessaan työmarkkinaosapuolia etsimään itse ratkaisua kiistaan kikytunneista.

– Herkästi ajatellaan, että valtakunnansovittelijalta lähdetään hakemaan muita parempia sovintoesityksiä ja kun näin ei ole, ollaan pettyneitä. Tämä on ihan oikea linja. Ei sovittelijalta pidä lähteä hakemaan muita parempia ratkaisuja, Häkämies sanoo.

Häkämiehen mukaan kiky-sopimusta ei vaikeasta tilanteesta huolimatta pidä palauttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen pöydille. Kiky-sopimuksen solmivat työmarkkinakeskusjärjestöt, mutta se toteutettiin eri liitoissa eri tavoilla.

– Avaimet tämän vaikean kysymyksen ratkaisuun ovat työmarkkinaosapuolilla liitoittain. Uskon, että ratkaisu sieltä aikanaan syntyy.

