Isis-perhe tuotiin Norjaan tiukassa poliisivartiossa

Terrorismista epäilty norjalainen nainen ja hänen kaksi lastaan ​​istuvat lähellä toisiaan. Lasten kasvot on kuvankäsitelty tunnistamattomiksi. Christine Svendsen / NRK

Norjalaisperhe on tuotu al-Holin leiriltä Osloon varhain lauantaiaamuna. 29-vuotias nainen ja hänen 3- ja 5-vuotiaat lapsensa ovat olleet viimeiset kymmenen kuukautta Isis-taistelijoiden perheiden leirillä Koillis-Syyriassa.

Perhe oli siirretty al-Holista ensin Irakin Erbiliin, mistä matka jatkui tavallisilla vuorolennoilla Wienin ja Kööpenhaminan kautta Osloon. Heidän mukanaan oli kymmenkunta norjalaista poliisia ja muita Norjan viranomaisia.

Gardemoenin lentokentällä äidille ilmoitettiin, että hän on poliisin kiinniottama epäiltynä kuulumisesta terroriorganisaatioon. Varsinainen vangitsemisoikeudenkäynti on näillä näkymin maanantaina.

Lentokentältä heidät vietiin Ullevålin sairaalaan, missä perheen poika alkaa saada hoitoa sairauteensa. Hän kärsii kystisestä fibroosista, monielinsairaudesta, joka voi olla hengenvaarallinen.

Pojan sairaus on syy sille, miksi Norjan hallitus suostui perheen tuomiseen maahan.

Äiti ja tytär ovat toistaiseksi sairaalahotellissa poliisivartioinnissa.

Nainen, joka on syntynyt Pakistanissa, mutta muuttanut Norjaan pikkulapsena, oli matkustanut Syyriaan vuonna 2013. Hän oli mennyt naimisiin Isis-taistelijan kanssa. Naisen epäillään myös kuuluneen aikanaan al-Nusran rintamaan, joka on myös terroristijärjestö.

Perhe aiheutti hallituskriisin

Nainen itse sanoo, ettei ole osallistunut Syyrian sotaan, eikä edes kannata sen ideologiaa. Hän sanoo vain tehneensä kotitöitä.

Norjan hallitukselle terroriepäillyn naisen tuominen maahan on tuonut vaikeuksia. Hallitukseen kuuluva oikeistopopulistinen Edistyspuolue ei hyväksy naisen tuomista ja uhkaa erota hallituksesta. Puolue on tehnyt listan vaatimuksia, joiden on täytyttävä, jotta se suostuu jatkamaan hallitusyhteistyötä.

Pääministeri Erna Solberg tapaa maanantaina Edistyspuolueen puheenjohtajan, talousministeri Siv Jensenin.

Isis-leiriltä haettavat lapset jakavat Norjan hallitusta – "Kyseessä on sairas lapsi", "Norjalaisten turvallisuus on tärkeämpi kuin lapset"

