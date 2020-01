Australian luontotuhot alkavat paljastua – Joki muuttui tuhkamönjäksi, monien eläinlajien koko elinalue palanut

Australiassa on alettu kerätä tietoa ennätyksellisten maastopalojen ja niitä seuranneiden rankkasateiden luonnolle aiheuttamista tuhoista. Luonto näyttää kärsineen jopa pahemmin kuin on osattu pelätä.

Palojen ja sateiden yhteisvaikutus näkyy voimakkaimmin Macleayjoessa, joka on ollut suosittu virkistyskalastajien keskuudessa. Uuden Etelä-Walesin osavaltion koillisosassa virtaava joki muuttui äkillisen rankkasateen seurauksena tuhkamönjäksi.

Vesi joessa on ollut hyvin vähissä aluetta riivanneen kuivuuden takia. Kun kovat sateet sitten saapuivat torstaina, jokiuomaan valui valtava määrä maastopalojen tuhkaa ja rantojen sedimenttiä.

Tuhka, samoin kuin maalta valunueet ravinteet ovat lisänneet bakteerikasvustoa, joka taas on syönyt jokivedestä viimeisenkin hapen.

Seurauksena on, että joen rannoilla on satoja tuhansia kuolleita kaloja. Luonnontieteilijät pelkäävät, että kalakannan elpyminen vie vuosikymmeniä.

Charles Stuart -yliopiston luonnontutkija Lee Baumgartner kertoo The Guardian -lehdessä (siirryt toiseen palveluun), että joen kalakannan tuhoutumisesta on aiempaa kokemusta. Vuonna 1939 hieman etelämpänä kulkevaan Lachlanjokeen pääsi suuri määrä maastopalojen tuhkaa. Baumgartnerin mukaan joen kalakanta ei ole vieläkään toipunut.

Kalakuolemia on havaittu myös Uuden Etelä-Walesin eteläosassa Tilbajärvellä sekä Macleayjokea lähellä olevassa Hastingsjoessa.

Baumgartner ehdottaa, että jokea yritettäisiin hapettaa. Vaikka se tuntuukin hyödyttömältä, yhdenkin kalanaaraan säilyminen on tärkeää, koska se voi myöhemmin kutuaikana synnyttää tuhansia mätimunia.

Pelastustyöntekijä nostaa maastopaloissa loukkaantunutta koalaa Australiassa. Peter Parks / AFP

Eläinten asuinalueet palaneet

Paloista eniten kärsineen Uuden Etelä-Walesin viranomaiset ovat julkaisseet ensimmäiset arviot maastopalojen aiheuttamista tuhoista villieläimille.

Yli puolet osavaltion nummimetsistä on palanut ja yli kolmasosa sademetsistä. Erityisen suurena menetyksenä pidetään tuhoja Gondwanan sademetsää, joka kuuluu UNESCOn maailmanperintöluetteloon.

Uudessa Etelä-Walesissä on 251 puisto- ja luonnonsuojelualuetta. Niistä kaksi kolmasosaa on palanut vähintään puoliksi. 55 puistoa tai luonnonsuojelualuetta on palanut käytännössä kokonaan.

Dave Watts / AOP

Sanomalehti Sydney Morning Heraldin (siirryt toiseen palveluun) mukaan monien uhanalaisimpien eläinten koko tunnetut elinalueet ovat planeet. Näitä lajeja ovat pitkäjalkapotori (long-footed potoroo, Potorous longipes), kaakkoisaustralianhiiruli (Hastings river mouse, Pseudomys oralis) ja kalliowallabi (Brush-tailed rock-wallaby, Petrogale penicillata).

Toistaiseksi ei tiedetä, onko lajien yksilöitä säilynyt luonnossa, mutta niitä elää joka tapauksessa eläintarhoissa. Todennäköisesti lajit eivät ole kuolleet sukupuuttoon luonnossakaan, koska Australiassa esiintyy maastopaloja vuosittain.

Kalliowallabi AOP

Uuden Etelä-Walesin uhanalaiset kasvit ovat kärsineet myös pahoin. Lehden tietojen mukaan osavaltiossa on 651 uhanalaista kasvilajia. Niistä 26 lajin koko tunnettu elinalue on palanut ja 30 lajin elinalue 99-prosenttisesti.

Osavaltion viranomaiset ovat aloittamassa selvitys- ja avustustyötä. Sen aikana viedään maastoon vettä, estetään tuholaisten leviämistä ja kerätään tietoa eloon jääneistä yksilöistä.

Kritiikkiä hallitukselle

Uuden Etelä-Walesin osavaltion oikeistohallitus on joutunut ankaran kritiikin kohteeksi oppositiossa olevan työväenpuolueen samoin kuin luonnonsuojelujärjestöjen taholta.

Hallituksen sanotaan laiminlyöneen luonnonsuojelun tyystin viime vuosina.

Australian palanutta maastoa.

– Näyttää entistä selvemmältä, ettei [...] hallituksella ole halua eikä kykyä ryhtyä toimiin, koska he ovat erottaneet niin monta luonnontutkijaa ja biologia ympäristöhallinnosta, sanoi työväenpuolueen edustaja Kate Washington.

– Australian luonto oli jo aiemmin viety kuilun partaalle, koska luonnonsuojeluun ei ole vuosikymmeniin löytynyt johtajuutta ja Australian poliitikot ja yritykset ovat olleet täysin haluttomia tekemään mitään kohdatakseen maan luonnon tuhoutumisesta seuraavat ongelmat, jyrisi Wilderness Society -luonnonsuojelujärjestön kampanjapäällikkö Suzanne Milthorpe.

Luontojärjestöjä suututtaa erityisesti, että vaikka Australian yksi tunnetuimmista alkuperäisistä eläinlajeista, koalat, on kärsinyt suuria kannanmenetyksiä palojen aikana, koalojen yhtä tärkeimmistä asuinaluetta, Clouds Creekin valtionmetsää hakataan edelleen metsäteollisuuden käyttöön.

