Tuomas Holopainen oli kyllästynyt Nightwishiin – uusi palo synnytti tupla-albumin

Nightwishin hollantilainen laulaja Floor Jansen on kylmissään. Ulkona ei ole pakkasta kuin kuusi astetta, mutta poroajelulla on tullut kylmä.

Toppavaatteisiin pukeutunutta Jansenia ei tunnistaisi hevibändin räväkäksi laulajaksi. Lavalla heiluva hevitukka on palmikoitu siistiksi letiksi.

Lounaaksi tarjoiltu poronmakkarakeitto lämmittää, ja pian Jansen pääsee saunaan ja avantoon uimaan.

– Poroajelulla oli hauskaa. Olen ollut täällä kerran aiemminkin, Jansen kertoo.

Metal Hammer -lehti kuvasi Nightwishiä kansikuvaa varten. Yhtyeen jäsenet vasemmalta oikealle: Marko Hietala, Erno "Emppu" Vuorinen, Troy Donockley, Floor Jansen, Tuomas Holopainen ja Kai Hahto. Mårten Lampén / Yle

Nightwishin uutta, huhtikuussa julkaistavaa Human :II: Nature -albumia esitellään valikoidulle medialle Lapin maisemissa Levillä. Paikalla on lähinnä ulkomaisten metallimusiikkiin erikoistuneiden lehtien toimittajia muun muassa Britanniasta, Saksasta, Hollannista ja Espanjasta.

Bändi poseeraa lappilaispirtissä räsymättojen edessä. Metallimusiikin tärkeimpiin julkaisuihin kuuluva Metal Hammer -lehti ottaa kuvia bändistä kansijuttua varten. Suomalaisyhtye on yksi harvoista, joka kelpaa kanteen.

– Metal Hammerin kanteen pääsee vain pieni joukko bändeistä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kansikuvissa ovat olleet vain kaikista isoimmat bändit kuten Motörhead, Iron Maiden ja Metallica. Nightwishille tämä on neljäs kerta kannessa, kertoo Saksan Metal Hammerin toimittaja Gunnar Sauermann.

Nightwish-versio 3.0

Toimittajat istuvat haudanvakavina ja keskittyneesti. Pian on alkamassa Nightwishin yhdeksännen studioalbumin kuuntelu.

Pitkän pirtin etuosaan on kasattu massiiviset kaiuttimet. Suomalaisen äänentoistofirman Genelecin laitteet ovat useiden kymppitonnien arvoiset ja ne on tullut virittämään oma henkilökuntansa. Vain paras kelpaa Nightwishille.

Bändin Floor Jansen ja Troy Donockley toivottavat median tervetulleeksi.

– On kivempi kuunnella uutta albumia täällä Lapissa kuin jossain haisevassa pubissa Lontoossa, brittiläinen Donockley nauraa.

Nightwish järjesti uuden albuminsa kuuntelun musiikkitoimittajille Levillä. Vastaavia tilaisuuksia järjestettiin paljon vielä 2000-luvun alussa. Nykyisin kuuntelutilaisuuksia pitävät vain kaikista isoimmat artistit ja yhtyeet. Mårten Lampén / Yle

Musiikin tunnistaa Nightwishin ja Tuomas Holopaisen tekemäksi heti ensimmäisistä sävelistä. Se on isoa ja elokuvallista. Suorastaan jylhää.

Kappaleet ovat rakenteiltaan monimutkaisia samoin kuin sävelkulut. Laulaja Floor Jansenin tehtävä ei ole ollut helppo.

Human :II: Nature on tuplalevy, jonka jälkimmäinen osa on täysin instrumentaalinen. Orkesteri ja kuoro musisoivat isosti, ja kappaleissa kuuluvat kelttiläisyyden ja maailmanmusiikin vaikutteet. Musiikki on kuin elokuvasta, ja mieleen hiipivät Taru sormusten herrasta -elokuvien maisemat.

Musiikkitoimittajat nyökyttelevät ja pitävät selkeästi kuulemastaan. Freelancetoimittaja Timo Isoaho on seurannut Nightwishiä bändin koko taipaleen ajan ja kirjoittanut yhtyeestä kirjan We were here.

– Tämä oli Nightwish 2.0 tai 3.0. Bändiltä on aina tullut isoja juttuja ja tässä riittää sulattelemista, Isoaho sanoo.

"Nightwish ei kiinnostanut vuoteen"

– Nyt on vähän ristiriitaiset fiilikset, Tuomas Holopainen sanoo levyn kuuntelemisen jälkeen.

Albumi on nyt annettu ensimmäistä kertaa ulkopuolisten kuultavaksi ja sille ei voi tehdä enää mitään. Muusikko kuvaa oloaan myös huojentuneeksi, sillä hän ei muuttaisi levyltä mitään. Rumpali Kai Hahto nyökyttelee tyytyväisenä vieressä.

Human :II: Nature -levy käsittelee nimensä mukaan ihmistä ja luontoa. Nimi sisältää myös sanaleikin, sillä human nature yhdessä tarkoittaa ihmismieltä.

– Tuplalevyn ensimmäinen osa käsittelee ihmistä ja siinä on ihmistarinoita laulettuna. Kun pääsee lopulta siitä hektisyydestä eroon voi mennä luontoon puoleksi tunniksi ja kuunnella toisen levyn.

Levyn sanojen välistä löytyvää merkkiä Holopainen ei halua selventää.

– En kerro. Olkoon se vaikka kertausmerkki. En millään haluaisi kertoa, että mitä näissä on ajatellut, koska se vie löytämisen riemun kuulijalta pois.

Nightwishin Human :II: Nature -albumin kannessa on kaksi vanhinta tunnettua symbolia sanoille ihminen ja luonto. – Alempi on assyrialaista nuolenpääkirjoitusta 700 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja tarkoittaa ihmistä. Ylempi ei ole varsinaisesti luonto vaan jumala ja se on sumerilaisten symboli 2 500 eaa, Tuomas Holopainen selventää. Mårten Lampén / Yle

Holopainen alkoi työstää uutta levyä kaksi vuotta sitten. Se on jatko-osa edelliselle Endless Forms Most Beautiful -albumille. Väliä syntyi kuitenkin viisi vuotta ja tuona aikana Holopainen teki muun muassa Auri-bändiprojektiaan.

– Siinä oli hetken periodi vuoden verran, että ei kiinnostanut tää Nightwish. Kaikki oli hyvin bändissä, mutta kun tietty rajapyykki tuli ylitettyä edellisen levyn kanssa, niin viimeinen asia mitä haluaa tehdä on lähteä tekemään väkisin taidetta, jos ei vaan huvita. Sit vaan yhtäkkiä tuli se inspiraatio.

Ihmiskunnan hyvät saavutukset esiin

Yksi uuden albumin tärkeimpiä asioita on Tuomas Holopaisen mukaan optimismi ja se, miten paljon hyvää ihmiskunta on saanut aikaan. Muusikko muistuttaa, ettei maailmassa ole koskaan sodittu näin vähän. Mediassakin tuputetaan huonoja uutisia koko ajan. Hyvät asiat jäävät pimentoon.

– Ois kiva, että kahta huonoa uutista kohtaan laitettaisiin joku hyvä uutinen. Meillä on ehkä vääränlainen käsitys ihmiskunnasta ja missä tilassa meidän planeetta on. Totta kai meillä on paljon kriisejä, mutta muistetaan että me ollaan menty kuuhun, luotu internet ja moni tauti ollaan saatu selätettyä.

– Mie koen, että tästä maailmasta puuttuu tietynlaista musiikkia, mitä mie ite tykkäisin kuunnella. Yritän sitten luoda sen audion tuonne eetteriin, mikä tästä maailmasta puuttuu. Tehään itse se kappale täyttämään se tyhjiö. En ikimaailmassa pystyisi tekemään sitä yksin. Sen takia meillä on bändi, sanoo Nightwishin Tuomas Holopainen. Kuvassa myös laulaja Floor Jansen. Mårten Lampén / Yle

Holopainen esitteli Levillä myös helmikuussa julkaistavan ensimmäisen singlen musiikkivideon. Noise-kappaleen videossa bändiläiset muun muassa ottavat itsestään selfieitä älypuhelimilla. Video kertoo ihmisen ja teknologian välisestä riippuvuudesta.

– Teknologia on välttämättömyys ja ilman sitä me ei pärjätä. Teknologia pitää kuitenkin pitää renkinä eikä herrana, Holopainen tuumaa.

Muusikko kantaa huolta siitä, että pysyykö ihminen perässä, kun teknologia kehittyy

– Kyllä mä itsekin olen siellä kännykässä ihan liikaa. Se on vaan niin koukuttava vehje. Se on vaan vaarallinen tie.

"Nightwish nousee metallibändien ykkösluokkaan"

Uuden levyn myötä Nightwish lähtee maailmankiertueelle. Ensimmäiset keikat bändi tekee Kiinassa huhtikuussa. Yhtyeen managerin Ewo Pohjolan mukaan Kiinasta on tullut yhä tärkeämpi paikka Nightwishille.

Aikaisemmin Aasiassa menestymistä mitattiin suosiolla Japanissa, mutta koko ajan kasvavat Kiinan musiikkimarkkinat ovat ajaneet ohi.

– Oltiin ensimmäisen kerran Kiinassa 2000-luvun alussa ja silloin siellä oli todella karua. Keikkapaikoilla ei ollut edes lämmitystä tai ruokaa tarjolla. Nyt neljästä keikasta kolme on jo myyty loppuun. Se on jännä, että siellä ei myydä yhtään levyjä. Kiinalaiset lataavat musiikkia mistä lataavat, mutta keikoilla käy älyttömästi porukkaa.

Saksankielisen Metal Hammer -lehden toimittaja Gunnar Sauermann on seurannut Nightwishiä 2000-luvun alusta lähtien. – Tuomas esitteli minulle savusaunan ja koko suomalaisen saunan ideologian. Saksassa ollaan saunassa vain 15 minuuttia ja siellä ei saa juoda alkoholia. Mårten Lampén / Yle

Nightwish on saanut aivan uutta näkyvyyttä laulaja Floor Jansenin kotimaassa Hollannissa. Hän osallistui äskettäin paikalliseen Vain elämää -ohjelmaan nimeltään Beste Zangers, mikä teki hänestä erittäin suositun.

Jansenin näkyvyyden ansiosta Nightwishin kaksi keikkaa Amsterdamin 15 000 henkeä vetävässä Ziggo Domessa myytiin loppuun hetkessä.

Saksan Metal Hammerin toimittaja Gunnar Sauermann sanoo, että Nightwishillä on ollut erittäin suuri vaikutus metallimusiikkiin. Yhtye loi aikoinaan oman tyylinsä lisäämällä raskaaseen rockiin oopperamaista laulua.

– He ovat lisänneet suomalaisen äänen metallimusiikkiin. Monet bändit ovat kopioineet heitä.

Sauermann uskoo, että Nightwish nousee vielä metallimusiikissa maailman tärkeimpien bändien joukkoon.

– Osa bändeistä kuten Iron Maiden, Judas Priest ja Metallica eivät keikkaile loputtomiin. Sen jälkeen Nightwish ottaa ykköspaikan.

Laulaja Floor Jansen on noussut aivan uuteen suosioon kotimaassaan Hollannissa osallistuttuaan paikalliseen Vain elämää -ohjelmaan. Tuomas Holopainen on innoissaan bändin laulajan menestyksestä. Mårten Lampén / Yle

Suomessa unohtuu välillä kuinka suosittu yhtye Nightwish maailmalla oikeasti on. Bändille itselleen tämän hetkinen näkyvyys kotimaassa riittää.

– Pitää mennä fiiliksen mukaan ja ei saa olla liikaa saatavilla joka paikassa koko ajan. Se tekee bändille hyvää olla välillä olla kotona ja paistaa vaimolle lättyjä aamupalaksi, rumpali Kai Hahto nauraa.

Tuomas Holopaisen mukaan Nightwishin tarina jatkuu kunhan musiikin tekeminen pysyy mielekkäänä.

– Kohta 24 vuotta on tätä tehty ja mielellään näkisi toiset 24 vuotta, mutta ei se sillä entisellä tahdilla tule onnistumaan. Kuitenkin elämässä on eri prioriteetteja ja on nähny sen verran paljon, että raakkaa enemmän, mitä tekee ja milloin tekee.

– Mutta mun mielestä ois tosi kiva julkaista levy vielä vuonna 2040.