Britannian Harry kommentoi vihdoin hovista lähtöä: Meillä ei ollut vaihtoehtoja

”Kun tein päätöksen vaimoni ja minun astumisesta sivuun, en tehnyt sitä kevein perustein,” totesi prinssi Harry. Kuva on viime vuoden lokakuulta. Facundo Arrizabalaga / EPA

Britanniassa Sussexin herttua Harry on kommentoinut hänen ja puolisonsa Meghanin päätöstä vetäytyä kuninkaallisen perheen ytimestä, kertoo muun muassa BBC (siirryt toiseen palveluun).

Harryn mukaan kyseessä on hyppy tuntemattomaan, mutta pariskunta koki, ettei heillä ole muita vaihtoehtoja. Harry kommentoi päätöstä sunnuntaina puhuessaan hyväntekeväisyystapahtumassa Lontoossa.

Harryn isoäidin, kuningatar Elisabetin kanta oli, että vetäytymispäätöksen myötä pariskunta ei enää kevään jälkeen käyttää kuninkaallisia titteleitään. Kuninkaallinen perhe sopi lauantaina, ettei Sussexin herttuapari enää muodollisesti edusta kuningatarta.

Harry kommentoi pariskunnan tilannetta nyt ensimäistä kertaa kuningasperheen viimeviikkoisen kriisikokouksen jälkeen.

Harryn mukaan pariskunnan toiveena oli vetäytymisestä huolimatta jatkaa kuningattaren, Brittiläisen kansainyhteisön ja Harryn sotilasuraan liittyvien yhteyksien "palvelemista".

– Se ei valitettavasti ollut mahdollista. Olen hyväksynyt tämän tietäen, että se ei muuta minua tai sitä, kuinka sitoutunut olen, Harry sanoi.

Harry kuitenkin kiitti perhettään hänelle ja Meghanille viime kuukausina osoitetusta tuesta

"En tehnyt päätöstä kevein perustein"

Vetäytymisestään huolimatta pariskunta ei ole kääntämässä selkäänsä Britannialle, Harry painotti.

– Britannia on kotini ja paikka, jota rakastan. Se ei muutu koskaan, hän sanoi.

Puheessaan Harry antoi ymmärtää, että hän koki tarvetta tuoda oman kantansa esiin asiaan liittyvän uutisoinnin tuoksinassa.

– Voin vain kuvitella, mitä olette kuulleet ja ehkä lukeneet viime viikkoina. Siksi haluan, että kuulette totuuden minulta, ainakin siinä määrin kuin voin siitä kertoa, hän pohjusti.

Herttuaparin suhde erityisesti brittilehdistöön on ollut vaikea. He ovat esimerkiksi ryhtyneet oikeustoimiin mediaa vastaan katsottuaan lehtien loukanneen yksityisyyttään. Myös koko vetäytymissuunnitelmaa on lehdistössä sälytetty Meghanin harteille.

Harryn mukaan pariskunta oli naimisiin mennessään innostunut, toiveikas ja "valmis palvelemaan".

– Siksi minusta on hyvin surullista, että asiat ovat nyt tällä tolalla. Kun tein päätöksen vaimoni ja minun astumisesta sivuun, en tehnyt sitä kevein perustein.

Harry ja Meghan jakoivat puheen myös Instagramissa omalla Sussexroyal-tilillään.

Herttuapari on kertonut aikovansa asua jatkossa sekä Britanniassa että Kanadassa. He aikovat keskittyä esimerkiksi omiin hyväntekeväisyyshankkeisiinsa ja elää kuningasperheestä taloudellisesti riippumatonta elämää. He eivät saa vastedes rahaa julkisista varoista.

