Telekauppoja, timantteja ja öljydiilejä – näin Afrikan rikkain nainen Isabel dos Santos ryösti oman maansa

Afrikan rikkaimpana naisena tunnetun Angolan ex-presidentin tyttären Isabel dos Santosin olot ovat käymässä tukaliksi.

Julkisuuteen on vuotanut yli 700 000 dokumenttia, jotka todistavat dos Santosin hankkineen yli kahden miljardin dollarin omaisuutensa (siirryt toiseen palveluun)epämääräisillä keinoilla. Vehkeilyn myötä dos Santosin omaisuus on kasvanut ja Angolan valtio velkaantunut.

Luanda Leaksiksi ristityssä vuodossa ilmitulleet asiakirjat ovat Platform to Protect Whistle Blowers in Africa -järjestön hankkimia. Tutkivan journalismin verkosto ICIJ jakoi dokumentit mediataloille. Esimerkiksi brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun) on päässyt yhdessä 36 muun mediatalon kanssa tutkimaan vuodettuja tietoja.

Dos Santos on järjestelmällisesti kiistänyt väitteet korruptiosta ja sukulaisuussuhteiden avulla hankituista varoista. Ex-presidentin tytär pitäytyy tarinassa, jonka mukaan hän on hankkinut valtavan omaisuuden omalla yritteliäisyydellään.

Isä auttoi allekirjoituksellaan

Eteläisessä Afrikassa Atlantin rannalla sijaitseva Angola on tunnettu luonnonvaroistaan. Maa on Afrikan toiseksi isoin öljyntuottaja, ja sillä on merkittävät timanttivarat. Silti miltei kolmasosa maan asukkaista elää alle kahdella dollarilla päivässä.

Dos Santosin perhe kuuluu eliittiin, joka on elänyt köyhyyden keskellä hulppeaa elämää. Afrikan rikkain nainen on hankkinut omaisuutensa öljyyn, timantteihin ja maakauppoihin liittyvillä järjestelyillä.

José Eduardo dos Santos oli Angolan presidenttinä vuosina 1979–2017. Maassa oli sisällissota vuoteen 2002 asti. Paulo Novais / EPA

Liiketoimista ison osan on allekirjoituksellaan junaillut dos Santosin isä José Eduardo dos Santos, joka oli Angolan presidenttinä 38 vuotta. Lisäksi järjestelyihin on käytetty noin 400 yrityksen verkostoa, jonka taustalla Isabel dos Santos tai hänen lähipiirinsä tavalla tai toisella heiluttaa tahtipuikkoa.

Isabel dos Santosin omaisuus on karttunut suurilta osin energiayhtiö Galpin avulla. Ex-presidentin tyttären yritys osti osuuden energiayhtiöstä valtion öljy-yhtiö Sonangolilta. Dos Santos maksoi yhtiöstä 11 miljoonaa dollaria, ja loppu kaupoista rahoitettiin matalakorkoisella lainalla. Nyt sijoituksen arvo on jo 750 miljoonaa dollaria.

Vuonna 2016 presidentti-isä antoi dos Santosille vastuuta myös Angolan valtion öljy-yhtiön asioiden hoitamisessa. Pari vuotta myöhemmin virkaan astui uusi presidentti João Lourenço, joka ryhtyi siivoamaan korruptiota ja vehkeilyä vallan yläportailta. Dos Sandos sai kenkää pestistään, mutta siirsi vielä lähtötohinoissaan öljy-yhtiön varoja 58 miljoonan dollarin edestä Dubaissa toimivalle konsulttifirmalle.

Asiakirjavuoto paljastaa, että konsulttiyritystä luotsaavat dos Santosin ystävä ja bisneskumppani. Viime hetken rahansiirroille ei tunnu löytyvän johdonmukaisia perusteita. Konsulttiyritys on kertonut auttaneensa Sonangolia kehittämäään Angolan öljyntuotantoalaa.

Timantteja, maakauppoja ja telebisnestä

Dos Santosin toimintamalli on toiminut myös timantti- ja maakaupoissa.

Lopputuloksena on ollut isoja julkisia lainoja, joiden maksajiksi on joutunut köyhä Angolan kansa. Oman rahoituksensa dos Santos on järjestellyt niin, että hän on pahimmassa tapauksessa ollut erilaisista yritysjärjestelyistä johtuen sekä lainan antaja että vastaanottaja, kirjoittaa BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Esimerkiksi timanttibisneksissä aviomies Sindika Dokolo teki diilin, jossa hän yhdessä valtion timanttiyhtiö Sodiamin kanssa osti osuuden sveitsiläisestä luksustimanttibrändistä.

Dokolo ei itse panostanut sopimukseen rahallisesti. Timanttiyhtiö sen sijaan rahoitti kaupat ottamalla korkean koron lainan yksityispankista, jonka taustalla toimii dos Santos. Lainanotto viimeisteltiin presidentin allekirjoituksella, minkä myötä lainan myöntäminen oli pankille riskitöntä.

Isabel dos Santos aviomiehensä Sindika Dokolon kanssa marraskuussa 2011. Bruno Fonseca / EPA

Isabel dos Santos omistaa myös neljäsosan Angolan johtavasta teleyhtiöstä Unitelista. Ruotsin television SVT:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)yhtiötä on kuvailtu dos Santosin viralliseksi säästöpossuksi. Dos Santos on viimeisen vuosikymmenen aikana saanut yhtiöltä tuntuvia osinkoja ja tehnyt itseään hyödyttäviä lainajärjestelyjä

Myös ruotsalainen Ericsson on ollut tekemisissä dos Santosin kanssa osallistuessaan Angolan tietoliikenneverkkojen rakentamiseen. SVT ei ole saanut Ericssonilta kommenttia aiheeseen liittyen.

Öljy-, timantti- ja telekauppojen lisäksi dos Santos on onnistunut hankkimaan pilkkahintaan arvokkaita rantatontteja pääkaupunki Luandasta.

"Poliittinen noitavaino"

Hulppeaa elämää viettänyt miljardööri sai jo vuosia sitten lempinimen Prinsessa. Britanniassa asuvan dos Santosin tiedetään omistavan arvokiinteistöjä Lontoosta ja pitävän hulppeita seurapiirikekkereitä muun muassa Ranskassa.

Afrikan rikkain nainen on kertonut BBC:lle pitävänsä asiakirjavuotoa ja sitä seurannutta kohua "poliittisena noitavainona", jonka on järjestänyt Angolan nykyinen johto.

Pariskunnan varat Angolassa on nyt jäädytetty. Myös Dos Santosin muita perheenjäseniä on epäilty hämäräbisneksistä. Velipuoli José Filomeno dos Santos on oikeudessa tapauksesta, jossa hänen epäillään huijanneen valtion varoja 500 miljoonan dollarin edestä.

Aviomies Dokolo on arvioinut nykyisen hallinnon toimien vievän Angolan perikatoon. Dokolo ja Dos Santos ovat sanoneet liiketoimiensa työllistävän tuhansia ihmisiä ja olevansa suurimpia veronmaksajia Angolassa. Myös ex-presidentti on kiistänyt osallistuneensa valtion varoilla puljaamiseen.

Jutussa on käytetty lähteinä The Guardiania (siirryt toiseen palveluun), BBC:tä (siirryt toiseen palveluun) ja SVT:tä. (siirryt toiseen palveluun)

