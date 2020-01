Laaja nuuskan salakuljetusrinki paljastui – Ruotsista tuotu nuuska vaihtoi omistajaa huoltoasemien parkkipaikoilla ja metsätiellä

Poliisi on paljastanut laajan nuuskan salakuljetusketjun.

Syytteen mukaan kahdentoista hengen joukko on myynyt eteenpäin satoja kiloja Ruotsista Tornion kautta Suomeen tuotua nuuskaa vuosina 2018 ja 2019. Nuuskaa on myyty syyttäjän mukaan eri puolilla Suomea. Myyntipaikkakuntia ovat olleet Kouvola, Kotka, Pyhtää, Lappeenranta, Helsinki, Lahti ja Kemi.

Syyttäjän mukaan salakuljettajat ovat jättäneet ilmoittamatta nuuskan maahantuonnista välttyäkseen maksamasta veroja. Kaikkiaan veroja on syytteen mukaan jätetty maksamatta lähes puolen miljoonan euron edestä.

Nuuskakauppaa käytiin huoltoasemien parkkipaikoilla

Lain mukaan nuuskaa saa tuoda ulkomailta omaan käyttöön enintään kilon vuorokaudessa. Kaupallisessa tarkoituksessa nuuskan maahantuonti on kiellettyä.

Salakuljetusketjun jäseniä syytetään tullaamattoman nuuskan tuomisesta Ruotsista Suomeen ja sen myynnistä eteenpäin.

Osa jäsenistä on syytteen mukaan tuonut nuuskaa Suomeen ja levittänyt sitä eteenpäin. Osa puolestaan on ostanut salakuljetettua nuuskaa myydäkseen sitä eteenpäin.

Syytteen mukaan syytetyt ovat tilanneet toisiltaan nuuskaa ja viestitelleet nuuskan toimituspaikasta ja -ajankohdasta. Salakuljetusketjun jäsenet ovat myyneet nuuskaa toisilleen esimerkiksi huoltoasemien ja kauppakeskuksen parkkipaikoilla sekä erään huoltoaseman läheisyydessä sijaitsevalla metsätiellä.

Suurin osa salakuljetusketjun jäsenistä on syyttäjän mukaan tuonut nuuskaa Ruotsista Suomeen yksin. Osa tekijöistä on salakuljettanut nuuskaa myös yhdessä.

Tullaamattomia savukkeita ja alkoholia

Lisäksi yksi salakuljetusketjun jäsenistä on syytteen mukaan ostanut toisten henkilöiden Tullille ilmoittamatta Suomeen tuomia ulkomaisia savukkeita. Kotietsinnässä tämän luota on löytynyt yhteensä 101 kartonkia, eli 20 200 savuketta, joiden osalta on jätetty maksamatta veroja 7 600 euroa.

Toista jäsentä puolestaan syytetään tullaamattoman alkoholin ja savukkeiden tuonnista Latviasta Suomeen. Syytteen mukaan mies on tuonut Latviasta viisi litraa alkoholia ja kuusi kartonkia savukkeita, jotka hän on myynyt Suomessa eteenpäin. Näiden osalta vältettyjen verojen määrä on ollut runsaat 500 euroa.

Eräs jäsenistä on syytettynä myös huumausaineen käyttörikoksesta. Syytteen mukaan mies oli pitänyt laittomasti hallussaan omaa käyttöä varten 1,7 grammaa marihuanaa ja kahta huumausaineeksi luokiteltua, fenatsepaamia sisältänyttä tablettia.

Tuomio helmikuussa

Syyttäjä vaatii syytetyille törkeistä veropetoksista ja salakuljetuksesta muun muassa ehdollista vankeutta ja sakkorangaistuksia. Pisimmät syyttäjän vaatimista ehdollisista vankeustuomioista ovat runsaan vuoden mittaisia. Osa syytetyistä on syytettynä laittomaan tuontitavaraan ryhtymisestä.

Lisäksi syyttäjä vaatii syytettyjen omaisuutta takavarikoitavaksi yhteensä satojen tuhansien eurojen arvosta.

Syyttäjän mukaan veropetoksissa on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä, teot on tehty erityisen suunnitelmallisesti ja ne ovat olleet myös kokonaisuutena arvostellen törkeitä.

Kymenlaakson käräjäoikeus käsittelee tapausta maanantaina. Tuomio annetaan helmikuussa.