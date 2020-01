Naisten ja tyttöjen jäälajin ringeten harrastajamäärät eivät ole kasvaneet merkittävästi, vaikka Suomi on voittanut naisten maailmanmestaruuden seitsemän kertaa peräkkäin.

Lajilla on Suomessa noin 4 000 harrastajaa, kun lajin syntymämaassa Kanadassa pelaajia on yli 30 000.

– Isossa kuvassa arvokisamenestyksellä ei ole ollut vaikutusta harrastajamäärään. Tähän liittyy tietysti isona osana medianäkyvyyden puute, sanoo valmennuspäällikkö Matti Virtanen Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:stä.

Naisten maailmanmestaruuden lisäksi Suomen alle 21-vuotiaiden ringettemaajoukkue voitti MM-hopeaa viime joulukuussa Kanadassa.

Lahti Ringeten puolustaja Jemina Hakomäki pelasi nuorten mitalijoukkueessa.

– Kisat olivat ainutlaatuinen kokemus. Ehkä näkyvyyden puutteeseen vaikuttaa se, että tämä on pelkästään naisten laji.

Lahti Ringeten hyökkääjä Sara Saarinen (vas.) ja puolustaja Jemina Hakomäki harjoituksissa. Petri Niemi/Yle

Jotkut seurat ovat markkinoineet lajia maajoukkuepelaajillaan, mikä on tuonut jonkin verran uusia harrastajia näihin seuroihin. Harrastajia löytyy kuusivuotiaista ringettekoululaisista aktiivisiin aikuispelaajiin.

Länsiväylän mukaan Espoossa pelaajamäärä (siirryt toiseen palveluun) on ollut kovassa kasvussa.

Taitoa ja kontaktia

Lahti on yksi maan aktiivisimmista ringettekaupungeista. Lahti Ringette on kaksinkertaistanut pelaajalisenssien määrän yli kahteensataan kymmenessä vuodessa. Edustusjoukkue on noussut SM-sarjaan ja metsästää mitalia.

28-vuotias lahtelaishyökkääjä Tanja Eloranta on voittanut urallaan jo useita maailmanmestaruuksia ja Suomen mestaruuden. Hän aloitti lajin noin 4-vuotiaana.

Lahti Ringeten kokeneen keskushyökkääjän mielestä huipputasolla laji on muuttunut entistä vauhdikkaammaksi.

– Fyysisyyttä ei ole aikaisemmin ollut näin paljon. Välillä tilanteissa pelkää, että sattuu ja ajetaan päin laitaa. Lajiin on tulossa myös tosi kovia nuoria, jotka ovat taitavia ja joilla on peliälyä.

Pelivälineenä käytetään kumista rengasta eli ringetteä. Petri Niemi/Yle

Ringetessä jäähyjä tulee tyypillisimmin pelaajan estämisestä, mailalla huitomisesta ja tahallisesta vartalokontaktista.

Paljon tilanteita ja maaleja

Kentän siniviivat on ylitettävä syöttelemällä, mikä vaatii joukkuepeliä.

Hyökkäysaikaa on puoli minuuttia aloituksesta laukaukseen. Jos maalivahdille ei tule tuossa ajassa torjuntaa, kumirengas siirtyy vastustajalle.

– Pelaajat kehittyvät koko ajan ja vedot pahenee. Kivointa tässä lajissa on, että voi kehittyä koko ajan, eikä voi olla itseensä tyytyväinen missään vaiheessa, kertoo Lahti Ringeten maalivahti Katariina Ek, joka myös kuului alle 21-vuotiaiden MM-hopeajoukkueeseen.

Lahti Ringeten maalivahti Katariina Ek on harrastanut lajia noin 14 vuotta. Petri Niemi/Yle

Ottelut ovat usein runsasmaalisia. Esimerkiksi naisten SM-runkosarjassa neljä maaliahneinta joukkuetta tekivät 92–132 maalia 14 ottelussa.

Lahti Ringeten hyökkääjä Sara Saarinen kertoo, että mukaan mahtuu myös erikoisempiakin suorituksia. Hän sanoo tekevänsä maaleja, jotka saavat joukkueen kapteenin nauramaan.

– Teen maaleja, jotka saavat joukkueemme kapteenin nauramaan. Yksi sellainen oli, kun haamukiinnioton jälkeen lähdin hyökkäämään. Kaverit syöttivät minut viivojen yli ja rengas meni vastustajan maalivahdille, joka on yksi Suomen huippumaalivahdeista. Hänelle sattui moka ja hän syötti renkaan suoraan minulle. Tein siitä syötöstä maalin.

Mitalipelit häämöttävät?

Lahti Ringette pelaa parhaillaan naisten SM-sarjan ylempää loppusarjaa viiden muun joukkueen kanssa.

Edustusjoukkueen mitalinhimo on suuri, sillä edellinen mitali on tullut 1990-luvun alkupuolella.

– Pystymme haastamaan jokaisen loppusarjan joukkueen ja pelit voivat mennä ristiin, sanoo Tanja Eloranta.

Ringette vaatii taitoa, nopeutta ja voimaa. Petri Niemi/Yle

Viime vuonna Lahti Ringette oli sarjan neljäs.

– Joukkueemme on nyt kehittynyt ja joukkueiden tasoerot ovat tänä vuonna pienempiä. Uskon kovasti, että tänä vuonna saadaan mitali, arvioi Sara Saarinen.

Ylemmän loppusarjan sarjataulukossa (siirryt toiseen palveluun) Lahti on tällä hetkellä neljäntenä ja yrittää raivata tiensä kohti mitalipelejä.

Pronssiottelu ja ensimmäinen loppuottelu pelataan maaliskuun lopulla.

Kuuntele: Ringeten joukkuepeli, vauhti ja fyysisyys koukuttavat