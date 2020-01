Kuva kolmesta lääkäristä käynnisti vyyhdin, joka suisti kokonaisen sairaanhoitopiirin raiteiltaan – puheenjohtajan kujanjuoksu ei lopu

Tuolilla istuu huojentunut nainen. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.) sai viime marraskuussa niskoilleen koko joukon syytöksiä.

Eksoten tarkastuslautakunta epäili, että Vesterinen olisi syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen tai virka-aseman väärinkäyttöön. Lautakunta päätti viedä asian poliisin tutkittavaksi.

Viime lauantaina poliisi ilmoitti, ettei se aloita asiassa esitutkintaa.

Poliisin saaman selvityksen mukaan virkavelvollisuuksia ei ole rikottu, jolloin rikoslain virkarikossäännösten edellytykset eivät täyty. Esimerkkinä poliisi mainitsee tilanteet, joissa virkamies ei ole noudattanut "hyvää hallintotapaa" tai ei ole "hoitanut virkaa asianmukaisesti". Ne eivät poliisin mukaan täytä laillisuusperiaatteen mukaista täsmällisyysvaatimusta.

Virkarikoksista tuomitseminen edellyttää virkavelvollisuuden sisällön tarkkaa määrittelemistä, ja kun sen tunnusmerkistö ei täyty, poliisi ei aloita asiassa esitutkintaa.

– Minä olen tiennyt, etten ole syyllistynyt väitettyihin virkarikoksiin, sanoo Vesterinen.

Räväkkä ilmoitus

Vyyhti alkoi purkautua viime kesänä, kun Eksote julkaisi huomiota herättäneen lääkäreiden työnhakuilmoituksen. Kuvassa paidaton nuorimies nojaili virvoitusjuomalasia pidellen arvokkaan näköiseen avoautoon.

Auton takapenkillä istuva nuori nainen mahtui juuri ja juuri kyytiin ostoskasseineen. Reissussa näytti olevan kolme kovapalkkaista lääkäriä.

Ilmoitusteksti lupasi lääkäreille huippupalkkaa, räätälöidyn työajan ja loistavia työkavereita.

Kuvakaappaus Eksoten somemainoksesta

Ilmoitus pyöri erityisesti sosiaalisen median kanavilla, kuten Facebookissa. Reilun viikon kuluttua se kuitenkin äkkiä katosi.

Tuli ilmi, että Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.) oli käskenyt poistaa mainoksen.

– Puutuin operatiiviseen toimintaan ja ihan määräsin, että nyt se kuva sieltä veke. Nyt on tullut niin kauheasti huonoa palautetta siitä, kertoi Vesterinen heinäkuussa Ylelle.

"Raskasta aikaa"

Vesterinen kertoi tuolloin, että osa Eksoten johdosta, luottamushenkilöistä ja lääkäreistä pahastui ilmoituksesta. Närää oli aiheuttanut myös se, ettei johtoryhmä ollut etukäteen nähnyt ilmoitusta.

Eksoten luottamushenkilöissä alkoi nousta epäilyjä, että Vesterinen olisi syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen tai virka-aseman väärinkäyttöön.

Hänen epäiltiin muun muassa järjestäneen tutuilleen lääkäriaikoja Eksoten toimipisteisiin, pyrkineen vaikuttamaan rekrytointeihin ja hyödyntäneen asemaansa toimeensa liittymättömissä asioissa ja toimimalla epäasiallisesti erilaisissa yhteyksissä.

Niinpä Eksoten tarkastuslautakunta päätti viedä asian poliisin selvitettäväksi.

Nyt kolme kuukautta myöhemmin Vesterinen tunnustaa, että ihan helppoa ei ole ollut.

– Tämä on ollut raskasta aikaa. Minua saatiin ihan vapaasti syytellä ja mediassa toistettiin päivästä toiseen, että minua on syytetty siitä, tästä ja tuosta, kertoo Vesterinen.

Kiistää toimineensa väärin

Marja-Liisa Vesterinen tyrmää väitteet, että hän olisi järjestänyt tutuilleen lääkäriaikoja. Vesterisen mukaan häneen otti yhteyttä entuudestaan tuntematon eläkeläinen. Tämä oli saanut lääkäriajan vasta kuuden viikon päähän.

– Minulle tuli tieto, että hän pyörtyilee, häntä huimaa ja että hän kärsii hartiasäryistä. Maallikkona minulle tuli mieleen, että voisiko hänellä olla esimerkiksi sydämessä vikaa.

Vesterinen kertoo soittaneensa terveysaseman esimiehelle ja kysyneensä tältä, voisiko joku tarkistaa tämän eläkeläisen tilanteen.

– Hän sai lääkäriajan. Tämä henkilö tutkittiin ja häneltä löytyi sydänvika ja hänet passitettiin leikkaukseen. Oliko väärin, kysyy Vesterinen.

Vesterisen mielestä tämä ei voi olla rikos, koska hallintosäännössä, missään ohjeissa tai laissa ei tällaista menettelyä kielletä.

Marja-Liisa Vesterinen myös nyt kiistää puuttuneensa operatiiviseen toimintaan, vaikka hän Ylelle heinäkuussa sanoi puuttuneensa operatiiviseen toimintaan.

– Sanoin sen silloin huolimattomasti. Mainostoimisto oli ilmottannut, että kuvaa ei voi vaihtaa. Sanoin, että ei rekrytointikampanjaa tarvitse keskeyttää. Vain kuva pitää vaihtaa. Onko tämä nyt määräys vai ei, pohtii Vesterinen.

Luottamus puntarissa

Vesterinen ei halua arvioida, miksi häntä vastaan halutaan tehdä rikostutkinta. Hän ei lähde pohtimaan, haluaako joku kammeta hänes pois Eksoten hallituksen puheenjohtajan paikalta.

– Minä haluan keskustella vastapuolen kanssa. Haluan keskustella niin, että he saavat oikein tiedon siitä, mitä on tapahtunut. Jos he ovat minua vahingoittaakseen esittäneet näitä väitteitä, haluan silti, että meillä on keskusteluyhteys.

Marja-Liisa Vesterinen kertoo, että poliisi ei kuullut häntä kolmen kuukauden aikana kertaakaan.

– Poliisi kyllä soitti kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla kysyi lakimiehen nimeä ja toisella kerralla ilmoitti, ettei aloita esitutkintaa.

Vesterisen luottamus punnitaan vielä Eksoten valtuustossa. Sinne se päätyy maalis-huhtikuun vaihteessa.

– Minä katson vain eteenpäin, Vesterinen sanoo.

Valtuustolle asian valmistelee kuntalain perusteella asetettu Eksoten tilapäinen valiokunta, jonka tehtävä on arvioida Vesterisen toimet. Kyse on siitä, onko Vesterinen voinut toimillaan saattaa Eksoten huonoon valoon ja onko hän toiminut Eksoten edun mukaisesti.

– En ota kantaa, onko Vesterinen tehnyt jotain väärää tai ei. Nyt puidaan sitä luottamusta ja käyttäytymistä Eksoten hallituksen puheenjohtajan toimessa ja luottamushenkilönä, että onko se asianmukaista ja sellaista että Eksoten valtuusto pystyy hyväksymään sen ja luottamaan hänen toimintaansa edelleen, väliaikaisen valiokunnan puheenjohtaja Antti Vilkko (kesk.) sanoo.