Pääministeri Marin Time-lehdelle: Naisten johtama hallitus on isompi asia maailmalla kuin Suomessa

Maailman nuorimpana naispääministerinä Sanna Marin (sd.) on saanut runsaasti huomiota maailman tiedotusvälineissä. Nyt haastatteluun tarttunut myös arvostettu yhdysvaltalainen aikakauslehti Time. (siirryt toiseen palveluun) Haastattelu oli Timen luetuimpien artikkeleiden joukossa maanantaina.

Marin kuitenkin huomauttaa haastattelussa, että julkisuus ei ole aina positiivinen asia vaan se teettää enemmän työtä:

– Se on tietenkin hyvä mahdollisuus pitää Suomea esillä, ja olen siitä kiitollinen. Luulen, että olisi kuitenkin helpompaa keskittyä asioihin eikä persoonaan, Marin sanoo Timelle.

Lehti jatkaa kertomalla, kuinka Marin itse on keskittynyt asioihin koko elämänsä ajan. Häntä ei ajanut politiikkaan kasvu sateenkaariperheessä vaan kiinnostus asioihin ja halu muutokseen.

– Olen mukana politiikassa, koska ajattelin, että vanhempi sukupolvi ei tehnyt tarpeeksi tulevaisuuden suurten kysymysten ratkaisemiseksi. Minun oli pakko toimia. En voinut vain ajatella, että se on jonkun muun ongelma.

Time kuvaa Marinin henkilökohtaista kasvua ja uraa politiikassa, joka on kulminoitunut pääministerin tehtävään naisvaltaisen hallituksen johdossa. Lehti kertoo, kuinka hallituksen 19 paikasta 12 on naisten hallussa. Suomessa, joka on ollut tasa-arvon edelläkävijöitä, sitä ei kuitenkaan pidetä erityisenä.

– Ehkä tämä ei ole niin iso asia Suomessa kuin muualla maailmassa, Marin arvelee lehdessä.

Yhdessä suhteessa naisvaltaisesta hallituksesta on kuitenkin hyötyä: saunassa.

– Perinteisesti se on paikka, jossa teemme päätökset. Nyt kun meillä on viisi naista johdossa, niin voimme mennä yhdessä saunaan ja tehdä päätökset siellä, Marin vitsailee Timelle.

Aiheesta muualla:

Time: How Finland's Sanna Marin, the World's Youngest Female Head of Government, Wants Equality, not Celebrity (siirryt toiseen palveluun)