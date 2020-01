Poliisi kokoaa kartastoa koko maan valvontakameroista –ilmoitusinto ollut laimeaa

Poliisin tavoitteena on kirjata kartastoon valtaosa kaikista Suomen valvontakameroista.

Poliisin valvontakamerakartasto ei ole edistynyt poliisin toivomalla tavalla. Poliisi yrittää koota kartaston, joka kattaisi valtaosan Suomen valvontakameroista.

Tähän mennessä karttaan on merkitty vasta vähän yli tuhat kameraa, sanoo hankkeesta vastaava Poliisihallituksen poliisitarkastaja Pekka Sallinen.

Suomessa on poliisin arvion mukaan kymmeniä tuhansia valvontakameroita. Kameroiden tarkkaa lukumäärää ei tiedä kukaan, koska periaatteessa kuka tahansa voi hankkia itselleen tai yritykselleen valvontakameran.

Poliisin tavoitteena on kirjata kartastoon valtaosa kaikista Suomen valvontakameroista. Kartasto ja sen sisältämät yhteystiedot helpottaisivat poliisin rikostutkintaa, kun poliisi saisi nopeammin kuvamateriaalia erilaisista rikostapauksista.

Poliisi on kiinnostunut erityisesti ulkoalueiden kameroista ja esimerkiksi kauppakeskusten sisätiloissa olevista kameroista.

Mikä kameravalvontakartasto? Valtakunnallinen tallennusalusta

Sisältää valvontakameroiden sijainnit ja omistajien yhteystiedot

Tietojen luovuttaminen kartastoon on vapaaehtoista

Mukana mm. yritysten, kauppojen, kauppakeskusten ja yksityisten ihmisten valvontakameroita

Sisältää myös 42 kaupungin ja kunnan alueella olevat kaupunkikamerajärjestelmät

Tiedot vain poliisin käytössä, eivät julkisia

Auttaa poliisia hyödyntämään paremmin olemassa olevia valvontakameroita

Kameroiden käyttöjärjestelmiin ei pääse kartaston kautta Lähde: Poliisihallitus

Valtakunnalliseen kartastoon alettiin kirjata kameroita viime vuoden lokakuussa. Sitä ennen eri poliisilaitoksilla oli vain omat paikalliset karttansa ja listansa omien alueidensa kameroista.

Sytyke valtakunnallisen tallennusalustan perustamiseen tuli Turun terrori-iskusta vuonna 2017.

– Siinähän oli kohtuullisen iso työ jälleen kerran selvittää, onko jossain lisää kameroita. Se oli tässä triggeri siihen, että meidän on parannettava toimintaamme ja saatava valtakunnallinen kartasto, Sallinen selittää.

Harva tietää poliisin hankkeesta

Sallinen arvioi projektin takkuamisen johtuvan siitä, että kameravalvontakartaston saama julkisuus on jäänyt vähäiseksi.

– Jos kysytään, niin ilmoitellaan, eli rikostapausten yhteydessä kameroista saadaan tietoja, mutta muuten ei ole juuri tietoja tullut. Toivoisimme, että ihmiset toimittaisivat lisää tietoja, Sallinen sanoo.

Kyse ei ole Sallisen mukaan niinkään siitä, että ihmiset eivät olisi halukkaita jakamaan poliisille tietoja kameroistaan.

– Kerran historiassa, vuonna 2005, yksi firma kieltäytyi. Se oli suomalainen tietoturvayhtiö, joka katsoi, että vain heidän täytyy tietää, mitä he valvovat, Sallinen muistelee.

Kameroiden sijaintitietojen luovuttaminen kartastoon on vapaaehtoista.

Poliisi saa materiaalin käyttöönsä vaikka pakolla

Jos on tapahtunut rikos, poliisi voi ottaa valvontakameroiden kuvaamat materiaalit käyttöönsä vaikka väkisin pakkokeinolain nojalla. Sallinen sanoo, että hän ei ole itse joutunut koskaan turvautumaan pakkokeinoihin, vaan poliisin on aina annettu käyttää kuvamateriaaleja.

Itse pysäköin mielelläni valvontakameran alle. Pekka Sallinen

Valvontakameroiden hyödyntäminen rikostutkinnoissa on lisääntynyt koko ajan. Viime vuonna Helsingin poliisi hyödynsi valvontakamerakuvaa noin 6 000 jutussa, Sallinen sanoo.

– Kun kameroiden kuvanlaatu on parantunut, sillä on enemmän todistusarvoa. Se taas on johtanut siihen, että poliisille lähetetään enemmän valvontakamerakuvia rikoksen selviämisen toivossa.

Parkkipaikoilla kannattaa pysäköidä lähelle kameraa

Sallisen mukaan esimerkiksi asuntomurtojen tutkinnassa naapureiden valvontakameroista voi olla paljon apua. Jos poliisi siis tietää, että sellaisia on olemassa.

Myös esimerkiksi pysäköintialueilla autoihin tulevissa kolhuissa kamerat auttavat selvittämään, kuka autoa on kolhinut.

– Itse jos menen lentokentälle, niin pysäköin mielelläni valvontakameran alle. Samoin kauppakeskuksissa, Sallinen naurahtaa.

