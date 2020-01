”Vuosiluku 2020 kivannäköinen sormuksen kaiverruksessa” – suosittu häävuosi näkyy kirkkojen varauskalentereissa ja hääpukuliikkeissä

Symmetriset päivämäärät kiinnostavat. Jo helmikuussa on paljon häitä.

TurkuPorilainen Sivi Kuoppakangas saapuu Turun keskustassa sijaitsevaan hääpukuliikkeeseen äitinsä Päivikki Kuoppakankaan kanssa. Kaksikko on käynyt sovittamassa pukuja jo Porissa, mutta Turun tarjonta halutaan nähdä myös.

– Porin puvuista jäi pari mallia mieleen, mutta haluan varmistaa parhaimman puvun löytymisen, kertoo Sivi Kuoppakangas.

Ompelijana ja myyjänä toimiva Elina Jalkanen vetää pukuja esille rekistä. Aluksi asiakkaan kanssa hahmotellaan aina, millaista tyyliä haetaan eli kapeaa vai laajempaa helmaa, hihoja vai hihattomuutta.

Sivi Kuoppakangas on jo katsonut pukuja netistä ja sometileiltä. Niiden avulla hän on valinnut liikkeitä, joissa haluaa sovittaa pukuja.

– Tämä on ihanaa aikaa. On mukava äidin kanssa sovitella ja valita pukua, kertoo morsian ja pyörähtää esiin yhä uudelleen ja uudelleen uusi puku yllään.

Elina Jalkanen (vas.) ja Päivikki Kuoppakangas kuuntelevat, kun Sivi Kuoppakangas (keskellä) kertoo unelmapuvustaan. Minna Rosvall / Yle

Hääbuumia jo talvella

Yrittäjä Tiina Grön vastailee välillä puhelimeen ja rientää takaisin oman asiakkaansa luo. Vuosi 2020 on alkanut kiireisissä merkeissä.

– Olen ollut alalla 12 vuotta, ja tällaista vastaavaa vuotta ei ole ollut. Moni on varmasti odottanut tätä vuotta. Helmikuussa on jo suosittuja päiviä ja karkauspäivä, kertoo Tiina Grön.

Yrittäjä Tiina Grön kjertoo, että puvut ovat aiempaa luonnollisempia ja mukavampia. Materiaalit ovat kevyitä. Minna Rosvall / Yle

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä kerrotaan, että esimerkiksi lauantaina 22. helmikuuta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkoissa on yhdeksän vihkimistä ja yksi avioliiton siunaus. Karkauspäivänä eli 29. helmikuuta vihitään viisi paria ja yksi saa liitolleen siunauksen.

Siviilivihkimispuolella on myös vilkasta. Digi- ja väestötietovirastosta kerrotaan, että esimerkiksi Helsingin maistraatti on täyteen varattu 20. helmikuuta 2020 virka-aikana. Myös Turussa ja Porissa samana päivänä on paljon varauksia. Näille ja karkauspäivälle 29.2. voi vielä varata vihkimisajan.

Sivi Kuoppakangas on tyytyväinen kokeilemansa puvun selkäosan kirjailuun. Minna Rosvall / Yle

Vuosiluku 2020 on mukava kaiverruksessa

Sivi Kuoppakangas valitsi hääpäivän sulhasensa kanssa jo pari vuotta sitten. Taustalla on, että kirkko ja juhlapaikka pitää varata ajoissa ennakkoon. Pari päätti viettää kesähäät elokuussa. Samaa olivat miettineet monet muutkin Porin suunnalla.

– Päivämäärä 8.8. oli aika suosittu päivä. Siirsimme häitämme siksi parilla viikolla eteenpäin. Vuosi 2020 on kivannäköinen sormuksen kaiverruksessa ja helppo vuosi muistaa tästä eteenpäin, pohtii Sivi Kuoppakangas.

Suosituin avioitumiskuukausi Turun seudulla on elokuu, jolloin tänä vuonna vihitään 75 paria. Porin seudulla hääbuumi jatkuu kesäkuusta syyskuuhun seurakunnista saatujen tietojen mukaan.

Monella paikkakunnalla järjestetään vihkitapahtumia. Turun Mikaelin kirkossa 10.10.2020 vihkimaratonissa vihkimisiä on tarkoitus järjestää puolen tunnin välein kello 12 alkaen. Katariinan seurakunta järjestää Hääyö-tapahtuman 15.8.2020 Pyhän Katariinan kirkolla.

10.10. on suosittu päivä Turun seudulla. Siihen päivään on varattu yhdeksän vihkimistä ja yksi avioliiton siunaus. Suosituin vihkipäivä vuonna 2020 Turun seudulla on lauantai 8. elokuuta. Silloin vihitään 24 pariskuntaa.

Hääpukua halutaan kokeilla liikkeissä

Tavallinen televisionkatsojakin pääsee nykyään mukaan hääbuumiin, sillä katsottavissa on lukuisia hääpukujen valintaan keskittyviä ohjelmia eri puolilta maailmaa.

Yrittäjä Tiina Grön painottaa, että puku on nähtävä päällä. Televisio-ohjelmat eivät juurikaan vaikuta puvun valintaan, mutta lisäävät intoa pukujen sovitukseen.

– Puku on tosiaankin nähtävä itsensä yllä, sillä jokaisella naisella on omat kurvinsa. Puku pitää tuntua omalta. Naisilla on omat kurvinsa. Me haluamme kertoa, mitä puvun valinnassa pitää ottaa huomioon. Puvun täytyy kertoa jotain kantajansa persoonasta. Siinä pitää tuntea itsensä upeaksi, kertoo Grön.

Hääohjelmat eivät Grönin mukaan ole lisänneet hääbuumia. Ne luovat lähinnä hääfiilistä morsiamille. Moni kertoo liikkeeseen tullessaan jännittävänsä kovasti.

Puvut ovat muuttuneet ehkä hieman luonnollisemmiksi viime vuosikymmenen aikana. Materiaalit ovat aiempaa kevyempiä. Niissä on hyvä olla koko hääpäivän ajan.

– Mallistot ovat monipuolisia. Pitsiä, blingiä on paljon ja toisaalta taas hyvinkin yksinkertaisia ja selkeitä pukuja. Morsiamen persoona ratkaisee puvun tyylin.

Pitsi on edelleen trendikästä hääpuvuissa. Minna Rosvall / Yle

Jotkut morsiamet haluavat pelkistetyn puvun. Minna Rosvall / Yle

Oman prinsessan hääpäivä on tärkeä juttu

Tässä Turun keskustassa sijaitsevassa hääpukuliikkeessä asiakkaalle varataan kaksi tuntia aikaa sovittaa pukuja. Sivi Kuoppakangas on ehtinyt sovittaa noin viittä pukua, kun kaksi parasta erottuu joukosta. Morsiamen äiti, Päivikki Kuoppakangas, yrittää hillitä tunteitaan ja mielipiteitään.

– Tämä on liikuttavan ihanaa. Puku on yksi tärkeimpiä asioita hääpäivässä. Oma pikku prinsessa on juhlan kaunistus, kertoo Päivikki Kuoppakangas.

Kaksikko odottaa sovituspäivältä paljon. Lopulta morsian sovittaa yhtä pukua toistamiseen. Liikkeen henkilökunta tutkii morsiamen ilmeitä. Puvussa mikään ei saa harmittaa.

– En sano omaa mielipidettäni. Annan hänen päättää. Katsotaan, miten käy, pohtii Päivikki Kuoppakangas ja näppäilee kuvia puhelimellaan, sillä morsiamen isältä kysytään myös mielipidettä.

Minkä puvun morsian lopulta pukee päälleen, sen saavat nähdä Ulvilan kirkkoon elokuussa kokoontuvat juhlavieraat.

