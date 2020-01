Weinsteinin oloinen mediamoguli öykkäröi nyt teatterissa – Karvas pala tuo #metoon TTT:n näyttämölle

Elokuvatuottaja Barney Fein on iljettävä ihminen.

Hän on Hollywoodin kuningas, jolla on loputtomiin rahaa ja valtaa. Niitä hän käyttää häpeilemättä oman nautintonsa saavuttamiseen ja muiden nöyryyttämiseen.

Fein tekee silppua käsikirjoittajista, on äidilleen sydämetön hirviöpoika, eikä epäröi valjastaa tarpeen tullen vaikka syöpäsairaita lapsia kaikkivoipaisuusharhansa pönkittämiseen.

Hän kohtelee muita kuin kuonaa samalla kun varmistelee ihmisoikeuspalkinnon pokkaamista.

Ennen kaikkea Fein on saalistaja. Hän heittää potenssilääkkeen kitaansa, kutsuu elokuvauraa aloittelevan naisen huoneeseensa, eikä kuuntele kieltäviä vastauksia. Hänen käsissään on toisen tulevaisuus ja vyönsolki.

Onneksi Fein on fiktiota, Aimo Räsäsen näyttelemä hahmo farssissa Karvas pala.

Vaikka Fein muistuttaa erittäin paljon Hollywood-tuottaja Harvey Weinsteinia, jota syytetään oikeudessa törkeästä raiskauksesta, pahoinpitelystä ja seksiin pakottamisesta, virallisesti kaikki yhtymäkohdat Barney Feinin ja Weinsteinin välillä ovat silkkaa sattumaa.

Ohjaaja Milko Lehto uskoo, että esitys herättää tunteita ja jakaa katsojien mielipiteet. Kari Sunnari/TTT

Lontoosta suoraan Tampereelle

Pulitzer-palkitun ja kahdesti parhaasta käsikirjoituksesta Oscar-ehdokkaana olleen David Mamet’n näytelmä Bitter Wheat kantaesitettiin kesäkuussa Lontoossa.

Aikansa kiitellyimpiin näytelmäkirjailijoihin kuuluvan Mamet’n #metoo-näytelmään kohdistuivat kovat odotukset.

Niitä lisäsi se, että pääosassa oli yleensä ylistetty amerikkalaistähti John Malkovich, joka teki ensimmäisen teatteriroolinsa 30 vuoteen.

Kriitikot tyrmäsivät esityksen lähes täysin. Mamet’ia syytettiin jopa naisvihaajaksi, joka omii uhrien tarinat ja tekee niistä viihdettä.

Tarinankerrontaa haukuttiin laiskaksi, päähenkilöä paperinohueksi, dialogia rasistiseksi ja tekstiä sekavaksi raivonpurkaukseksi, jolla ei ole edes kunnon loppua.

Erityisen paljon useita teatteriarvostelijoita ärsytti se, että naiset olivat heidän mielestään esityksessä lähinnä koristeita.

Näytelmä on miehen kirjoittama ja ohjaama, sen näkökulma on miehen, eikä se kriitikoiden mielestä ymmärtänyt juuri mitään naisten keskinäiseen solidaarisuuteen perustuvasta #metoo-liikkeestä.

Polemiikkia nostattanut näytelmä nähdään nyt tuoreeltaan Tampereen Työväen Teatterissa. Ohjaaja Milko Lehto, keski-ikäinen valkoinen mies, ymmärtää hyvin, että katastrofin ainekset ovat kasassa.

– Mamet on 70-vuotias, ja minä kohta 50. Kun kaksi tämän ikäistä miestä tekee juttua #metoosta, niin lähtökohta on helppo kyseenalaistaa. Tässä esityksessä tehdään kuitenkin todella raadollinen länsimaisen heteromiehen läpileikkaus. Teot ja niiden seuraukset ovat rankkoja, ja ne tuomitaan.

Barney Fein (Aimo Räsänen) ei hyväksy kieltävää vastausta Yung Kim Liltä (Yuko Takeda). Kari Sunnari/Tampereen Työväen Teatteri

Kolme loppua, kolme näkökulmaa

David Mamet'n teksti on vain yksi Karvas pala -esityksen elementti, Milko Lehto huomauttaa. Jokainen tulkinta on erilainen.

Työväen Teatterissa esitykseen on lisätty viittaus siihen, että Weinstein näytti hetken selviävän syytöksistä kuin koira veräjästä. Lisäksi Lehdon toteutuksessa on kolme loppua. Teksti on kaikissa sama, mutta näkökulma vaihtuu.

– Mamet’n kirjoittama loppu on aika kyyninen ja nihilistinen. Siinä annetaan ymmärtää, että pyörä vain jatkaa pyörimistään. Meidän versiossamme katsoja saa tavallaan valita.

Lehtoa kiinnostaa sekä #metoo-ilmiössä että Karvas pala -näytelmässä etenkin se, miten Weinsteinin kaltaiset miehet ovat saaneet mellastaa rauhassa vuosikausien ajan.

– Mamet’n teksissä sitä ei kauheasti pohdita, mutta olen koittanut nostaa omassa ohjauksessani valokeilaan sen, miten ihmiset ovat sallineet tällaisen käytöksen ja katsoneet sitä sormiensa välistä.

Vaikka niitäkin puheenvuoroja on, joissa valitetaan kyllästymistä koko #metoo-asiaan, on Lehdon mielestä kampanjalla vielä paljon tehtävää. Seksuaalisen häirinnän ja myrkyttyneen vallankäytön pintaa on vasta sipaistu.

– Edelleen kuulee niitä kommentteja, että onko se nyt niin kamalaa se häirintä, ja aina näitä juttuja on ollut, eikä järvi soutamalla kulu. Meidän esityksemme tarkoitus on näyttää, että tällainen toiminta on aina yksiselitteisen törkeää ja tuomittavaa.

Viime aikoina on esimerkiksi noussut keskusteluun urheilun ja liikunnan piirissä tapahtuvia väärinkäytöksiä.

– Väitän, että tällainen toiminta lävistää koko yhteiskunnan tai oikeastaan kaikki yhteiskunnat

.

- Aimo Räsänen on hirveän lämminsydäminen ihminen. Kontrasti narsistisen ja puhtaasti pahan Barney Feinin hahmon kanssa on kiinnostava, sanoo ohjaaja Milko Lehto. Kari Sunnari/TTT

"Elokuva on kuolemattomuusteollisuutta"

Lehto ei ole nähnyt Lontoon tuotantoa näytelmästä, mutta on kuulopuheiden perusteella varma siitä, että Tampereella nähdään rankempi versio.

Hänen mukaansa ei ole vaaraa siitä, että työryhmän näkökulma jäisi epäselväksi. Esityksen sanoma on se, että muutoksen on tultava.

– Valtaa, ja etenkin miehistä valtaa, on käytetty törkeästi. Siitä on tehtävä loppu.

Harvey Weinsteinin kanssa rimmaava tuottajaguru Barney Fein on äärimmäinen hahmo.

– Elokuva on unelmateollisuutta – tai oikeastaan kuolemattomuusteollisuutta. Jos saa pääroolin huippuelokuvasta, niin ihmisestä tulee tavallaan ikuinen. Se antaa erityistä valtaa. Vallankäyttö on silti aina vallankäyttöä. Tappaa sitten yhden ihmisen tai sata, niin on kyse pohjimmiltaan samasta asiasta.

Lehto kuitenkin kokee, että liioittelusta voi seurata oivallus.

– Uskon, että ainakin jokainen nainen tunnistaa näytelmän tapahtumista sen, miten näitä juttuja kuljetetaan. Se ehkä pistää havahtumaan, että kaikkeen vähänkään tuon kaltaiseen käytökseen pitää puuttua.

Öykkäri on myös pienempi öykkäri

Suurin osa seksuaalisesta häirinnästä ja vallan väärinkäytöksistä on arkisia, pieniä asioita, Lehto toteaa. Niitä on totuttu sietämään, eikä niitä pitäisi sietää. Hänellä on kovat odotukset sen suhteen, millaista keskustelua näytelmä voi parhaimmillaan herättää.

– Tällaista tapahtuu kaikilla työpaikoilla enemmän tai vähemmän räikeästi. Ääripisteiden väliin mahtuu kaikenlaista typerystä ja huonosti käyttäytyvää miestä, joiden toimintaan pitää puuttua.

Sukupuolten tasa-arvo ja häirinnästä vapaa ympäristö ei ole Lehdon mukaan vain naisten asia. Öykkärimiesten käytös rajoittaa myös miesten vapautta.

– Me miehet kärsimme tästä myös. Kun naisporukkaan tulee useampi mies, tilanne muuttuu heti. Naiset alkavat käyttäytyä varautuneesti, koska heillä on niin vahva kokemus siitä, että jossain vaiheessa seuraa ahdistelua tai ainakin ehdottelua. Jos asioissa tapahtuisi edes pientä kehitystä, se vapauttaisi miehiä olemaan muutakin kuin subjekteja.