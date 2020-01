Vaasan ammattikorkeakoulun vessasta löytyi lavuaarin alle teipattu kamera – poliisi tutkii salakatseluna

Tämän lavuaarin alla kamera oli. Ensimmäisen kerroksen aulatiloissa sisäänkäynnin vieressä on yhteensä 4 yhden hengen vessaa, joista yksi on Inva, ja muut tavallisia. Kuvassa Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Jorma Tuominen.

Tämän lavuaarin alla kamera oli. Ensimmäisen kerroksen aulatiloissa sisäänkäynnin vieressä on yhteensä 4 yhden hengen vessaa, joista yksi on Inva, ja muut tavallisia. Kuvassa Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Jorma Tuominen. Antti Haavisto / Yle

Vaasan ammattikorkeakoulun Palosaaren kampuksen wc-tiloista löytyi viikonloppuna salakamera.

Opiskelija huomasi oppilaitoksen unisex-wc:ssa lavuaarin alle teipatun kameran lauantaina. Hän toimitti kameran vahtimestarille ja teki asiasta ilmoituksen.

Oppilaitoksen tilat on tarkistettu tänään maanantaina, eikä muita kameroita ole löytynyt. Vielä ei ole tiedossa, kauanko kamera vessassa oli ja välittikö se suoraa kuvaa vai oliko kyse tallentavasta kamerasta.

Kameran löytyminen tuli Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Jorma Tuomiselle yllätyksenä, mutta kuvaa hänen mukaansa valitettavan hyvin nykyaikaa.

– Kamerajärjestelmiä on viritelty milloin mihinkin, nyt tällä kertaa meidän tiloihin. Tämä on ikävää ja harmittavaa, Tuominen sanoo.

Tuomisen mukaan tapahtuneesta on ilmoitettu opiskelijoille ja henkilökunnalle. Myös siivoojia on Tuomisen mukaan ohjeistettu tarkkailemaan ympäristöä.

– Täytyy pitää nyt korkeampaa valvonta-astetta lähitulevaisuudessa. On tärkeää, että oppilaitos on turvallinen ja luotettava ja henkilökunta tekee kaikkensa, että täällä on hyvä opiskella, Tuominen kertoo.

Jorma Tuomisen ja Paavo Sormusen mukaan uusia kameroita ei ole löytynyt. Antti Haavisto / Yle

Paljon kysymyksiä ilmassa

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK:in hallituksen puheenjohtaja Paavo Sormusen mukaan tapahtunut on herättänyt opiskelijoiden keskuudessa hämmennystä. Moni opiskelija pohtii, miten kauan kamera on ollut paikallaan.

– "Miksi" ja "kuka" ovat aika yleisiä kysymyksiä. Tuollainen kuvaaminen ei kuulu ammattikorkeakouluihin tai mihinkään, Sormunen kertoo.

VAMK:in toisen vuoden liiketalouden opiskelijat Hanna Mäntylä, Iida Ojala, Jenni Rantasalo ja Benjamin Raunio olivat tilanteesta myös hämmentyneitä.Tapauksesta on keskustelu paljon tunneilla ja käytävillä.

– Mihin sitä materiaalia on ollut tarkoitus käyttää, on ollut suurin kysymys, Hanna Mäntylä kertoo.

– Toivottavasti tekijä saadaan kiinni, Iida Ojala kertoo.

Benjamin Raunio pohtii tapauksen vaikutusta VAMK:in maineelle.

Opiskelijoissa tapaus on herättänyt hämmennystä. Kuvassa vasemmalla puolella Hanna Mäntylä ja Iida Ojala. Oikealla Jenni Rantasalo ja Benjamin Raunio. Antti Haavisto / Yle

Harvinainen tapaus

Tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Poliisi tutkii tapausta salakatseluna. Vaasan ammattikorkeakoulun Palosaaren kampuksen wc-tilojen salakuvaaminen on poliisin mukaan harvinainen tapaus.

Pohjanmaan poliiisilaitoksen viestintäpäällikkö Mikael Appelin mukaan salakatseluilmoituksia tehdään vuodessa Pohjanmaan alueella 15-20. Näihin lukeutuvat myös naapurien väliset kiistat. Tämän kaltaista tapausta Appel ei muista Pohjanmaan alueelta.

Vuosi sitten Saimaan ammattikorkeakoulun vessan kävijöitä oli videokuvattu salaa. Teosta oli tuolloin epäiltynä vuonna 1982 syntynyt mies. Mies ei levittänyt kuvamateriaalia eteenpäin.