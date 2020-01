Raija Pelli kirjoittaa iskelmätähti Kikan elämäkerran: "Lunastan lupaukseni Kirsille, että totuus tulee kerrottua"

Toimittaja Raija Pelli alkoi kirjoittaa elämäkertaa läheisestä ystävästään Kikasta, eli Kirsi Sirénistä lähes viisitoista vuotta laulajan kuoleman jälkeen. Pellin mukaan kyse on lupauksen lunastamisesta.

– Kirsillä oli hyvin voimakas käsitys siitä, että hän tulee menehtymään nuorena. Hän puhui usein siitä, että sitten kumpi tahansa tänne jää, niin muistaa että totuus tulee kerrottua. Se lupaus on nyt lunastettava.

Tänä vuonna julkaistava kirja kertoo erityisesti Pellin ja Sirénin ystävyydestä, mutta myös Kikan uran loppuvaiheista, jotka Pellin mukaan olivat surullisia aikoja.

– Tässä kohtaa on hyvä tehdä tämä kirja, jossa puran pois ne muistot, jotka minulla on ja kerron sen elämän, mitä me elimme yhdessä. Ja miksi Kirsin elämä päättyi sitten näin. Miksi se on yksi surullinen osa Suomen kevyen musiikin ja viihteen historiaa.

Sirén ja Pelli olivat läheisiä ystäviä ja muun muassa toistensa lasten kummeja. Kikka menehtyi 41-vuotiaana sydäninfarktiin.

– Hän oli todella rakas ja läheinen ystävä. Elimme kymmenen vuotta kuin paita ja peppu. Muutin vuonna 2000 pääkaupunkiin ja Kirsi jäi Hämeeseen, mutta ystävyys jatkui vielä ne viisi vuotta, minkä hän eli.

Kirjahankkeeseen ryhtyminen ei Pellin mukaan ollut helppoa, ja se vaati oman aikansa.

– Kirsin kuolemasta tulee tänä vuonna viisitoista vuotta. Niin kauan minulla kesti rohkaistua ja saattaa tämä työ loppuun.

Katso Raija Pellin koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa: