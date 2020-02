Raahe korvaa historiallisen rakentamisperinteen – 1830-luvun raatihuone rapataan nykytekniikalla

Raatihuoneen remontissa käydään tällä kertaa läpi talon koko ulkokuori. Sisätiloja on remontoitu jo aikaisemmin. Talo toimii nykyisinkin Raahen kaupungintalona, vaikka remontin ajaksi hallintoväki on siirtynyt väistötiloihin.

Raatihuoneen remontissa käydään tällä kertaa läpi talon koko ulkokuori. Sisätiloja on remontoitu jo aikaisemmin. Talo toimii nykyisinkin Raahen kaupungintalona, vaikka remontin ajaksi hallintoväki on siirtynyt väistötiloihin. Risto Degerman / Yle

Raahessa aiotaan kunnostaa 1830-luvulta peräisin oleva raatihuone uudella tekniikalla.

Peruskorjauksen yhteydessä huomattiin, että raatihuone oli arvioitua huonommassa kunnossa. Suoraan hirsipinnalle tappien avulla kiinnitetyn rappauksen alta löytyi isoja vaurioita.

Uusi rappaus aiotaan toteuttaa täysin uudella tekniikalla, vaikka ulkoasu säilyykin vanhan mallisena.

– Seinään tulee tuulettuva väli ja sen päälle rappauslevy. Se kuitenkin rapataan ja tavoite on saada siitä ulkonäöllisesti ja muutoinkin niin kuin saman näköinen kuin se on ennenkin ollut, sanoo raatihuoneen teknisten rakennustöiden valvoja Olli Silvennoinen.

Vanhat rapatut puutalot harvinaisia

Pohjois-Pohjanmaan museon korjausrakentamiseen erikoistunut arkkitehti Raimo Tikka sanoo, että uusi rakenne muuttaa seinän ominaisuuksia, vaikka ulkoasu säilyykin.

Museon edustajat olisivat halunneet säilyttää alkuperäisen rakenteen, mutta kaupunki halusi toteuttaa korjaustyön uudella tekniikalla, koska kaavamääräykset eivät suoraan vaadi vanhan tekniikan käyttöä.

Talo rapattiin 180 vuotta sitten sen ajan hyvänä pidetyllä tekniikalla, jossa kalkkilaasti sidottiin suoraan kiinni talon puiseen hirsiseinään puutappien avulla. Risto Degerman / Yle

– Kaupunki perusteli uudenlaista tekniikkaa myös energiatehokkuudella, vaikka lausunnossamme toivoimme alkuperäisen rakenteen säilyttämistä, Raimo Tikka sanoo.

Tikan mukaan vanhaa tekniikkaa voidaan käyttää, jos halutaan. Näin on toimittu muun muassa Oulussa, jossa vanhoja Tuiran alueen sairaalarakennuksia kunnostettiin soveltamalla vanhaa rappaustekniikkaa.

Vanhoja rapattuja puutaloja 1800-luvun alkupuolelta on säilynyt vain muutamia Raahessa eikä kovin monia koko maassakaan.

– Esimerkiksi Raahessa rapattuja taloja on voin kourallinen, vaikka muuten samalta ajalta taloja on säilynyt noin 160, kertoo Pohjois-Pohjanmaan museon kulttuuriperintötyönjohtaja Pasi Kovalainen.

Aikanaan kiveä pidettiin arvokkaimpana rakennusaineena, ja siksi sitä jäljiteltiin myös porvarien ja säätyläisen puutaloissa.

– Halvimmat talot olivat tuohon aikaan harmaapintaisia. Sitten kun rahaa kertyi, niin talo sai ensin punamultapeitteen. Sitten voitiin käyttää keltamultaa ja myöhemmin öljyvärillä maalattua lautavuorausta. Kaikkein äveriäimmät laittoivat sitten puurungon peitteeksi rappauksen, Pasi Kovalainen.

Hirsitalon rappaus vaati ison työn

Raahen raatihuoneen tuunaaminen kivirakennuksen kaltaiseksi on ollut aikaan melkoinen urakka: seiniin on kiinnitetty arviolta noin 70 tonnia laastia, joka on pitänyt ensin kantaa rakennustelineitä pitkin seinälle ja lyötävä sitten käsivoimin tappien peittämään seinään.

Vanhan rappauspinnan purkaminen tehdään käsityönä. Purkamisen jälkeen poistetaan hirsien tapit, korjataan vioittuneet hirret ja koolataan seinät ja asennetaan pintaan rapattava levy. Risto Degerman / Yle

– Se on ollut valtava työ, ja sen lisäksi talossa on vielä paljon koristeosia, jotka on myös aivan käsityönä tehty. On erilaisia seinäpintojen ulosvetoja ja on kaaria ja monenlaisia tyylikkäitä koristeosia, kertoo raatihuoneen teknisten rakennustöiden valvoja Olli Silvennoinen.

Talon hirret saivat ensin painua useita vuosia rakennuksen valmistuttua. Sen jälkeen seinään iskettiin viiden sentin välein tuurnalla 20–30 milliä paksuja puutappeja, joihin laasti sitten sidottiin, Silvennoinen kertoo.

– Rappauslaastissa on tutkimusten perusteella käytetty muun muassa sian karvaa sideaineena. Rappauksen kokonaispaksuus hirrenpinnasta on semmoinen 70–80 milliä, Silvennoinen kertoo.

Purku paljastaa lahopaikat

Nykymittapuun mukaan oudolla, mutta aikanaan yleisesti käytetyllä tekniikalla toteutetusta rappauksesta huolimatta talo on selvinnyt vuosien saatossa kohtuullisen hyvin, vaikka paikoin seinä onkin rapistunut pahasti.

– Vaihtelee aika lailla. Osittain hirsi on lahonnut melkein läpi asti ja osittain on ihan hyvässäkin kunnossa, sanoo rakennusta urakoivan Maarakennus E. Majavan Oy:n vastaava mestari Ari Alapere.

Raahen raatihuoneen rakennutti tullinhoitaja Gustav Brunow vuonna 1839, ja sen on suunnitellut Carl Ludwig Engelin oppilaana opiskellut Anders Fredrik Granstedt. Se on hirsirunkoinen, mutta kalkkirappauksen avulla se saatiin näyttämään arvokkaamman näköisenä pidetyltä kivitalolta, kun se siirtyi kaupungin omistukseen.

Raahen raatihuoneen vanhan rappauksen purku kestänee helmikuun lopulle ja koko remontin arvioidaan valmistuvan vuoden lopulla.

