Pitäisikö lain taata kaikille vähintään kympin tuntipalkka? Kysyimme puolueiden kannat EU:n minimipalkkaehdotukseen

EU-komissio selvittää minimipalkaa kaikille unionin alueella työskenteleville, mutta Suomen eduskuntapuolueissa innostus on vähäistä.

EU-komissio aloitti viime viikolla koko unionin kattavan minimipalkka-aloitteen alkuselvityksen. Esitys minimipalkkadirektiiviksi on odotettavissa aikaisintaan vuoden lopulla.

Pohjoismaista erityisesti Ruotsi ja Tanska vastustavat aloitetta (siirryt toiseen palveluun) kärkkäästi. Myös Suomi suhtautuu aloitteeseen epäilevästi. Pohjoismaissa minimipalkat on perinteisesti säädetty työmarkkinaneuvotteluissa.

EU:n jäsenmaista lakisääteinen minimipalkka puuttuu Suomen lisäksi Tanskasta, Ruotsista, Itävallasta, Italiasta sekä Kyprokselta.

Yle kysyi eduskuntapuolueilta, mitä mieltä ne ovat lakisääteisestä minimipalkasta.

Vain Vasemmistoliitto kannattaa

Puolueista ainoastaan vasemmistolla ja nyt-liikkeellä on vahva kanta asiaan. Lähes kaikki puolueet näkevät lakisääteisessä minimipalkassa kuitenkin sekä hyötyä että haittaa.

Laura Merikalla / Yle

Vasemmistoliitto kannattaa ainoana puolueena Suomeen lakisääteistä minimipalkkaa.

– On entistä enemmän aloja, joissa ei ole välttämättä yleissitovia työehtosopimuksia. Lakiin kirjaaminen määrittäisi palkoille minimitason, selittää puolueen kantaa Paavo Arhinmäki (vas.).

Myös vihreät kannattavat eu-direktiivin tekemistä, kunhan se ei puutu suomalaiseen yleissitovuuteen työmarkkinaneuvotteluissa.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu, että selvitämme uusia keinoja tahalliseen tai törkeän huolimattomaan alipalkkaukseen puuttumiseksi. Tämä on meistä hyvä kirjaus. On tärkeää, että työnteolla voi elää, kommentoi vihreiden Emma Kari.

Kokoomuksen mielestä asia kaipaa lisäselvitystä. Kristillisdemokraattien mielestä asiasta on hyvä käydä keskustelua Suomessa, mutta sitä ei tulisi ratkaista EU-tasolla.

– Harkiten ja maltilla asetettu minimipalkka voisi selkeyttää nykytilannetta ja helpottaa viranomaisten puuttumista alipalkkaukseen, pohtii Kai Mykkänen (kok.).

Lakisääteistä minimipalkkaa vastustavat sosiaalidemokraatit, perussuomalaiset ja keskusta.

– On tärkeää, että työmarkkinaosapuolet voivat sopia minimipalkasta ja muista vähimmäisehdoista työehtosopimuksissa, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

RKP:ltä ja nyt-liikkeeltä puuttuu asiaan virallinen linjaus, mutta Ylen kyselyyn vastanneet Anders Adlercreutz (r.) ja Harry Harkimo (liik.) olivat minimipalkkalakia vastaan.

Paljonko minimipalkka olisi?

EU-komission ehdotuksen mukaan minimipalkka voisi olla 60 prosenttia maan mediaanipalkasta. Suomessa mediaanipalkka oli vuonna 2018 3078 euroa (siirryt toiseen palveluun). Ehdotuksen mukainen minimipalkka olisi siis noin 1800 euroa kuussa.

Vasemmisto oli myös ainoa puolue, joka ehdotti minimipalkalle määrää. Arhinmäen mukaan sen tulisi olla noin 10-12 euroa tunnilta, siis vajaa 2000 euroa kuukaudessa, indeksiin sidottuna.

Kokoomuksen mukaan minimipalkka voisi perustua esimerkiksi peruspäivärahan saamiseen vaadittavan työssäoloehdon määrittelemään (siirryt toiseen palveluun)vähimmäispalkan tasoon.

– Minimipalkan tason tulisi ylittää pelkän sosiaaliturvan varassa elävän tulotason, kuvailee sopivaa minimipalkkaa puolestaan Päivi Räsänen (kd.).

Joka kymmenes työehtosopimusten ulkopuolella

Suomen työmarkkinoilla on yli kaksisataatuhatta työntekijää, jotka eivät kuulu työehtosopimusjärjestelmän piiriin. Se tarkoittaa noin 10 prosenttia työvoimasta. Heillä työstä saatu palkka ei siis määräydy olemassa olevien sopimusten mukaan.

Tämän ryhmän osalta lainsäädäännön uudistamista olivat valmiita selvittämään myös minimipalkkaan nuivasti suhtautuvat sosiaalidemokraatit ja perussuomalaiset.

Useat puolueet totesivat, että lakisääteinen minimipalkka helpottaisi ulkomaalaisten työntekijöiden ja muiden heikossa asemassa olevien ryhmien oikeuksien turvaamista.

Paikallisen sopimisen lisäämistä korostivat erityisesti kristillisdemokraatit sekä RKP.

