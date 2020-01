Markus alkoi käyttää dopingia 17-vuotiaana ja hänen psyykensä romahti: "Makasin kotona ja odotin, että asteroidi tulisi"

Gym24Seven on mukana Puhtaan liikunnan puolesta -toimintamallissa. Gym24Seven Karhulan yrittäjä Ville Ahvenainen sanoo, että on tärkeää tukea puhdasta liikuntaa. – Pitäisi enemmän tiedottaa vaaroista. Selkeästi siinä on vielä puutteita. Varsinkin nuorten, jotka aloittelevat urheilua ja törmäävät ajatukseen dopingin käytöstä, pitää olla tietoinen siitä, mitä haittoja käytöstä oikeasti on. Pyry Sarkiola / Yle