Ranska saa tukea Hormuzinsalmen meriliikenteen turvaamiseen eurooppalaisilla sotalaivoilla

Bryssel Ranska saa tukea Euroopasta Hormuzinsalmen merenkulun turvaamiseen Persianlahdella, kertoi Ranska maanantaina. Ranskan ulkoministeriön mukaan seitsemän EU-maata; Saksa, Belgia, Tanska, Kreikka, Italia, Hollanti ja Portugali ovat antaneet Ranska-johtoiselle merioperaatiolle poliittisen tukensa.

Hormuzinsalmi on elintärkeä ja vilkas meriväylä, ja Ranska on yrittänyt koota meritien turvaamiseksi eurooppalaisen operaation viime syksystä lähtien.

Viime kevään ja kesän aikana kansainvälisiin kauppalaivoihin ja öljytankkereihin kohdistui Persianladella ja Hormuzinsalmen tienoilla lukuisia iskuja. Iranilaiset myös kaappasivat brittiläisen tankkerin, joka myöhemmin vapautettiin.

Ranskalainen fregatti Courbet on jo alueella ja hollantilaisen fregatin on tarkoitus aloittaa partiointi helmikuun alusta. Tanskalaisten on määrä siirtyä alueelle syksyllä.

Britannialla on Persianlahdella sotalaivoja joilla se on saattanut kauppa-aluksia, mutta se ei ole ollut halukas osallistumaan eurooppalaisten johtamaan turvaoperaatioon.

Leena Luotio / Yle

Yhdysvaltojen operaatio ei kelpaa

Yhdysvallat on toiminut Hormuzinsalmessa turvaamassa öljytankkereiden ja kauppalaivojen kulkua, mutta eurooppalaiset liittolaiset eivät ole halunneet mukaan Yhdysvaltojen johtamaan operaatioon.

Ranska, kuten myös Saksa ovat peläneet yhteisen operaation amerikkalaisten kanssa antavan väärän viestin alueella, jossa Iran ja Yhdysvallat ovat ajautuneet sotilaallisiin yhteenottoihin ja lähelle sotaa.

EU-maat ovat pyrkineet hälventämään jännitteitä. EU:n ulkoministerit toistivat maanantaina kokouksessaan, että Iranin ydinsopimuksen ylläpitäminen on tärkein tavoite.

Iranin ydinaseen rakentamisen estävä sopimus allekirjoitettiin vuonna 2015, mutta Yhdysvallat irtautui siitä vuonna 2018 yksipuolisesti. Iran on ilmoittanut lopettaneensa noudattamasta sopimusta aseelliseksi laajentuneen konfliktin vuoksi.

Ranska, Saksa ja Britannia, jotka ovat sopimuksen osapuolia, ovat käynnistäneet menettelyn Irania vastaan sopimusrikkomuksesta. Se voisi johtaa talouspakotteisiin, mutta maat sanovat, että se ei ole tavoite vaan saada Iran takaisin neuvottelupöytään.

Merioperaation rakentaminen kesken

EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell antoi maanantaina ulkoministerikokouksessa täyden tukensa Ranskan johtamalle valvontaoperaatiolle Hormuzinsalmessa.

– Tämä ei ole EU:n päätös, vaan joidenkin maiden vapaaehtoinen liittouma ja se on tärkeä. Se on täysin erilainen kuin amerikkalaisten operaatio, sanoi Borrell ulkoministerikokouksen päätteeksi.

Ranskan johtaman merioperaation rakentaminen on kesken. Suurin osa osallistuvista maista joutuu viemään päätöksen oman parlamenttinsa läpi. Myös operaation yksityiskohdat ovat vielä työn alla.

Ranska johtaa operaatiota ja sen pääesikunta toimii Yhdistyneistä Arabiemiraateista käsin.

Lähteet: Reuters, Euractive, EU:n ulkoministerikokous