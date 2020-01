Wuhanin koronavirus: Tauti voi levitä ihmisestä toiseen, myös terveydenhuollon henkilöstöä sairastunut

Kiinassa terveysviranomaiset ovat vahvistaneet uuden koronaviruksen tarttumisen ihmisten välillä. Entuudestaan tuntemattoman taudin on vahvistetusti saanut 217 ihmistä. Heistä valtaosa on Hubein maakunnan pääkaupungissa Wuhanissa. Myös Pekingissä ja Shanghaissa on hoidettu muutamia vahvistettuja tapauksia.

– Olemme vahvistaneet kaksi ihmisestä toiseen siirtynyttä tautitapausta Guangdongin provinssissa, sanoo hengitystiesairauksian asiantuntija Zhong Nanshan kiinalaismedia China Dailyn mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Nämä kaksi potilasta ovat kansallisen terveyskomitean muodostaman asiantuntijaryhmän johtajan Zhongin mukaan saaneet tartunnan perheenjäseniltään, jotka ovat vierailleet Wuhanissa.

Tiettävästi joitain terveydenhuollon työntekijöitä on sairastunut, mutta heidän määräänsä tai sijaintiaan ei kerrota.

Taudin pelätään leviävän lomakauden aikana

Taudin puhkeaminen on herättänyt huolta, sillä vuosina 2002–2003 Manner-Kiinassa ja Hongkongissa yli 600 ihmistä kuoli sars-viruksen aiheuttamaan tautiin. Nyt havaittu uusi virus on geneettisesti sars-viruksen kaltainen.

– Tunnistimme uuden koronaviruksen vain kaksi viikkoa sen jälkeen, kun taudin puhkeamisesta kerrottiin. Meillä on hyvät karanteenimahdollisuudet ja valmiudet seurata viruksen etenemistä, Zhong sanoo.

Kiinalaisen uudenvuoden lomakausi on vilkkaan matkustuksen aikaa. Nyt matkaliikenne on alkanut, ja sen aikana arviolta sadat miljoonat kiinalaiset matkaavat kotiseuduilleen.

Kiinalaisviranomaiset arvioivat, että virustartuntojen määrä voi vielä nousta lomakauden suuren liikkuvuuden takia.

THL: Suomeen leviämisen todennäköisyys pieni

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on ilmoittanut seuraavansa tilannetta. THL:n tiedotteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) tapausten todennäköisyys Suomessa on hyvin pieni ja että valtaosalla sairastuneista oireet ovat olleet lieviä.

Kiinassa presidentti Xi Jinping antoi maanantaina ensimmäisen lausuntonsa asiasta. Xin mukaan virus tulee pitää päättäväisesti aisoissa ja ihmisten henki ja terveys ovat etusijalla, kertoo televisiokanava CGTN (siirryt toiseen palveluun).

Tautia myös Etelä-Koreassa

Koronavirusta on Kiinassa löydetty uusilta alueilta. Etelä-Korea kertoi maanantaina maan ensimmäisestä vahvistetusta koronavirustapauksesta, mikä on kasvattanut pelkoa viruksen laajemmasta leviämisestä.

Kaikki tällä hetkellä tiedossa olevat, Kiinan ulkopuolella löydetyt tartunnat on löydetty henkilöiltä, jotka ovat oleilleet Wuhanissa.

Thaimaassa on tullut ilmi kaksi ja Japanissa yksi tapaus, mikä tutkijoiden mielestä kielii siitä, että sairastuneita on oltava raportoituja enemmän.

Perjantaina julkaistussa lontoolaisyliopiston tutkijoiden mallinnuksessa tosin arvioitiin, että tapauksia on todellisuudessa jopa yli 1 700. Raportissa arvioitiin sairastuneiden määrää kansainvälisten lentotietojen perusteella.

