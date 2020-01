Herätys: Esittävät taiteet rohmusivat valtion tuet, digitaalisuus hämärtää rahan arvon, poliisin haalarivideoista harvoin todisteeksi

Teatterit kahmivat valtion tuen

Esittävät taiteet saavat Suomessa eniten julkista tukea. Rahoilla pyöritetään pääasiassa laajaa teatteriverkostoa. Visuaalisten taiteiden asema on yli seitsemän kertaa huonompi.

Digitaalisuus piilotti rahat ja teki kuluttamisesta kivuttomampaa

Mobiilimaksupalvelut ovat yleistyneet lyhyessä ajassa. Esimerkiksi Apple Pay:lla arvioidaan olevan noin puoli miljardia käyttäjää ympäri maailmaa. Oleksiy Maksymenko / AOP

Käteisen rahan käyttö on vähentynyt merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana. Tänä päivänä vain joka kymmenes suomalainen käyttää käteistä arjessaan. Asiantuntijoiden mukaan konkreettisen raha katoaminen maksutapahtumista vaikeuttaa taloudenhallintaa ja hämärtää rahan arvoa. Kulutusympäristön digitalisoituminen voimistaa entisestään tätä kehitystä.

Yle selvitti: Poliisin kuvaamat haalarikameravideot päätyvät harvoin todisteeksi – tältä videomateriaali näyttää

Haalarikameroita on koekäytetty Helsingin poliisilaitoksella joulukuusta 2015 lähtien.

Poliisi on koekäyttänyt haalarikameroita yli neljä vuotta. Ylen selvityksestä käy ilmi, että vain pieni osa videoista on päätynyt todisteeksi. Tänä vuonna haalarikamerat on määrä ottaa valtakunnalliseen käyttöön.

Postin hallituksen jäsenet nihkeitä jatkamaan

Osa Postin hallituksen jäsenistä kokee, että aiempi pääministeri Antti Rinne pyrki julkisuuden kautta ohjaamaan heidän toimintaansa. Pekka Sipola / AOP

Ylen tietojen mukaan kaikki Postin hallituksen nykyiset jäsenet eivät olisi halukkaita jatkamaan. Syynä joidenkin jäsenten lähtöhaluihin on kokemus, että Postin hallitustyö politisoitui syksyn kiistoissa. Samojen tietojen mukaan hallituksen nykyinen puheenjohtaja Markku Pohjola olisi kuitenkin edelleen valmis jatkamaan.

Trumpin oikeudenkäynti alkaa – neljä asiaa, jotka on hyvä tietää

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan virkarikossyytteissä on kyse poliittisesta ajojahdista. AOP / AKM Images / GSI Media

Demokraattienemmistöinen edustajainhuone on nostanut virkarikossyytteet Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia vastaan, ja niitä aletaan käsitellään valtakunnanoikeudessa senaatissa tänään. Trumpia syytetään vallan väärinkäytöstä ja kongressin tutkinnan vaikeuttamisesta. Lue tästä jutusta, mistä oikeudenkäyntiä käydään ja ketkä ovat avainpelaajat.

Lähes koko maa kylpee auringossa

Yle

Maan etelä-, länsi- ja keskiosissa lämpötilat nousivat viime yönä poikkeuksellisen lämpimiksi keskimääräiseen tammikuuhun nähden.

Tänään on tuulista niin merillä kuin maa-alueillakin. Lapin yli liikkuu lumikuuroja, mutta suurelta osin sää on kuitenkin poutaista. Etelässä pilvisyys on alkuun runsasta, mutta suurimmassa osassa maata aurinko pääsee paistamaan.

