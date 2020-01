Uniperin kesällä avattava hiilivoimala saastuttaa kerrottua enemmän – paine energiayhtiö Fortumia vastaan kasvaa Saksassa

Uniperin hiilivoimala Dattelnissa. Kuva on otettu 15. tammikuuta.

Uniperin hiilivoimala Dattelnissa. Kuva on otettu 15. tammikuuta. Friedemann Vogel / EPA

Fortum on energiayhtiö Uniperin suurin omistaja. Perjantaina on luvassa ympäristöjärjestöjen suurmielenosoitus.

Energiayhtiö Uniperin kesällä avattava Datteln 4:n kivihiilivoimala saastuttaa aiemmin kerrottua enemmän, kertoo saksalainen lehti Taz (siirryt toiseen palveluun). Lehden tiedot ovat peräisin Saksan ympäristöministeriöltä.

– Lisäpäästöt ovat noin 10 miljoonaa hiilidioksiditonnia koko voimalaitoksen käyttöiän ajan, ympäristöministeriön tiedottaja sanoi lehdelle.

Vasta viime torstaina Saksan hallitus antoi luvan Datteln 4:n voimalan avaamiselle tulevana kesänä. Talousministeri Peter Altmaier sanoi silloin, että kaikkiaan päästöt vähenevät, koska vastineeksi suljetaan vanhoja voimaloita.

Nyt Saksa joutuu Tazin mukaan ilmeisesti sulkemaan lisää hiilivoimaloita, etteivät kokonaispäästöt nouse.

Saksan on tarkoitus luopua hiilestä vuoteen 2038 mennessä.

Saksan ympäristöjärjestöt vastustavat kiivaasti Datteln 4:n käyttöönottoa.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen saksalaisjohtajan Martin Kaiserin mukaan voimalasta on tulossa Saksan ilmastoliikkeen polttopiste.

Perjantaiksi Dattelniin on luvassa ympäristöjärjestöjen suurmielenosoitus. Mukana on myös Saksassa vaikutusvaltainen Fridays for Future -liike.

Mainetappio tuntuu Kaiserin mukaan Suomessa asti.

– Fortum tuskin katsoo toimettomana, kun sen maine edistyksellisenä yhtiönä tuhotaan Dattelnissa, Kaiser sanoi Rheinische Post -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Fortum omistaa 49,9 prosenttia Uniperistä, mutta on kasvattamassa omistusosuutta 70 prosenttiin.

