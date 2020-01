Wuhanin koronavirus surmasi neljännen ihmisen Kiinassa

Wuhanin terveysviranomaiset vahvistivat myös, että 15 terveydenhuollon työntekijää on sairastunut kaupungissa.

Kiinassa havaittu uusi koronavirus on vaatinut jo neljännen kuolonuhrin, maan terveysviranomaiset kertoivat tiistaina. 89-vuotias mies kuoli Hubein maakunnan pääkaupungissa Wuhanissa, missä myös aiemmat kuolemat tapahtuivat.

Ennestään tuntematon virus aiheuttaa keuhkokuumeen kaltaisia oireita.

89-vuotias mies sai uuden viruksen oireita viikko sitten maanantaina. Hän joutui sairaalahoitoon hengitystieoireiden pahennuttua lauantaina ja menehtyi siellä sunnuntaina.

Wuhanin terveysviranomaisten mukaan miehellä oli myös muita sairauksia, kuten verenpainetauti, sepelvaltimotauti ja diabetes. Aiemmilla tautiin kuolleilla oli yhtä lailla muitakin terveysongelmia.

Joitain terveydenhuollon työntekijöitä on sairastunut, mutta heidän määräänsä tai sijaintiaan ei ole aiemmin kerrottu. Tiistaina Wuhanin terveysviranomaiset kertoivat, että 15 kaupungin terveydenhuollon työntekijää on vahvistettu sairastavan tautia ja lisäksi yhtä tapausta epäillään. Yksi sairastuneista on kriittisessä tilassa.

WHO päättää keskiviikkona, julistetaanko kansainvälinen hätätila

Taudin on saanut 217 ihmistä, Kiinan viranomaiset vahvistivat maanantaina. Niistä 198 on todettu Wuhanissa. Myös Pekingissä ja Shanghaissa on hoidettu muutamia vahvistettuja tapauksia.

Lisäksi yksittäisiä sairastuneita on todettu Etelä-Koreassa ja Japanissa sekä kaksi tapausta Thaimaassa. Kaikki Kiinan ulkopuolella löydetyt tartunnat ovat olleet henkilöillä, jotka ovat olleet Wuhanissa.

Maanantaina kerrottiin myös, että kahdessa tapauksessa taudin on todettu tarttuneen ihmisestä toiseen. Nämä potilaat ovat saaneet tartunnan perheenjäseniltään, jotka ovat vierailleet Wuhanissa.

Maailman terveysjärjestö WHO on ilmoittanut kokoontuvansa keskiviikkona päättämään, pitäisikö tapauksen takia julistaa kansainvälinen hätätila.

Uusi koronavirus on herättänyt huolta, sillä vuosina 2002–2003 Manner-Kiinassa ja Hongkongissa lähes 800 ihmistä kuoli sars-viruksen aiheuttamaan tautiin. Nyt havaittu uusi virus on geneettisesti sars-viruksen kaltainen.

