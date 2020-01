Kuka tuntee sote-uudistuksen paremmin? Yle Uutisten Tiina Merikanto promovoidaan Turun yliopiston lääketieteen kunniatohtoriksi

On valtava etuoikeus tehdä työtä, jolla on merkitystä, Tiina Merikanto sanoo.

On valtava etuoikeus tehdä työtä, jolla on merkitystä, Tiina Merikanto sanoo. Henrietta Hassinen / Yle

Jos vuosi sitten eduskunnassa sekä hallituksen että opposition kansanedustajat siteerasivat Tiina Merikantoa, niin oliko hän oikeasti se, joka ymmärsi hoitajamitoitusta parhaiten? Entä sotea?

Luultavasti, sillä niin kansanedustajat kuin kansalaisetkin ovat jo pitkään saaneet kuulla ja lukea Yle Uutisten erikoistoimittaja Tiina Merikannon juttuja sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen koukeroista. Harva on pysynyt kärryillä siitä, missä mennään.

Silti Tiina Merikanto yllättyi kunniatohtori-ilmoituksesta.

– Kai olin aluksi hämmästynyt ja sitten tietysti hyvin onnellinen.

Kun tunnustuksen antaa yliopisto lääketieteellisen tiedekunnan ehdotuksesta, Merikanto katsoo työnsä ansainneen asiantuntijoiden arvostuksen.

– Jos ammattikunta, jonka asioita olen vuosikausia pyöritellyt, myöntää kunniatohtoriuden, olen siitä tavattoman otettu. Aina välillä ajattelen, että onko tämä sittenkään ihan oikeasti totta, Merikanto miettii.

Sote-veteraanina en enää koskaan uskalla sanoa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen toteutumisesta mitään, Merikanto sanoo. Henrietta Hassinen / Yle

Yhteiskunnallisia vaikuttajia on aiemminkin nimetty Turun yliopiston kunniatohtoreiksi, mutta toimittajia ei heidän joukostaan löydy. Perusteluissa Merikannon ansioita kuvataan näin:

Toimittaja-vaikuttaja, joka on edistänyt lääketieteen ja sosiaalialojen hoidon ja tiedon yhteiskunnallista merkitystä ammattitaitoisesti ja tuonut vaikeita (vaikeaselkoisia) asioita keskusteluun ja keskusteluttanut niitä asiantuntevasti päättäjien kanssa.

Tänä somekulttuurin ja pikauutisten aikakaudella ammattimainen toimittaminen ja asioiden objektiivinen, tietoon perustuva tarkastelu jää usein lööppien jalkoihin.

Tiina Merikanto on omalla työllään ja ammattitaidollaan tullut tutuksi mm. uutisten SOTE-asiantuntijana ja tulkkina koko kansalle.

Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteinen tohtoripromootio järjestetään 28.–29. toukokuuta 2020.

Asiantuntemus ei synny itsestään

Sosiaali- ja terveydenhuolto ei ole helpoin aihealue uutisoitavaksi. Tiina Merikanto on hankkinut osaamisensa laajalla ja sitkeällä perehtymisellä.

Lukuisat puhelut, lakitekstien lukemiset, keskustelut ja tapaamiset eri ihmisten kanssa ovat kasvattaneet tietopankin ja käsityksen sote-uudistuksenkin kiemuroista.

– Vuosien saatossa olen puhuttanut valtavia määriä ihmisiä. Siellä on ollut erilaisia asiantuntijoita, tutkijoita ja tietysti poliitikkoja ja virkamiehiä ja vaikka ketä, Merikanto sanoo.

Hän pitää uudistusta ja siitä kertomista tärkeänä.

– Sote on hallintoa ja byrokratiaa, mutta se koskee meitä kaikkia. Sitä paitsi suomalaiset ansaitsevat niin hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kuin mahdollista.

Mutta milloin uudistus toteutuu?

Jo vuosia sitten Tiina Merikantokin melkein uskoi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen toteutui. Viimeksi sote-uudistus kaatui keväällä 2019 perustuslakivaliokuntaan.

– Meille on vakuuteltu niin monta vuotta, että kyllä tämä hoituu ja nyt tämä tehdään. Kymmenkunta vuotta on kulunut ja uudistusta ei ole edelleenkään. Se on tehnyt minutkin hyvin varovaiseksi, Merikanto kertoo.

Usko poliitikkojen puheisiin on horjunut muiltakin kansalaisilta saati asiaan perehtyneeltä toimittajalta.

– Soten kohdalla olen vuosien saatossa oppinut, että sen toteutumisesta ei voi ennalta sanoa enää mitään, ei koskaan.

Erikoistoimittaja Tiina Merikanto on työskennellyt Yleisradiossa vuodesta 1990. Taustalla Pasilan linkkitorni. Henrietta Hassinen / Yle

Silti Tiina Merikanto aikoo seurata, miten nykyinen hallitus onnistuu asiassa. Hän kiittää entisiä ja nykyisiä esimiehiään siitä, että on saanut vuosien kuluessa perehtyä sosiaali- ja terveydenhuoltoon monesta kulmasta.

Merikanto pyrkii myös jakamaan tietämystään kollegoilleen ja auttaa asettamaan asiat raameihin.

– En varmaan pääse sotesta irti, koska olen tehnyt sitä niin pitkään. Muutaman kerran, kun en ole ollut sote-päivänä töissä, olen kaivanut papereita esiin ja soittanut puheluita, Tiina Merikanto kertoo.

Työtapana perusteellisuus

Kun kysyy Merikannon tapaa työskennellä, hän kiteyttää sen yhdellä lauseella.

– Toimittajan ammatissa on helpompi korjata etukäteen kuin jälkikäteen.

Asiat on tarkistettava tunnollisesti moneen kertaan ja keskusteluja asiantuntijoiden kanssa on käytävä uudelleen ja uudelleen.

Tiina Merikanto pohtii, että moni hämmästyisi siitä, kuinka monenlaisten ihmisen kanssa hän keskustelee yhden jutunteon yhteydessä saadakseen selville, miten eri tahot ajattelevat.

– Se varmaan sopii luonteelleni, että yritän tehdä huolellisesti.

Olen tehnyt paljon juttuja ihmisten kanssa ja heitä lähellä olevista asioista. Sotesta kirjoittaessani muistan aina, että tämä koskee jokaista ihmistä, Merikanto sanoo. Henrietta Hassinen / Yle

Merikanto pitää tarkkuutta myös luottamuskysymyksenä. Esimerkiksi viime kesänä hän kertoo saaneensa useamman kerran suoraa palautetta Porin SuomiAreenan yhteydessä. Tuntematon rouva pysäytti hänet kadulla ja kiitti: ”Kiitos sinulle. Ymmärrän, mistä puhut.”

– Hän kertoi myös luottavansa siihen, mitä puhun. Ihmisten luottamus velvoittaa tekemään työn niin hyvin kuin osaan.

Merikanto sanoo joskus olevansa huolestunut maailmastamme, jossa tieto pirstaloituu kovin pieneksi: tiedämme yhden pienen pikkusiivun yhdestä asiasta ja toisen pikkusiivun toisesta asiasta.

– Kaipaan itse juttuja, jotka antavat asioille taustaa ja perspektiiviä. Mistä asiat alkoivat ja missä ollaan nyt, Merikanto sanoo.

Pitkä ura antanut paljon

Toimittaja Tiina Merikanto on työskennellyt Yleisradiossa vuodesta 1990, aiemmin Ajankohtaisessa kakkosessa ja viime vuodet uutisissa.

Tiina Merikanto Erikoistoimittaja Tiina Merikanto on 61-vuotias

Kotoisin Varsinais-Suomen Karinaisista

Filosofian maisteri Helsingin yliopistosta

Master of Arts in European Journalism -tutkinto Cardiffin yliopistosta

Bonnierin Suuri Journalistipalkinto (2011)

Suomen Mielenterveysseuran Valtakunnallinen mielenterveyspalkinto (2011)

Duodecimin tiedottajapalkinto (2010)

Suomen Muistiasiantuntijat ry:n Vuoden Muistiteko-palkinto (2010)

Suomen Senioriasiainliitto ry:n Vuoden Seniorityöpalkinto (2009)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoaiheita hän on seurannut tiiviimmin koko 2000-luvun. Hän on kohdannut matkan varrella ihmisiä, jotka ovat antaneet hänelle lukuisia koskettavia hetkiä ja ajatuksia. Uutisoidessaan sotesta ja sen byrokratiasta Merikanto sanoo muistavansa nämä ihmiset.

– Olen vuosien kuluessa tehnyt useita tv-dokumentteja. En esimerkiksi koskaan unohda sitä kolmekymppistä naista, joka sairasti parantumatonta syöpää. Hän opetti minulle paljon elämän rajallisuudesta ja rikkaudesta.

Vaikka työ tuntuu vievän paljon aikaa, jää Merikannolla aikaa muuhunkin kuten vapaaehtoistyöhön. Hän kertoo nauttivansa ihmisten tapaamisesta ja keskusteluista, koska ne rikastavat elämää.

– Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän tajuan, että vaikka paperit ovat kiinnostavia, niin ihmiset ovat tärkeintä. Sitä ohjenuoraa haluan seurata elämässäni.