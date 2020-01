Simpanssitutkija, Bollywood-tähti ja muita lasikattojen rikkojia – Maailman talousfoorumi alkoi, mutta vain joka neljäs osallistuja on nainen

Tänään se taas alkoi, nimittäin nelipäiväinen Maailman talousfoorumi (siirryt toiseen palveluun), johon osallistuu miltei 3 000 talousalan vaikuttajaa.

Sveitsin Davosissa pidettävä foorumi keskittyy tänä vuonna siihen, miten planeetan lämpeneminen vaikuttaa sekä talouteen että ympäristöön. Foorumi on jo 50. laatuaan.

Tästä jutusta voit lukea lyhyesti lisää siitä, mistä Davosin kokouksessa on kyse.

Suurin osa talousfoorumin osallistujista on länsieurooppalaisia ja pohjoisamerikkalaisia keski-ikäisiä miehiä. Vaikka naisten osuus on viime vuosina noussut muutamalla prosenttiyksiköllä per vuosi (siirryt toiseen palveluun), tänäkin vuonna vain noin joka neljäs osallistuja on nainen. (siirryt toiseen palveluun)

Kokosimme tärpit tämän vuoden osallistujista.

Politiikan lasikattojen rikkojat

Talousuutisiin keskittyvä yhdysvaltalainen CNBC-kanava (siirryt toiseen palveluun) nostaa valtavaa kansainvälistä huomiota nauttivan Suomen pääministerin Sanna Marinin, 34, yhdeksi kiinnostavimmista kokoukseen osallistuvista henkilöistä.

Maailmalla Marin tunnetaan paitsi nuoresta iästään, myös luotsaamastaan naisvoittoisesta hallituksesta. Marin puhuu Davosissa tilaisuuksissa, jotka käsittelevät arktisen alueen tulevaisuutta (siirryt toiseen palveluun) ja sukupuolten tasa-arvoa. (siirryt toiseen palveluun)

Kansainvälistä huomiota nauttivaa Suomen pääministeriä Sanna Marinia pidetään yhtenä kokouksen kiinnostavimmista puhujista. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Kokoukseen osallistuvat myös Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Euroopan keskuspankin johtaja Christine Lagarde. Sekä von der Leyen että Lagarde ovat EU:n lasikattojen rikkojia, sillä he ovat ensimmäisiä naisia tehtävissään.

Von der Leyenille talousfoorumi on näytön paikka. Komissio esitteli vastikään hiilineutraaliuteen tähtäävän vihreän kehityksen ohjelmansa (siirryt toiseen palveluun), jolle on nyt löydettävä kumppaneiden tuki. Myös Lagarde on halunnut ilmastonmuutoksesta keskuspankin ykkösprioriteetin. (siirryt toiseen palveluun)

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, 61, ja Euroopan keskuspankin puheenjohtaja Christine Lagarde, 64, ovat nostaneet ilmaston yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan. Julien Warnand / EPA

Simpanssitutkija ja mielenterveydestä puhuva Bollywood-tähti

Kokoukseen osallistuu myös kuuluisa simpanssitutkija Jane Goodall, 85, joka pitää puheenvuoron Amazonian alueen ympäristö- ja talousasioihin (siirryt toiseen palveluun) liittyen. Vuosikymmeniä sekä ihmisiä että kädellisiä eläimiä tutkinut englantilainen Goodall on osallistunut talousfoorumiin aiemminkin.

Foorumissa palkitaan myös yhteiskunnalle merkittäviä kulttuurivaikuttajia. Yksi heistä on intialainen Bollywood-tähti Deepika Padukone, 34, joka on tehnyt merkittävää työtä rikkoessaan mielenterveyteen liittyviä tabuja. (siirryt toiseen palveluun) Hänen perustamansa järjestö muun muassa kouluttaa mielenterveyden osaajia ja rahoittaa palveluja Intian maaseuduilla.

Vastikään Padukone kohautti osallistumalla Intian uutta kansalaisuuslakia vastustaviin opiskelijaprotesteihin, kertoo esimerkiksi The Japan Times -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Bollywood-tähti Peedika Padukone rikkoo mielenterveyden tabuja. Hänet palkitaan merkittävänä kulttuurivaikuttajana. Divyakant Solanki / EPA

Nuorempaa sukupolvea kokouksessa edustaa ruotsalainen 17-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg, joka vaatii yhdessä muiden nuorten aktivistien kanssa, että toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehtävä nyt – ei vuoteen 2030 tai 2050 mennessä.

Greta Thunbergin vaatimukset ripeistä toimista saavat oletettavasti kylmää kyytiä ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen skeptisesti suhtautuvalta Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta, 73, joka pitää puheen foorumin avajaispäivänä.

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg osallistuu Maailman talousfoorumiin yhdessä muiden nuorten aktivistien kanssa. Fabrice Coffrini / AFP

Trump puolestaan voi odottaa pyyhkeitä esimerkiksi kokoukseen osallistuvalta miljardöörisijoittaja George Sorokselta, 89, joka jo viime vuonna kertoi olevansa huolissaan Yhdysvaltain talouspolitiikasta. (siirryt toiseen palveluun)

Davosissa on perinteisesti keskusteltu myös teknologiasta. Tänä vuonna mukana on Huawein toimitusjohtaja Ren Zhengfei, 75, ja kiinnostavin aihe on 5G-verkot. Myös Eurooppa punnitsee kiivaasti tulevaisuuden teknologian toimittajaa.

Huawei tunnetaan 5G-teknologian edelläkävijänä, jolla Yhdysvallat on epäillyt olevan yhteyksiä Kiinan hallintoon. Sekä Yhdysvallat että Kiina ovat vaatineet EU:ta tekemään ratkaisuja.

Rikkaita tylyttänyt historioitsija ei saanut enää kutsua

Maailman talousfoorumia on kritisoitu voimakkaasti sen elitistisestä luonteesta. Tänäkin vuonna planeetan lämpenemisen vaikutuksista puhuvat henkilöt, joista moni on tullut paikalle yksityiskoneella lompakko seteleitä pullollaan.

Setelit tulevat tarpeeseen, sillä kokoukseen halajavat liike-elämän edustajat joutuvat maksamaan jäsenyydestä tai kumppanuudestaan jopa 53 000–530 000 euroa. Paikalle kutsutut poliitikot, älyköt ja muut kutsuvieraat eivät maksa tulostaan mitään.

Viime vuonna kokoukseen osallistunut hollantilainen historioitsija Rutger Bregman, 31,kohautti käyttämällä puheenvuoronsa moittimalla kokouksen rikkaita osallistujia siitä, etteivät he suostu nostamaan hyvin tienaavien veroja.

Historioitsija Rutger Bregman käytti viime vuonna puheenvuoronsa rikkaiden moittimiseen. AOP

Bregman vertasi kokousta palopelastajien konferenssiin, jossa kukaan ei saa puhua vedestä. Voit katsoa Bregmanin viimevuotisen puheen allaolevasta tviitistä.

– Jostain syystä minua ei kutsuttu tänä vuonna Davosiin. Johtuukohan se jostain, mitä sanoin [viime vuonna]? Davos sanailee Twitterissä.

For some reason, I haven't been invited to Davos this year. Was it something I said? 🤔pic.twitter.com/6Qmrup7HrB — Rutger Bregman (@rcbregman) 20. tammikuuta 2020

Skeptikot eivät odota tämän vuoden kokoukselta paljoa. Perinteisesti lopputulemana on vaatimukset vapaasta kaupasta sekä panostuksista tutkimukseen ja koulutukseen, kirjoittaa The Guardian. (siirryt toiseen palveluun)

Mutta on kokouksessa saatu aikaankin, muistuttaa Britannian yleisradioyhtiö BBC. (siirryt toiseen palveluun)Esimerkiksi vuonna 1988 Kreikan ja Turkin pääministerit pitivät Davosissa kiristyneitä välejä liennyttäneen kokouksen. Vuonna 2000 kokouksessa lanseerattiin kampanjat, joiden myötä miljoonat lapset on rokotettu tauteja vastaan.

