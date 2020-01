Asiantuntija pitää päiväkoteja epidemiahautomoina: "Kuulin juuri päiväkodista, missä lapsilla ei ole käytössään käsisaippuaa"

Tartuntataudit muhivat erityisesti päiväkodeissa, koska lapset kokoontuvat yhteen sisätiloihin. Jos hygieniaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota, tartuntariski kasvaa ja taudit leviävät.

Epidemiat ovat lähtöisin pääosin päiväkodeista, toteaa pitkän linjan tartuntatautien erikoislääkäri Kirsi Valtonen Vantaalta. Hän kutsuu Suomen päiväkoteja epidemiahautomoiksi.

– Alkuvuonna, kun päiväkodit aloittavat toimintansa, terveyskeskukset saavat kerättyä tietoa liikkeellä olevista tarttuvista taudeista.

Tartunnat leviävät päiväkodeista koteihin

Päiväkodeista lähtevät liikkeelle täiden ja kihomatojen lisäksi erilaiset virustaudit, kuten norovirus. Taudit siirtyvät päiväkodeista lasten vanhemmille ja vanhusväestöön.

– On tutkittu, vaikuttavatko viileät ilmat virusten tarttumiseen. Siitä ei ole mitään vakuuttavaa näyttöä, sanoo Valtonen.

Hygianiaohjeita ei noudateta

Syy epidemian puhkeamiselle päiväkodeissa johtuu usein hygieniaohjeiden laiminlyömisestä.

– Kun ongelmat nousevat esille, niin päiväkodeissa käydään viimeistään läpi terveyskeskuksen laatimat suositukset.

Silloin voi nousta esiin yllättäviä puutteita.

– Kuulin juuri päiväkodista, missä lapsilla ei ollut käytössään käsisaippuaa. Vastaan on tullut myös päiväkoteja, joissa lasten käsien kuivaamiseen tarkoitettuja käsipapereita on puolitettu säästösyistä, sanoo Valtonen.

Kun epidemia on puhjennut, jäljelle jää tilanteen rauhoittaminen päiväkodissa.

Infektioita voidaan vähentää merkittävästi näillä viidellä ohjeella, kertoo Valtonen.

1. Jokaiselle lapselle oma potta

Monissa päiväkodeissa pottia on vain muutama ja ne saatetaan huuhdella nopeasti seuraavalle lapselle. Jos pottaa ei puhdista kunnolla, se muuttuu tartuntalähteeksi. Jokaisen lapsen ulosteessa on omat bakteerit.

– Jos potalla käy useampi lapsi, niin se pitäisi putsata todella hyvin.

Potan puhdistamisen merkitys on vähäisempää, jos lapsi on tekemisissä vain omien pöpöjensä kanssa. Tämän vuoksi nimetty potta on tärkeä.

2. Satukirjojen lukeminen lopetetaan potalla

Päiväkodeissa ei saa käyttää pottakirjoja. Lapset laittavat potalla istuessaan helposti käsiä jalkojen väliin, jolloin bakteerit tarttuvat potasta satukirjojen sivuille.

– Kotioloissa kirjoja voi lukea potalla, koska lapsi on tekemisissä omien pöpöjensä kanssa.. Päiväkodissa satukirjan ottaa seuraava lapsi, joka saa leikkikaveriensa pöpöt käsiinsä.

3. Käsipapereiden puolittamisen sijaan käytetään kokonaisia käsipapereita

Lasten opettaminen käsienpesuun on tärkeää. Pesussa tulee käyttää aina saippuaa. Mielellään myös desifioivaa käsihuuhdetta.

– Lapsen käyttäessä huuhdetta, vierellä tulee olla aikuinen valvomassa sen käyttöä. Ymmärrän, että huuhteen käyttö voi olla tämän vuoksi arjessa haastavaa.

Vessoissa roikkuvat lasten henkilökohtaiset käsipyyhkeet ovat huono ratkaisu.

– Kun lapset tulevat ulkoleikeistä sisälle käsienpesuun, niin he saattavat kuivata kätensä kiireessä jonkin toisen lapsen pyyhkeeseen. Jos jollain lapsella on esimerkiksi flunssaa, niin tartuntataudit pääsevät leviämään.

Pyyheautomaateissa pyyhesilmukan pitää vaihtua automaattisesti seuraavalle lapselle, jotta se on hygieeninen. Jos päiväkodeilla ei ole tälläiseen mahdollisuutta, niin paperiset kertakäyttöpyyhkeet ovat paras ratkaisu.

4. Kakkavaipat heitetään erilliseen roskikseen

Vaipparoskakori ei saa olla päiväkodeissa avoin. Se täytyy olla hygieniasyistä johtuen suljettu. Jos pienet lapset yltävät vaipparoskikseen, bakteerit pääsevät leviämään.

– Avoin roskakori voi houkutelle lapsia katsomaan ja tutustumaan vaippoihin. Meillä oli vähän aikaa sitten päiväkodissa tästä johtuen suolistobakteeriepidemia, kertoo Valtonen.

Lisäksi päiväkodin työntekijöiden pitää käyttää lapsen alapääpesun yhteydessä suojakäsineitä. Kakkavaippa suljetaan muovipussiin ja laitetaan wc-tilassa olevaan erilliseen roskapönttöön.

5. Lapset opetetaan yskimään oikein

Monet virukset tarttuvat pisaratartuntana. Tämän vuoksi lapsille pitää opettaa, että yskiminen ei tapahdu kämmeniin vaan hihaan tai kainaloon. Räkä niistetään nenäliinaan, ja se heitetään heti niiston jälkeen roskikseen.

–Jos on isommin niistänyt, niin lapsen olisi hyvä käydä pesemässä kädet. Muuten pöpöt leviävät kämmenistä paikkoihin, johon kipeä lapsi koskettaa.

Jos päiväkotien henkilökuntaa vähennetään, hygieniaan liittyvät peruasiat pitäisi pitää muutoksesta huolimatta kunnossa. Siivouksen merkitys kasvaa entisestään lasten ryhmäkokojen suurentuessa, muistuttaa Valtonen.

Siivouksesta ei kannata tinkiä myöskään työmailla

Työnantaja voi säästää pitkän pennin, jos tehostaa influenssakauden aikana siivousta työpaikalla. Säästöä kertyy, jos sairaspoissaolot vähentyvät.

Terveystalon sisätautien erikoislääkäri Joni Suomi muistuttaa kustannuksista, jonka heikko hygieniataso voi työpaikoilla aiheuttaa.

– Yhden sairauslomapäivän laskennallinen arvo työnantajalle on 350 euroa. Työntekijä voi olla influenssasta johtuen sairauslomalla kaksikin viikkoa.

Influenssa voi levitä pisaratartuntana kosketuspinnoilta. Tehostetun siivouksen aikana olisi hyvä pyyhkiä usein esimerkiksi ovien kahvat ja yleisessä käytössä olevat pöytätasot.

