Haluaako tuorein liigamestari HPK ottelunsa tulevaisuudessa keskustaan? – Hämeenlinna laskee kiekkoareenan hyötyjä mutta "Maksaahan se enemmän"

Hämeenlinnan kaupunki on hyväksynyt varauksen suunnitelmille rakentaa monitoimiareena Hämeensaareen. Sijoittajaryhmillä on aikaa vielä kaksi vuotta. Hämeenlinnan ydinkeskustan ja Vanajaveden väliin sijoittuvan areenan pääkäyttäjä olisi HPK:n SM-liigajoukkue. HPK:ssa mahdollisuus tuoda pelit kaupungin keskustaan pidetään houkuttelevana, mutta samalla seurassa mietitään sitä, miten bisnespuoli uudessa hallissa voidaan järjestää.

HPK:lle Hämeensaaren monitoimiareenan suunnittelu tuli yllätyksenä, sillä seura on rakentanut tulevaisuuttaan nykyiseen Rinkelinmäen halliinsa. Esimerkiksi tälle kaudelle halliin asennettiin kiertävät ledimainokset.

HPK Liiga Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Vihervuorta ajatus HPK:n pelien siirtämisestä kiehtoo, mutta vaatii liiketaloudellisten seikkojen ratkaisemista. Ville Välimäki / Yle

– Olomme on hyvin kotoinen siellä. Tämä on kuitenkin iso ja upea mahdollisuus, sanoo HPK Liiga Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Vihervuori.

Kiekkoareenat halutaan keskustaan

Suomessa on vireillä useita areenahankkeita. Pisimmällä ollaan Tampereella, mutta niitä on vireillä myös Turussa, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. Jokaisessa niissä on oma konseptinsa, jolla kaupunki, paikallinen jääkiekko ja muut tahot on kytketty mukaan. Yhteistä kaikissa näissä hankkeissa on se, että halli tuodaan keskustaan.

– Minua viehättää erityisesti tässä hankkeessa, että se tulee ikään kuin osaksi tätä keskustan olohuonetta. Silloin sen saavutettavuus on samanlainen kuin teatterin tai elokuvan eli sinne voidaan lähteä ilman isompaa pohdintaa, sanoo Vihervuori.

HPK avainasemassa - raha ratkaisee

Ilman HPK:n osallistumista Hämeensaaren areena ei toteudu. Vihervuori sanoo, että uudessa hallissa edellytykset ottelutapahtumien järjestämiseen olisivat paremmat.

– Jos me siirrämme toimintamme laitakaupungilta keskustaan järven rannalle, niin maksaahan se enemmän.

Iso merkitys HPK:n talouteen on myös ottelutapahtumien ravintolamyynnillä, lounasravintolalla ja aitiovuokrauksella. Rinkelinmäen hallissa ne ovat HPK:n omissa käsissä, mutta Hämeensaaressa se jouduttaisiin todennäköisesti järjestämään toisin. Ratkaisevaa onkin, löydetäänkö siihen HPK:n kannalta toimiva ansaintatapa.

– Se on ratkaistava siten, että me voimme viettää myös satavuotisjuhliamme kymmenen vuoden päästä arvostettuna seurana.

Rinkelinmäen kiekkokaukalo katettiin vuonna 1979. Viimeisin laajennus halliin tehtiin vuonna 2008. Vaikka uusi areena päätettäisiin rakentaa, HPK pelaa Rinkelinmäellä vielä ainakin viisi - kuusi vuotta.

Konsultti lupaa hyötyä kaupungille

Konsulttiyhtiö Ramboll on laskenut, että Hämeensaaren monitoimiareenan toteutuminen hyödyttäisi Hämeenlinnan kaupunkia seuraavien 30 vuoden aikana yhdeksän miljoonaa euroa. Rakentamisvaiheessa hyötyä tulisi kaksi miljoonaa ja toimintavaiheessa kuusi miljoonaa euroa. Laskelmaan sisältyy kuitenkin epävarmuuksia, todetaan konsultin laatimassa areenan vaikutusten arvoinnissa.

Rakentamisvaiheessa hyöty voi kulua siihen, että alueen maaperää joudutaan puhdistamaan ennakoitua enemmän. Toimintavaiheen hyöty edellyttää, että Areenan yhteyteen rakennettavien asuntojen asukkaat tulevat muualta eli ovat kaupungille uusia veronmaksajia. Jos asukkaista puolet olisikin nykyisiä hämeenlinnalaisia, ennakoitu hyöty putoaisi pariin miljoonaan.

Monitoimiareenan rakentamisen on laskettu tuovan Kanta-Hämeen maakuntaan töitä noin 800 hengelle ja myöhemmin vähintään samalle määrälle.

Kaupungintalo, päiväkoti ja terveyskeskus

Hämeensaaren monitoimiareena vaatii myös Hämeenlinnan kaupungin mukaantuloa. Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo on jo väläyttänyt homeongelmista kärsivän kaupungintalon toimintojen siirtämistä monitoimiareenan yhteyteen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja (Kok.) Sari Rautio puolestaan visioi päiväkodin paikkaa Hämeensaareen. Myös pääterveysasema voisi olla Hämeensaaressa.

Monitoimiareenan yhteyteen on suunniteltu myös liiketiloja, kauppaa, ravintolaa, toimistoja, liikuntatiloja ja asuntoja.

Kumppanuussopimuksessa mukana olevan Sepos Oy:n hallituksen jäsen Ilkka Kilpimaa toteaa, että areena sopisi myös kotimaisten artistien estradiksi ja erilaisten perhetapahtumien järjestämiseen.

Sijoittajaryhmällä on nyt kaksi vuotta aikaa selvittää areenan rakentamisedellytyksiä. Samaan aikaan kaupunki valmistelee Hämeensaaren asemakaavaa, rakennuslupaa ja talousarviota. Monitoimiareena voisi olla käytössä vuonna 2026.